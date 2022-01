Graciela Ocaña: “Alberto F. no echó a Luana Volnovich porque no tuvo el visto bueno de Cristina y Máximo”

Según publica Clarín La diputada pidió que la titular del PAMI y su pareja, el subdirector, sean castigados legalmente.

Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio, explicó los motivos de la denuncia penal que hizo contra Luana Volnovich y Martín Rodríguez, directora y sub director del PAMI, respectivamente, y aseguró que Alberto Fernández, no tomó ninguna medida porque “no tuvo la autorización de Cristina y Máximo Kirchner”.

En declaraciones a la señal TN, la ex titular de la obra social de los jubilados y denunciante de los actuales conductores de la entidad, dijo que al haberse ido de vacaciones juntos quienes ocupan los máximos cargos “dejaron a miles de jubilados a la deriva”.

Ese contexto lo completó al añadir que los afiliados tienen dificultados para recibir las prestaciones “mientras los directores abandonan sus funciones”.

Ocaña explicó que presentó la denuncia penal ante la Justicia como consecuencia de que Volnovich, Rodríguez y quien les sigue en jerarquía, un síndico, “estaban de vacaciones al mismo tiempo y eso es un claro incumplimiento del deber del funcionario”.

“Lo que tendrían que haber hecho es pedirle al Presidente que nombre a alguien más para que dirija al PAMI hasta que ellos regresen”, pero Alberto no pudo tomar ninguna decisión, volvió a arremeter, al recordar que los funcionarios cuestionados pertenecen a La Cámpora.

“Es una irresponsabilidad porque no se puede gestionar de esta forma. es escandaloso. El propio Presidente estaba molesto y no pasó nada porque el propio Presidente nos ha demostrado que no puede tomar ninguna decisión si no tiene el visto bueno y la autorizacion de Cristina y Máximo Kirchner”, sentenció, mientras descbribió a la obra social como un lugar “tomado como una unidad básica para hacer política”.

Sobre dicha falta, Ocaña pidió que sean sancionados legalmente y aseguró que, al ser pareja, incumplen la ley de ética del Estado. Sin embargo, no se mostró molesta porque el viaje haya sido al exterior del país.

“Yo creo que no es correcto que la directora y el sub director sean pareja porque no se está cumpliendo con la ley de ética del Estado, pero, más allá de eso, lo que no podían hacer bajo ningun punto de vista era irse ambos juntos de vacaciones porque han dejado al PAMI sin conducción. Hay un incumplimiento y esto debe ser castigado legalmente”, dijo.

Sobre el final, recordó que siete de cada diez jubilados cobran la mínima y presentan quejas sobre el servicio brindado. “Todo esto pasa mientras los directores abandonan sus funciones”. (Clarín)