El oficialismo se prepara para acelerar en el Congreso apenas se confirme el acuerdo con el FMI￼

Según publica Clarín El Gobierno buscará sancionar el proyecto antes del vencimiento del 22 de marzo. Un diputado estimó que el debate arrancará a fin de mes o principios de marzo.

En los próximos avanzarán las negociaciones en el Congreso para conformar las comisiones y retomar la actividad parlamentaria con el temario fijado por el Gobierno en la convocatoria a sesiones extraordinarias. El entendimiento con el FMI se discutirá más adelante, cuando ingrese al Poder Legislativo el texto con los detalles del acuerdo. Desde el Frente de Todos estimaron que será entre fin de mes y principios de marzo, en línea con los tiempos que había adelantado Martín Guzmán: el ministro de Economía aseguró que el resto de las conversaciones técnicas con el organismo llevará unas semanas.

El diputado oficialista Marcelo Casaretto, secretario de la comisión de Presupuesto, dio esa estimación sobre la fecha en la que arrancaría la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario en el Congreso. Fuentes del Frente de Todos aclararon que se trató de un cálculo personal más que una hoja de ruta consensuada entre los bloques parlamentarios y la Casa Rosada, aunque coincidieron en la expectativa sobre los tiempos.

Para el inicio del debate hacia el fin de febrero tendrían que suceder dos cosas en las próximas semanas: que ingrese el proyecto al Parlamento y que Alberto Fernández amplíe por decreto el temario de extraordinarias, por el momento con 18 proyectos y sin el acuerdo con el FMI. En Diputados no descartan esa posibilidad, aunque tampoco que el tratamiento empiece directamente en marzo, ya en el período de sesiones ordinarias, luego del discurso del Presidente frente a la Asamblea Legislativa.

El vencimiento del 22 de marzo, cuando Argentina debería pagar unos 2.800 millones de dólares, funciona como una fecha límite para el Gobierno ante las dificultades que implicaría afrontar esa suma con el bajo nivel de reservas de libre disponibilidad del Banco Central. El propósito del oficialismo será aprobar el acuerdo en el Congreso -también tendrá que avalarlo el directorio del FMI- antes de esa fecha para arrancar con el programa de facilidades extendidas y que el organismo envíe el primer desembolso para cumplir con ese pago.

“Todavía no hay dentro de la Cámara la posibilidad de empezar a debatirlo”, descartó una fuente del Frente de Todos el inicio de la discusión sin el proyecto enviado por el Ejecutivo. Después de la frustrada exposición de Guzmán ante los gobernadores y los referentes parlamentarios de Juntos por el Cambio, consideraron poco probable un eventual arranque del tratamiento con la presencia del ministro de Economía sin el texto definitivo del acuerdo.

En caso de confirmarse el entendimiento, las espadas del oficialismo confían en avanzar con celeridad para sancionar del proyecto antes del 22. Más allá de los cruces con la oposición, estiman que al menos un sector dará el aval para no demorar el trámite parlamentario y que el programa pueda implementarse lo antes posible.

Mientras tanto, en Diputados esta semana habrá reuniones entre miembros del Frente de Todos y Juntos por el Cambio para discutir la integración de las comisiones, el paso previo al inicio del tratamiento de los proyectos en el temario de extraordinarias. La única conformada hasta el momento es la de Presupuesto, por la discusión de la llamada Ley de leyes -rechazada en el recinto- en diciembre.

“El acuerdo era necesario. Argentina tiene una deuda de 45 mil millones de dólares con vencimientos concentrados en el corto plazo. Cuando hay una negociación, ambas partes tienen que ceder algo”, dijo Casaretto a radio Rivadavia.

“Juntos por el Cambio no va a negar el financiamiento. El acuerdo con el Fondo me parece importante porque estábamos al borde de un abismo”, aseguró Patricia Bullrich -titular del PRO- a radio Mitre, aunque pidió “ver la letra chica”, y cuestionó: “El Presidente está faltando a la verdad. Todavía no explicó cómo Argentina va a bajar el déficit y cómo descenderá el nivel de emisión monetaria”.

El diputado Federico Angelini, del PRO, también ponderó el entendimiento con el FMI aunque puso reparos para que Juntos por el Cambio avale el proyecto. “Queremos que este acuerdo sea apoyado por todo el oficialismo, no sólo por Alberto Fernández y Martín Guzmán. Estamos dispuestos a acompañar si nos dicen cómo lo van a llevar adelante. Hoy hay un montón de objetivos, pero no sabemos cómo los van a cumplir”, sostuvo a radio Rivadavia. (Clarín)