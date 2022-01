CUANDO EL VIRUS DEL COVID ES MENOS IMPORTANTE QUE EL TURISMO

Alexis Simunovic Secretario de Turismo de El Calafate

Llama la atención la forma en que reaccionó el municipio de El Calafate, ante el Decreto provincial que vuelve a ceñir las exigencias de tránsito y estadía en Santa Cruz, ante la nueva ola de contagios.

El Secretario de Turismo de El Calafate Alexis Simunovic, puso en discusión la resolución de la Goberndora Alicia Kirchnerde exigir pase sanitarioen lugares públicos y restringir la circulación de personas con contacto estrecho con casos positivos.

El tema no es menor para el municipio que vive casi exclusivamente del turismo; pero la realidad es que, precisamente esa actividad, es el mayor vector de contagio, dado que por avión, se trasladan rápidamente todas las cepas de un lugar a otro del mundo en cuestión de horas y circulan dentro del país con el intercambio turístico de personas provenientes de distintos países donde nacen y se reproducen las nuevas cepas Covid.

Si bien es reprochable la actitud de la gobernadora, por acordarse ahora que deben reinstalarse protocolos de seguridad sanitaria, olvidados en campaña y en fin de año, cuestión sobre la cual ya emitimos opinión, no es menos cierto que el propio intendente de El Calafate Javier Belloni, fue uno de quienes ayudó a relajar las medidas y hoy le sale a cruce al gobierno provincial,solo por una cuestión de interés local y no comunitario.

- Publicidad -

“El sector turístico de El Calafate ha sufrido como pocos los efectos de la pandemia y hoy, cuando comienza a reactivarse la actividad, el gobierno provincial, una vez más, quiere entorpecer el los mecanismos de funcionamiento de la actividad turística; que no solo es la visitación a los atractivos, sino también la actividad gastronómica y de entretenimiento”, dijo Simunovic, quien claramente pone por encima del interés sanitario, los intereses turísticos de la localidad.

El Secretario parte de una premisa equivocada, al señalar “cuando comienza a reactivarse la actividad, el gobierno provincial, una vez más, quiere entorpecer el los mecanismos de funcionamiento de la actividad turística”. En primer lugar la “reactivación” fue, ha sido y es una visión sesgada que se ha tenido de la pandemia, por razones estrictamente políticas y económicas. Toda la acción de distendimiento, relajamientoy vulneración de las normas de seguridad, partieron pura y exclusivamente desde el poder, incluyendo del municipio al que Simunovic pertenece.

“Las autoridades sanitarias no se comunican con nosotros cuando deciden medidas que tienen implicancia sobre el turismo”, se quejó el funcionario calafatense, pero su apreciación es poco seria, pues implica que el gobierno provincial debería haber adecuado los protocolos a las necesidades turísticas de El Calafate. Otra vez, el Secretario de Turismo municipal se volvió a pegar un tiro en el pie, pues pone a la salud como actividad subalterna del turismo, por la sola razón de que para El Calafate, el turismo son divisas, plata, fondos y la salud, restricciones y pérdida de bienestar.

Hoy se conoce a nivel mundial que grandes centros turísticos del mundo debieron cerrar en prevención a la ola de contagios desatados en países cuyas restricciones se habían minimizado. Un vez más, el turismo resultó ser la puerta de entrada más rápida de los contagios y por esa razón, las autoridades sanitarias decidieron detener el flujo turístico, para minimizar la circulación de la nueva cepa.

Simunovic intentó hacer alguna diferencia con el gobierno nacional, señalando que el presidente no quiere entorpecer la industria turística, sin embargo, el funcionario municipal no puso un ejemplo muy claro de coherencia política, con lo cual, si el punto es discutirle a la gobernadora la medida implementada, sería bueno que el intendente Belloni sea claro, conciso y puntual objetando lo resuelto por Alicia Kirchner, pero no por ello caer en los propios vicios que caracterizan a las decisiones nacionales en materia sanitaria, que ya nadie cree ni tiene en cuenta, luego de los aberrantes hechos cometidos por el Ejecutivo, tanto en las acciones como en la toma de decisiones, respecto de la pandemia. (Agencia OPI Santa Cruz)