Juntos por el Cambio busca unificar un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte

Según publica Clarín Ese punto asoma como el más discutido con el oficialismo. El proyecto del Gobierno no integra al Máximo Tribunal al organismo.

Por: Martín Bravo

En la previa al inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, previstas para febrero, Juntos por el Cambio buscará unificar un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura para presentar en el Senado, la Cámara por la que ingresó el texto enviado por el Poder Ejecutivo y en la que arrancará la discusión. En base a las iniciativas con estado parlamentario y a la postura de la coalición opositora, propondrán que al organismo lo presida el titular de la Corte Suprema, un punto que genera el rechazo del oficialismo y abre otro escenario de confrontación.

Con la firma de Alberto Fernández, Juan Manzur y Martín Soria, el proyecto del Gobierno ingresó al Senado unos días antes de que la Corte declarara inconstitucional la reforma de 2006 -que redujo de 20 a 13 la cantidad de miembros del Consejo, sin representantes del Máximo Tribunal- y fijara un plazo de 120 días para sancionar una nueva ley. Ese plazo se cumplirá el 15 de abril. En caso de que el Congreso no defina una conformación, en esa fecha volverá a regir la normativa anterior y Horacio Rosatti, titular de la Corte, asumirá la presidencia del Consejo.

Con el propósito de evitar posiciones divididas, los senadores de Juntos por el Cambio decidieron avanzar en un texto unificado en base a los proyectos con estado parlamentario: uno de Alfredo Cornejo y Mariana Juri, otro de Silvia Giacoppo y también de diputados, uno de Mario Negri y otro de Pablo Tonelli. En los últimos días hubo reuniones de asesores de Cornejo -jefe del interbloque-, los presidentes de las bancadas Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (PRO) y los autores de las iniciativas. También contemplaron un proyecto de Guadalupe Tagliaferri, que no llegó a presentar.

Aunque faltan pulir detalles, se encaminan a inclinarse por una conformación de 20 miembros (lo propusieron Negri, Cornejo y Giacoppo, a diferencia de los 14 de Tonelli) con la inclusión del presidente de la Corte y mayor representación de los abogados (dos más que el régimen actual), jueces (uno más), académicos (uno más) y legisladores (dos más).

El proyecto tendrá que pasar por el filtro de los partidos y la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que armó un grupo de trabajo para fijar posición sobre la reforma y discutir el proyecto con Ernesto Sanz, Ricardo Gil Lavedra, Gustavo Ferrari y Germán Garavano, entre otros referentes del área.

Los textos de Negri, Cornejo y Giacoppo designan al titular de la Corte como presidente del Consejo. Esa posición predomina en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, aunque todavía no está cerrada: terminará de definirse en una reunión especialmente convocada para ese tema.

“La incorporación de la Corte puede generar un diálogo virtuoso, que estén todos sentados a la mesa para que la Justicia funcione de manera más fluida. Y en este momento es un posicionamiento político claro en defensa de las instituciones”, dijo a Clarín uno de los articuladores de los proyectos. “Va a a ser un tema álgido, no es fácil encontrar un punto de acuerdo con el oficialismo. El tiempo juega en contra de ellos, aunque volver a una ley de hace 15 años no es deseable para nadie”, agregó sobre el plazo que fijó la Corte para mediados de abril.

El proyecto del Poder Ejecutivo dispone una conformación del Consejo con 17 miembros (propone sumar dos abogados, un juez y un académico) y sin la inclusión de la Corte. En las últimas semanas escaló la tensión entre el Gobierno y el máximo tribunal, con el respaldo de funcionarios como Aníbal Fernández y Juan Martín Mena a la marcha para “echar” a sus integrantes, convocada para el 1° de febrero.

Parte de Juntos por el Cambio no descarta la posibilidad de una negociación sobre la presidencia del organismo, aunque no sobre su inclusión. “Lo que no está en discusión es que la Corte tiene que integrar el Consejo, porque la Constitución dice que que deben estar representados jueces de todas las instancias”, funcionó como argumento.

En el proyecto unificado los opositores también buscarán “dinamizar” la selección de magistrados -con plazos para cubrir las vacantes y la incorporación de concursos previos-, que los jueces no integren la comisión de Disciplina para que no juzguen a sus pares y evitar que a los académicos los designe el Consejo Interuniversitario Nacional, entre otros puntos. A la discusión sumaron a asesores de Lucila Crexell, Juan Carlos Romero y Beatriz Avila, para conseguir el aval de los aliados. (Clarín)