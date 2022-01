Dólar hoy: el blue marca otro récord, una cotización clave escala $8 y sube el riesgo país

Según publica La Nación El riesgo país avanza con fuerza y vuelve a posicionarse por encima de los 1900 puntos básicos.

Los dólares libres parecen no encontrar techo. Hoy, el dólar blue avanza por tercera rueda consecutiva y vuelve a quebrar su récord histórico, mientras que algunos tipos de cambio financieros ya se ubican por encima de los $230. A su vez, a pesar del respiro que dio ayer, hoy el riesgo país volvió a atravesar la barrera de los 1900 puntos, un día antes de que el Gobierno tenga que desembolsar US$718 millones para completar un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este jueves el tipo de cambio paralelo opera $2 arriba (0,9%) y se ofrece en las cuevas y arbolitos a $223, la cotización nominal más alta que se tenga registro. De esta forma, acumula una suba de $4 en la semana, y de $15 (7,2%) si se observa el recorrido de todo enero.

Lo mismo sucede con otra cotización clave para el mercado cambiario: el dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, herramienta que se volvió popular en los últimos años, ya que le permite a los argentinos sortear las restricciones cambiarias y dolarizarse de forma legal. Se opera a través de bonos. Hoy, con títulos AL30 aparece en las pantallas a $223,60, casi $8 arriba (+3,1%) frente a la jornada previa, mientras que con GD30 a $222,62, $4 más caro (+1,5%).

El dólar contado con liquidación (CCL o “Cable”) también avanza, aunque con menos fuerza. Su operatoria es similar a la del MEP, aunque la diferencia clave es que los dólares se reciben en el exterior. Por ese extra, su cotización suele ser más elevada. En ese marco, el CCL con bonos AL30 opera en $230,45 (+0,6), con GD30 a $233,33 (+1,5%) y a través de Cedears a $$233,20 (+1%).

“Los dólares financieros están sin techo porque en el escenario que el Gobierno no pague el vencimiento de mañana o el martes, la situación se va a tensar un poco. Y si paga, el Banco Central se queda con menos reservas. No sabemos qué tan cerca está el acuerdo, la cuestión fiscal está en el centro de la tormenta. La incertidumbre es muy grande y el reflejo número uno de los argentinos es comprar dólares”, sostuvo el economista Jorge Neyro.

Si la Argentina no paga los próximos vencimientos de deuda (este viernes, el martes que viene y en marzo), tendría el “triste récord” de llegar un décimo default. “Hasta hoy, con nueve defaults, cuatro hiperinflaciones y todavía alta inflación (51% en 2021), no debería ser una sorpresa que Argentina esta dolarizada de facto. En FMyA habíamos calculado casi U$S130.000 millones de dólares billetes. Dolarización, que si lograron evitar hace un tiempo, Brasil y Chile”, apuntó Fernando Marull, economista de FMyA y exasesor del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri.

Para los economistas, la suba del dólar aún no se traduce en un aumento de precios de la economía. Para eso, es necesario que esta alza se mantenga en el tiempo o que incluso trepe hasta un 12% (una cifra no muy lejana). Los sectores más sensible a estos cambios del tipo de cambio son el sector de la construcción, automotriz y otros bienes durables. “Sí se ve mayor cautela, todos esperan ver qué pasa con el FMI y que se calme el paralelo para seguir con los niveles de actividad”, agregó Marull.

En la otra punta, el dólar oficial mayorista se ofrece a $104,76. A pesar de que el Banco Central (BCRA) aceleró el ritmo de devaluación diaria, todavía su precio dista del resto de las cotizaciones, por lo que la brecha con el blue se ubica en un 113%.

El dólar oficial minorista se vende en las principales entidades financieras del país a $110,42, según el relevamiento diario de bancos que realiza el BCRA. El dólar ahorro o “solidario”, que tiene un recargo del 30% por el impuesto PAIS y del 35% a cuenta de Ganancias, alcanza los $182,19.

A un día del vencimiento de US$718 millones en concepto de intereses por el acuerdo stand-by firmado con el FMI en 2018, el riesgo país vuelve a avanzar con fuerza. En esta nueva rueda financiera, el índice elaborado por el JP Morgan trepa 31 unidades (+1,6%) y se posiciona en los 1918 puntos básicos. En 2022, la suba acumulada es de 221 puntos (+13%).

“El pago de mañana puede tranquilizar levemente al mercado, porque evita el titular de ‘caímos en atrasos’ y se puede seguir negociando. Pero lo que realmente tranquilizará las aguas es un acuerdo cumplible y consistente, algo que en el corto plazo no parece estar en el horizonte”, acotó Neyro.

Los bonos del último canje de deuda operan en terreno negativo. En el exterior, los mayores descensos son para el Bonar 2038 (-2,6%), el Bonar 2030 (-2,5%) y el Global 2035 (-1,7%). A nivel local, se hunden hasta un 0,5% (AL35).

En el plano internacional, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió no subir las tasas por el momento, aunque advirtió que podría empezar a hacerlo en el mes de marzo. “Tras los dichos de Jerome Powell (el presidente de la Fed), el mercado descuenta subas de tasas en las próximas dos reuniones (marzo y mayo), 80% de probabilidad de una tercera suba en la siguiente reunión (junio) y 78% de probabilidad de que haya 5 subas de tasas durante este año”, estimó la sociedad de bolsa Facimex Valores.

En ese marco, hoy el S&P Merval opera en las 86.084 unidades (+0,4%). Medido en dólares, se posiciona en los 372 puntos, muy por debajo de los 1800 que llegó a registrar en 2018. El panel es liderado por Edenor (+3%), Central Puerto (+2,3%), YPF (+2,1%), Pampa Energía (+1,9%) y Transener (+1,8%).

Las acciones argentinas que cotizan en el exterior (ADR) operan dispares. Por un lado, los papeles de Marcado Libre y Corporación América avanzan 3,5% Tenaris 1,5% y Transportadora de Gas del Sur 1,1%. De la mano contraria, descienden el Banco Macro (-2,2%), Grupo Financiero Galicia (-1,5%) y Edenor (-1,5%). (La Nación)