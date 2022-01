POR UN CAMBIO QUE JUNTOS NO PUEDEN HACER

(Por: Rubén Lasagno) – Hace unas semanas atrás escribí una nota donde titulé “Clase política de mierda” y hacía referencia a esa saturación social que provocan personajes de la política nacional y provincial, tal vez focalizado en quienes tienen en este momento la responsabilidad de gobernar, pero sin desatender a los malos políticos que pueblan la oposición. Y como allí decía, si bien hay muchos decentes, yo pediría que levanten la mano; es muy difícil determinarlos entre tanta confusión.

En los últimos días sin duda que Juntos por el Cambio demostró que no están tan juntos y poco cambian lo establecido. Es cierto que no todos piensan igual en el frente político, pero como todos están bajo el mismo paraguas partidario y (supuestamente) comparten principios éticos e institucionales, es difícil para ellos explicarle a la población que busca un verdadero cambio, que no son más de lo mismo.

La reelección indefinida de los intendentes, la diputada que se fue a Disney y faltó su primer día de trabajo, nada menos que en una votación crucial para el país, otra que ni bien fue elegida se pasó para el FdT, entre los ejemplos mas baratos de la politiquería nacional, o la que bajó para que el oficialismo tuviera el quórum necesario, nos inunda de pobreza espiritual, porque nos damos cuenta de la enorme brecha moral que hay entre quienes dicen en campaña “hacer política por la gente” y cuando llegan se transforman en cuentapropistas; pero lo peor es que lo hagan aquellos en los cuales la sociedad confía como sujetos de cambio, como proposición nueva y diferente.

La pelea interna en Juntos por el Cambio, donde la fractura expuesta dejó en claro la escasa diferencia conceptual de la política que tienen algunos, más cercanos a la mezquindad y la parcialidad partidaria que a la vocación de conjunto, nos hace pensar que estos revueltos y/o rejuntes para ganar elecciones no le sirven a la gente, sino a quienes por minoría no ganarían nunca y cuando son parte de un armado mayor, hacen prevalecer sus pequeñas disputas ideológicas o personales, las cuales nunca depusieron en beneficio de los demás, sino solo las olvidaron un rato, para captar la voluntad de quienes necesitaban que los pusieran allí.

Y el oficialismo de fiesta. La teoría del “divide y reinarás”, es propia de los dictablandos y cuando encuentran un terreno fértil como JxC, plagado de egos y voluntades aspiracionales propias y facturas cruzadas que permanecen impagas desde la época del gobierno de Mauricio Macri y esos defectos individuales asoman por sobre la necesidad del colectivo, todo se hace más difícil y estrecha considerablemente el horizonte de cambio que espera y necesita la gente; es decir, todos nosotros. (Agencia OPI Santa Cruz)