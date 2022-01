EN YCRT SIN PERSONAL ENTRE VACACIONES Y COVID. LA INTERVENCIÓN AMENAZÓ CON DESCONTAR EL DIA A QUIEN HAGA PARO

Memo cursado por la Gerencia de Producción de YCRT

Por Memo Nº 011/22 del 18 de enero 2022, enviada a todas las secciones que conforman Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, a través de la Gerencia de Explotación, la Intervención decidió aplicar sanciones económicas al personal que por aplicación de un paro en el yacimiento, no concurra a trabajar o, como ocurre desde hace más de un año, ATE declara la figura de “Quite de colaboración” tras lo cual el personal asiste a su lugar de trabajo, marca tarjeta pero solo se limita a cumplir horario.

Esto, debido a la comunicación interna de YCRT, generará descuento en los haberes mensuales de los empleados, tal la orden impartida desde la Gerencia de Producción que señala textualmente: “Se informa al personal que, quien no trabaje por quite de colaboración, se realizará descuento en su haber mensual”.

En estos momentos la mayor parte del personal está de vacaciones y/o acusa contagio de Covid y están bajo aislamiento, con certificación que acredita la posibilidad de no concurrir a trabajar. Sobre todo ello, ATE sigue en medida de fuerza, con lo cual la Gerencia, ha decidido aplicar sanciones en caso de ausencias laborales por medida de fuerza.

“La Gerencia ha decidido que el personal trabaje porque hace dos años ATE (especialmente) busca cualquier excusa para no laburar”, dijo una fuente desde adentro del yacimiento “Hace dos años que cobran todo y no trabajan. Hoy eso se terminó, el que no trabaja, pierde los días que les serán descontados”, confirmó. (Agencia OPI Santa Cruz)