LA PROVINCIA ABRIÓ LICITACION PARA LA COMPRA DE UN AVIÓN, EN ENERO Y CON SOLO 9 DÍAS DE TÉRMINO, SIN ESPECIFICAR NADA, NI SIQUIERA EL MONTO NI LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

En Santa Cruz “estamos acostumbrados” que el gobierno deje sus decisiones más controvertidas para cuando la gente se encuentra de vacaciones o en plenas fiestas de fin de año. Así ha sido, de forma recurrente, cada año cuando en la Legislatura provincial se intentó aprobar leyes que apuntaban contra el interés social o sindical y no fueron pocas las veces que la propia resistencia popular lo evitó. Pero más allá de lo que se envía a la Cámara de Diputado, hay “negocios” que se generan entre gallos y medianoche, cuya difusión no es conveniente para el gobierno, debido a la repercusión negativa que puede tener.

En el diario La Opinión Austral (órgano de difusión del gobierno provincial) apareció el “llamado a licitación Pública Nº2” cuyo propósito es adquirir una aeronave para el gobierno provincial, destinada a vuelos institucionales, humanitarios y sanitarios, según consta en el acotado y mezquino anuncio donde no hay especificaciones del bien licitado, no se habla de montos y ni siquiera (y fundamentalmente) del tipo de máquina que genera el requerimiento.

El criterio minimalista elegido por el gobierno provincial para hacer el anuncio, la fecha en que se propone y lo escaso del tiempo de vigencia, desde el 4 de enero al 14 de enero 2022, plazo otorgado para “los interesados”, cuyos pliegos se abrirán ese día a las 11:30hs en el Ministerio de la Producción y pueden ser retirados de la Secretaría de Contrataciones, a un precio de $ 450.000,00 por pliego, da que pensar.

El gobierno, a pesar de todo lo que promociona la información pública-institucional como forma de transparencia, no ha colgado de la página web, esta licitación de tan corta vigencia (solo 9 días) y en la publicación del diario no aporta ningún detalle de la máquina que necesita Santa Cruz, que ya tiene dos aviones, sus características, si se trata de un Lear Jet u otro tipo de avión, no especifica los montos de la inversión, las condiciones, los tiempos y todo lo necesario para informarle a la opinión pública de que todo esto es una necesidad real y no un negocio de algunos, como hemos visto a los largo de todos estos años o lo ocurrido con otras “inversiones”, muchas de las cuales hemos denunciado desde nuestro espacio.

Demás está decir que este tipo de licitaciones se hacen en dólares, dado que la máquina cotiza en moneda estadounidense. Pero la falta de información da lugar a cualquier especulación, como, tal nos refirieron desde el sector aeronáutico de la provincia “la licitación sale porque hoy están en el gobierno nacional y bajan los fondos y por otro lado es “ahora o nunca” ya que el kirchnerismo necesita una máquina confiable para la campaña 2023”.

LEA AQUÍ: Escandaloso: el avión sanitario de la provincia vuela con un motor alquilado y el Certificado de Aeronavegabilidad trucho

¿De qué hablamos?

Suponiendo que la máquina sea un Lear Jet usado o similar, los montos pueden oscilar entre 3 y 6 millones de dólares. En caso de ser nuevo, las cifras son sensiblemente superiores y pueden alcanzar los 15 millones de dólares, según la aviónica y configuración exigida. Se debe tener en cuenta que los pliegos corresponden a un mínimo porcentaje de lo que se va a invertir, pero como no se suministra información de a qué dólar se debe tomar el valor nominal de compra, tampoco es posible estimar a qué porcentaje del total corresponden esos 450 mil pesos que obligatoriamente deben referirse en las licitaciones oficiales.

Sin embargo, cabe la sospecha de que el valor del pliego es muy barato, con lo cual nos genera más curiosidad saber cuál es el precio total de la máquina a adquirir.

El gobierno no ha dado ninguna información al respectoy sus órganos difusores (presa escrita) no hicieron referencia a esta compra. Solo apareció la publicación de la Licitación Nº 2, como forma de cumplir con la norma vigente respecto a la disposición de los pliegos, pero de manera ocultista incurren en la falta de detalles de la inversión, que se hace nada más y nada menos, que con la plata de todos los argentinos. Fuentes consultadas señalan que el tiempo tan corto de la licitación y el monto del pliego, indica que “ya está todo cocinado”, indicaron, aludiendo que el negocio ya está consumado.

LEA AQUÍ: SANTA CRUZ SIN AVIONES. SILENCIO OFICIAL, UNA DANZA DE MILLONES, REPARACIONES DUDOSAS, DOS AVIONES INUTILIZADOS Y LOS DETALLES, SOLO EN NUESTROS INFORMES

Mucha inversión ¿Para qué sirvió?

Desde OPI hemos venido informando detalladamente, desde años anteriores cómo, cuándo y por cuánto, las dos máquinas que tiene Santa Cruz, fueron puestas en reparación y actualizaciones a costos millonarios, sin que antes de producir esos millonarios gastos no se balanceara la posibilidad de sustituir las máquinas viejas por otra de prestaciones mejores. La sospecha es que era necesario “reparar”, para facturar con los fondos públicos.

El Cessna Citation LV WLS, en julio de 2018 había cumplido seis meses parado en el aerotaller de AVIASER SAen la localidad de San Fernando, Buenos Aires, lugar donde fue guardado luego que OPI diera a conocer que la máquina se encontraba volando con un motor alquilado sin declarar (por rotura del original) y un certificado de aeronavegabilidad trucho, a raíz de no haber denunciado el cambio y presentar dicha documentación con la numeración del motor (PCE 500028), que estaba en EEUU para su reparación. Luego de nuestro informe, la ANAC le prohibió a la provincia volar la máquina.

LEA AQUÍ: EL AVIÓN SANITARIO DE SANTA CRUZ ATERRIZÓ DE EMERGENCIA EN CÓRDOBA, IBA CON MÉDICOS A UN DESTINOS “INUSUAL” Y NO HA TRASCENDIDO EL MOTIVO

Y el 8 de diciembre del 2020 OPI informó en exclusiva, el aterrizaje de emergencia de la máquina de Santa Cruz en el aeropuerto de Las Higueras, Río Cuarto Córdoba, por un desperfecto en el motor izquierdo, la misma turbina que se reparó y que en su momento fue sustituída por otra sin homologar ante la ANAC, con el certificado correspondiente.

En este momento la opinión pública no conoce cuál ha sido la decisión del gobierno, respecto del recambio de una de sus máquinas (un Jet y un turbohélice). La falta de información, hace suponer que el Ejecutivo provincial tiene más para esconder que para aclarar.

Cabe esperar entonces, el día 14 de este mes de enero para enterarnos lo que hoy el gobierno oculta: de que máquina se trata, a cuál van a sustituir, cuál es el costo, qué modelo de avión se trata, con cuántas horas de vuelo y qué escalón de mantenimiento tiene, entre otros datos que obligatoriamente debería haber aportado el estado provincial, al momento de convocar a una licitación por un importe tan grande, con cargo a los habitantes de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)