Tras el viaje de Luana Volnovich al Caribe, dónde descansan los funcionarios de Alberto Fernández

Según publica Clarín El Presidente se quedará entre Olivos, la Rosada y alguna escapada a Chapadmalal. Pinamar y Cariló, los destinos preferidos de los funcionarios. Los que fueron al exterior.

Por: Federico Mayol

Con Luana Volnovich de descanso junto a Martín Rodríguez -su pareja y segundo en el PAMI- en el caribe mexicano, un destino que en otros tiempos no hubiera pasado el filtro de La Cámpora, el rubro vacaciones de los funcionarios quedó instalado en las últimas horas en el seno del Gobierno, en una etapa atravesada por una agenda light de verano y la renegociación con el Fondo Monetario como principal preocupación de la cúpula oficialista.

“Siendo funcionario no habría que irse al exterior”, razonaban este martes por la tarde en Casa Rosada en un despacho oficial, uno de los pocos con movimiento -el sopor dominaba esta semana la explanada de la calle Rivadavia-, y antes de que Gabriela Cerruti justificara el destino de la titular del PAMI: “Trabaja hace mucho y tiene todo el derecho a tomarse vacaciones”, dijo la portavoz de la Presidencia.

El viaje de la dirigente camporista hizo ruido. Tuvo más suerte un gobernador del PJ, que pasó desapercibido en su estadía en Miami, que le impidió estar en la exposición de Martín Guzmán de la semana pasada. O una funcionaria del Palacio de Hacienda, de viaje por Nueva York, también con perfil bajo. Se trata de Mercedes D’Alessandro que antes de llegar al Gabinete vivía en los EE.UU.

Un alto funcionario de Casa Rosada resaltó a este diario que evitó hospedarse en un hotel de lujo en uno de los destinos más requeridos por los turistas, en el interior, para evitar un “escrache” y tener que dar explicaciones.

Hasta última hora del martes, Alberto Fernández no había confirmado aún a sus colaboradores si partiría de vacaciones por estas horas, a pesar de la insistencia de parte de su entorno. Según trascendió, fue invitado a una estancia en Ushuaia, Tierra del Fuego, pero no aceptó la oferta.

De todos modos, el Presidente no tuvo en estos días agenda pública y, según confirmaron, tampoco tendrá actividades oficiales durante la semana. Ayer solo recibió al ministro Jaime Perczyk, y se dedicó a monitorear el corte masivo de luz en el Área Metropolitana que concentró a buena parte de la atención oficial.

Fernández consensuó con Cerruti que fuera ella la que respondiera a Mauricio Macri después de deliberar un buen rato sobre el significado del posteo del ex Presidente por el apagón. Después sí, el mandatario retuiteó a su portavoz.

Algunos de los principales colaboradores presidenciales, sin embargo, sí se reservaron esta semana para descansar. Entre ellos, Julio Vitobello, el secretario General de la Presidencia. También Juan Pablo Biondi, el ex secretario de Comunicación que está más firme que nunca en la mesa chica del jefe de Estado. Lo mismo que Juan Manuel Olmos, instalado junto a su familia en la costa atlántica. Vilma Ibarra iba y venía hacia el mar.

El jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, cuya actividad está desde hace semanas plagada de incertidumbre, también fijó para estos días una agenda de verano.

El Presidente, subrayan sus colaboradores, está casi monotemático con las negociaciones con el FMI. Dicen que es optimista en llegar a un arreglo en el corto plazo, a pesar de que él mismo y el ministro de Economía -sin vacaciones- desnudaron en los últimos días las trabas que por ahora entorpecen el acuerdo, enfocadas en la magnitud del ajuste y la posición de Estados Unidos, socio mayorista del organismo.

Hasta el momento, no hay fecha estipulada para que se conozca la carta de entendimiento que obsesiona a Guzmán y al jefe de Estado. Lo único que sí trascendió es que el programa económico plurianual que Fernández anunció que enviaría antes de fin de año al Congreso pasó a archivo. La Casa Rosada solo mandará al Parlamento el acuerdo con el Fondo, una vez que esté cerrado en Washington.

Por el lado de La Cámpora, además de Volnovich, parte de la cúpula se tomó las primeras semanas del año para descansar. Máximo Kirchner tiene previsto volver del sur el fin de semana, adonde viajó junto a su familia, incluida la ex Presidenta. Eduardo “Wado” de Pedro alterna entre la costa y algunas actividades muy puntuales: por ejemplo, la exposición de Guzmán de la semana pasada en Casa Rosada. Andrés “El Cuervo” Larroque volvió esta semana.

También Sergio Massa, que se había aislado en Pinamar por el COVID positivo de su mujer, Malena Galmarini. Tanto el presidente de la Cámara baja como el jefe del bloque del Frente de Todos tienen previsto participar, la semana próxima, del encuentro junto a los gobernadores y los líderes parlamentarios de la oposición.

Fue parte de las conversaciones que tuvieron ambos durante este martes, mientras Kirchner sigue en La Patagonia. El jefe de la bancada K en Diputados hace rato que no sale del país. El viaje de Volnovich puso en crisis el relato de su agrupación.

En la Costa también está la diputada Victoria Tolosa Paz en su casa de Cariló junto a José “Pepe” Albistur, su pareja y amigo del Presidente. Cerca, en Pinamar, está Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura, que hoy festeja su cumpleaños en la costa.

Néstor Kirchner era, en ese sentido, mucho más pragmático. Lo dijo Cristina Kirchner, durante su discurso del 24 de marzo del 2021. “Esto no es ideología. Néstor y yo de vacaciones a Moscú o a Beijing no nos fuimos nunca. ¿Saben dónde íbamos? A Nueva York y a Orlando. Sí, a Disney. Néstor disfrutaba como un chico Disney World”, confesó entonces la ex Presidenta que a pesar de sus definiciones cuando gobernó el país no era muy abierta a que sus funcionarios viajaran al exterior. (Clarín)