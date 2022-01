Reapareció Julio De Vido y apuntó contra Alberto Fernández: “Trata de ser progresista pero no lo es”

En el centro la ex presidenta Cristina Kirchner, a la izquierda Julio De Vido hoy preso, a la derecha Juan Carlos de Goicoechea en la inauguración de la Megausina de Río Turbio el 04 de Septiembre de 2015 – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Julio De Vido, ex ministro de Planificación de Cristina Kirchner y condenado a prisión por administración fraudulenta, reapareció luego de un largo silencio con una batería de críticas contra el gobierno de Alberto Fernández, al que acusó de “alineado” con Estados Unidos y de “pobrista” entre otras cosas.

“No es progresista”, insistió el excompañero de gabinete del actual presidente y apuntó contra uno de sus alfiles: Gustavo Beliz.

Fue durante una entrevista con Radio Cooperativa, en la que se despachó respecto a varios temas. Allí afirmó que el gobierno de Alberto F. “puede tener una gestión disoluta, poco efectiva y algunos ministros pueden no ser hábiles” , pero que sí tiene un plan definido, aunque criticó que esté alineado con el de Estados Unidos.

Ese rol se lo adjudicó al secretario de Asuntos Estratégicos y uno de los alfiles más cercanos del presidente. Para De Vido, hay en marcha un programa “de alineamiento” con la gestión de Joe Biden que “trata de conducir Gustavo Beliz”, azuzó.

En esta misma línea, planteó que el Gobierno “trata de mantener un cierto sesgo progresista pero no lo tiene” . Para él, esta situación genera que las ideas nacionales y populares “queden hibernando” y que esto produce “un sueño mucho más profundo” que dormir.

El ex funcionario opinó que el gobierno hace una suerte de “pobrismo” a la hora de vincularse con las organizaciones sociales, “como un negocio de cubrir necesidades básicas insatisfechas de la gente”. Es por ello que el país se encuentra “muy lejos de volver a tener a los trabajadores como protagonistas”, según denunció.

“Voy a hacer política, nunca dejé de hacerlo, lo que sé es que no estoy en un cargo de relevancia y la persecución también me limita”, agregó, a la par que reconoció que en el último tiempo ha hablado con Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, pero por ser “el hijo de un amigo” y no por su opinión en algún tema.

Incluso lamentó que desde Casa Rosada no hayan vuelto a llamarlo para preguntarle su opinión sobre ciertos temas, aunque cree que es porque tienen su mirada en objetivos a “180 grados” de los que tenían durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“Persecución judicial”

De Vido, condenado a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa por la tragedia de Once, se encuentra excarcelado desde marzo de 2020.

Por su situación judicial, De Vido dijo que se siente “perseguido” pero descartó sentir “rencor” con el kirchnerismo que no lo acompañó en su derrotero. “A los que me dejaron les debe pesar más la conciencia que a mí los dos años y medio en cana, no tengo dudas”, lanzó.

Es que para el ex ministro, “el servicio de la Justicia está en una situación crítica y pésima” y los jueces juzgan con “doble vara”. “El tema del Consejo de la Magistratura fue el detonante de toda esta situación pero hay un gran déficit en la estructura institucional de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo.

Para él, el Congreso “entró en un tobogán de decadencia” por haber permitido que vaya preso sin siquiera defenderse. En esa misma línea, apoyó la marcha que organiza el kirchnerismo duro contra la Corte para febrero, al sostener que “la movilización popular ante situaciones límites vale la pena”.

La crisis energética

Luego de los cortes de luz que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires y al área Metropolitana en las últimas semanas, el ex ministro sostuvo que las últimas inversiones se hicieron durante su gestión.

“Hay un antes y un después de la caída de la convertibilidad. Inicialmente tenían tarifas en dólares que es lo que todavía buscan pero es como el cuento de la buena pipa, nunca se va a alcanzar, menos en este estado del país donde lo que no hay son dólares”, afirmó.

También sostuvo que durante 2014 quiso avanzar en un plan para intervenir a Edenor y Edesur, pero que en ese momento le bajaron el pulgar el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. “Hoy la situación está más agravada por el macrismo”, concluyó. (Clarín)