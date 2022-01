ZONA FRANCA: ¿ABUSO O INCUMPLIMIENTO DE LA LEY?. PRECIOS DE INSUMOS TECONLOGICO SON AUMENTADOS EN DÓLARES PARA COMPENSAR EL PRECIO POR EL DÓLAR DIFERENCIADO

El Iphone 13 – Foto: Apple

Quienes hayan ido o vayan a la zona franca de Río Gallegos, tentados a comprar el último Iphone u otro aparato tecnológico se va a encontrar con una sorpresa que demuestra lo lejos que están nuestros comerciantes de entender la dinámica de una zona libre de impuestos, precisamente para dar beneficios diferenciados a los que viven en esta provincia, el abuso de sus desarrolladores y/o la falta de control en el cumplimiento de los reglamentos que corresponden.

Nos propusimos comprar dos aparatos de última tecnología: Un Iphone 13 Pro Max y un dron mini 2 DJI Mavic 4K. Ingresamos a unos de los pocos locales que poseen estos aparatos y la sorpresa fue cuando luego de ver los celulares el precio nos fue referido en pesos (no en dólares) a $ 378.000. Recordemos que usualmente todos los precios son mostrados en dólares, lo cual le permite al comprador hacer de manera rápida la cuenta, multiplicando el precio por (en este caso) el precio del dólar del día que era de $ 108,00. Luego supusimos que al cliente le dicen el precio en pesos porque si lo hicieran en dólares, rápidamente se revelaría la incongruencia.

Al hacer la conversión de los $ 378.000,00 al valor dólar de ese momento ($ 108,00) nos asombramos cuando comprobamos que el costo del Iphone 13 Pro Max en zona franca de Río Gallegos, es de U$S 3.500,00. Como nos parecía increíble, le pedimos a la empleada que confirmara o desmintiera nuestro cálculo. Y la señorita dijo que ese era el valor: U$U 3.500,00.

Entonces recurrimos a internet y le mostramos que en Mercado Libre el mismo teléfono estaba a U$U 1.700,00, cifra que convertida al dólar blue a un valor de $ 210,00, nos arrojaba un costo de $ 357.000,00, aproximado al costo en pesos del que ellos venden, pero tomando un dólares al doble del precio del dólar diferenciado de ZF.

Para estar más seguro, le preguntamos a la vendedora si le comprábamos el celular con dólar billete ¿Cuánto en realidad debía pagarle?, y me reafirmó: U$U 3.500,00

La segunda prueba fue preguntar por el valor de un mini dron DJI Mavi 4K, cuyo costo en dólares en zona franca de Río Gallegos, es de U$S 800,00. Haciendo la conversión a 108 pesos por dólar, el valor del dron es de $ 86.400,00.

En Mercado Libre, el mismo dron, marca y modelo se consigue en $ 102.000,00o su equivalente en dólares de U$S 485,00.

De acuerdo a lo que correspondería por valor de mercado en la Argentina, en zona franca ese dron debería valer aproximadamente esos 485 dólares o menos aún, teniendo en cuenta que allí hay franquicia impositiva, que no la tiene quien vende en Mercado Libre. Esto significa que ese dron en ZF se debería vender a $ 52.380,00a un cambio de $ 108,00 por dólar del momento.

Entonces ¿Por qué dentro de zona franca, el mismo producto vale el doble en dólares que en Mercado Libre?. Es fácil la respuesta: porque el comercio en zona franca ajusta el valor en dólares, teniendo como base el dólar diferenciado al que vende ($108) y para equiparar el precio (en pesos)con el mismo producto que se vende afuera de zona franca, aumenta el 100% o más en dólares, para que la conversión de ese precio en dólares, dividido por el dólar a $ 108, le de un valor aproximado al que se vende en Mercado Libre.

En el caso del Iphone, la desproporción es asombrosa. Lo venden a U$S 3.500, contra los U$S 1.700que se vende al público en cualquier Macstore o vendedor particular. Ese mismo celular en EEUU cuenta U$S 1.150,00. No olvidemos que quien vende en ZF tiene la posibilidad de comprar en cantidad y a un precio menor en el exterior y acá posee la facilidad de vender sin los impuestos aduaneros respectivos.

La pregunta entonces es ¿Por qué dentro de la ZF de Río Gallegos se abusa sin ningún tipo de control en la comercialización?. Si bien es cierto que el comerciante puede fijar sus propios precios, no es menor entender que la regulación de una ZF es tanto para el que compra como para el que vende.

Estos productos mencionados esta sobrevalorados en hasta un 200%, solo a los fines de compensar con ese aumento en dólares, el beneficio que reporta la compra de un producto al dólar diferenciado de $ 108,00.

Alguien incurre en abuso comercial o incumple la ley que regula este tipo de comercio con licencia impositiva. Lo que expresamos acá es de fácil comprobación. Solo hay que ir a ZF, pedir el precio de los productos que mencionamos y compararlos con los que se venden habitualmente en los comercios sin licencia aduanera. Luego, alguien debería pedirle a los responsables de la ZF que expliquen los motivos por lo cuales, hay comerciantes que actúan por fuera de las reglas de ese tipo de comercio regulado. (Agencia OPI Santa Cruz)