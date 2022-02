￼¡CANÍBALES!

(Por Rubén Lasagno) – La crisis extendida del gobierno nacional, las mezclas raras de agua y aceite, el intento desestabilizador y permanente del denominado Frente de Todos, que no es de nadie y en el cual solo prima el kirchnerismo como núcleo esencial de poder, la destartalada concepción política de Alberto y Cristina, donde uno tiene la lapicera y la otra tiene la tinta, decantó en las consecuencias insalvables y previsibles de todo grupo político en cuyo interior hay quienes no quieren obedecer a la dama de hierro y pretenden cortarse solos por la vida para hacer lo que quieren y no lo que les ordena el Instituto Patria.

¿Quién es Máximo Kirchner?, nadie. Un invento político de un padre desesperado por el hijo vago al que le buscó un conchabo y ordenó que lo pusieran a liderar una falange “joven” del FPV y con la idea de perpetuar (algún día, nunca lo soñó tan cercano) el poder que seguiría llevando su apellido poco ilustre, pero paradigmático, solo eclipsado por el de su viuda.

Pero los tiempos políticos aceleraron la maduración de personas con poca o nula capacidad política como el hijo de Néstor, un autodidacta quien como la fruta verde puesta al sol y en bolsa de nylon, maduró forzado pero perdiendo el gusto y rápidamente se constituyó en diputado, en presidente del Bloque, en presidente del PJ, en consejero de su madre, en jefe del Presidente de la Cámara Baja y en un clavo en el zapato del presidente Alberto Fernández, al que acorrala por orden de Cristina, cuando no hace lo que debe, sino lo que cree que debe hacer; y en el kirchnerismo se sabe que el que piensa pierde y quien no obedece es abandonado a su suerte.

El kirchnerismo/cristinismo es el estado natural del canibalismo político en su más audaz versión. Son espacios de poder liderados por autoritarios y antidemocráticos, como Máximo y Cristina, su madre. Personas sin la flexibilidad mental como para agiornar ideas, solo saben imponerlas. Cuando Cristina Fernández inventó el espacio “Frente de Todos”, no era frente de nadie, era solo un título encubridor de la misma masa crítica que perdió en el 2015 y buscaba retornar al poder acudiendo a la mala memoria del argentino medio, jugando una vez más con la camaleónica estrategia de travestirse para reinventarse como una opción electoral nueva, aún siendo más de lo mismo.

La actitud de Máximo al renunciar a la presidencia del Bloque (jamás a la beca que le da la diputación), es la del caprichoso que se enoja en la canchita del barrio y se lleva la pelota. Solo que, aún cuando el hijo de la vicepresidente, se lleve la pelota, el partido va a seguir con él o sin él, mal que le pese; solo preocupa su bajo criterio institucional hacia el gobierno títere que creó su madre, al cual intentan destrozar en cómodas cuotas, quizás para quedarse con el poder en los dos años restantes, forzando la renuncia del presidente o solo como forma de apartarse de la onda expansiva que produce la mala praxis de quien fue puesto allí por su madre, una de las que tiene derecho de autor en el desastre argentino.

Solo algunos le creen al silencio de CFK y a la destemplada actitud de su hijo, que busca dar un portazo para dejar en claro que todo lo que hace Alberto Fernández, no tiene nada que ver con ellos; craso error: lo que hizo, hace y haga el gobierno nacional, es responsabilidad de al menos tres personas: Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández, Vicepresidente y Máximo Kirchner como jefe de la Cámara de Diputados, donde su edecán Sergio Massa es el “ordenador” de la tropa, para facilitar y contribuir a la aprobación de cualquier adefesio político, que provenga del Ejecutivo como la reforma judicial o el golpe a la Corte Suprema, cuyo pedido de renuncia parte de 11 procesados, imputados y condenados por corrupción, aliados de este mismo gobierno.

Lo que dijo y diga Máximo Kirchner sobre el FMI, no debe importarle a nadie. Su padre, fue quien estando en la presidencia, hizo el acuerdo más desventajoso para la Argentina. No debe importar, sencillamente porque no sabe nada sobre cómo manejar un país y porque está motivado en cuestiones esencialmente tendientes a protegerse de las consecuencias. Su madre, siendo mentora del actual gobierno y la segunda al mando, desde la vicepresidencia, pretende apostar al silencio, intentando cultivar simpatías en el silencio, cuando es tan cómplice como partícpe necesario, en las decisiones del Ejecutivo.

Los Kirchner y sus aláteres, son caníbales políticos, prácticos destituyentes, artífices del autoritarismo y cultores de la posverdad. La historia los condena. Desde que anclaron su poder en Santa Cruz, pusieron, sostuvieron y sacaron a cuanto gobernador o intendente quisieron; y así siguen haciéndolo en la actualidad, o al menos eso pretenden.

Alberto Fernández es un subproducto de esta práctica fundamentalista del ladriprogresismo, tan arraigado en la Argentina y que nos ha costado estar inmersos en un país pobre con una clase política enriquecida ilícitamente, que extrañamente tienen el poder de ir y volver sirviéndose de una democracia que promueven pero no practican, ni siquiera dentro de su propio cuerpo político, el cual someten a la autofagia, apareciendo como lo que son: salvajes políticos sin rumbo ni metodología, únicamente decididos a sostener el poder a cualquier precio, aún al de hundir al país más de lo que lo hicieron en la década afanada, un periodo del oscurantismo institucional de la argentina generosa, que robaron y manosean a su antojo. (Agencia OPI Santa Cruz)