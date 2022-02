Emmanuel Macron visita a Vladimir Putin para ofrecerle “un plan de paz” en medio del conflicto con Ucrania

Según publica Clarín El presidente francés se reunirá este lunes con su par ruso. Luego viajará a Kiev.

Por: María Laura Avignolo

Su objetivo es “desescalar” una ofensiva militar de Vladimir Putin, que debilita a Ucrania y la amenaza con destino incierto. El presidente francés Emmanuel Macron partió a Moscú para entrevistarse con su colega rusa hoy, para luego viajar a Kiev y reunirse con su colega ucraniano. Un ballet diplomático cuando es presidente pro tempore de la Unión Europea y una nueva generación de liderazgo para resolver un conflicto heredado de la guerra fría.

Macron va a ofrecer a Putin “un plan de paz” que incluye gestos hacia Moscú y busca “un nuevo orden de seguridad europeo”. Su objetivo es intentar frenar una guerra en las puertas de Europa, con fuertes diferencias entre Estados Unidos, los socios de la OTAN de Europa del Este y la Vieja Europa, que no ha conseguido formar un nuevo ejército europeo.

Putin y Macron se encontrarán al fin de la tarde del lunes, en un Moscú helado, y no hay límite horario para el encuentro. Finalizará con una conferencia de prensa.

Macron ha afirmado que es probable que sus negociaciones con Rusia “eviten un conflicto militar”, antes de su visita a Moscú.

El presidente francés hizo esta afirmación audaz, que pone en juego su credibilidad como negociador, durante una entrevista con el periódico francés Journal du Dimanche, en la que también restó importancia a las preocupaciones de que Vladimir Putin pretende invadir Ucrania.

El objetivo francés es bajar la tensión y poner en marcha los acuerdos de Minsk, que nacieron en Normandía, bajo el gobierno de Francois Hollande. Pero Macron busca que Putin se comprometa a no hacer ninguna incursión militar en Ucrania.

Los satélites de Estados unidos muestran un reforzamiento de las tropas rusas, que podrían prepararse para una parcial incursión en Kiev, si las negociaciones fracasan.

Pero hay una cuestión sanitaria que preocupa a los jefes de ambas fuerzas: sus soldados se han contagiado con Covid en el frente. Sin distinciones, rusos y ucranianos lo están sufriendo y ambos países son zona roja de la pandemia.

La gira de Macron

El tour comenzará con Moscú porque “es con Putin y no con Zenensky con quien tenemos un problema hoy. Es en Moscú donde debemos arreglar las cosas”, dijo una fuente del Eliseo.

La crisis se produjo porque Putin no quiere que Ucrania sea parte de la OTAN y busca el organismo de la guerra fría se comprometa a no extender sus dominios más allá de las fronteras de 1997. La OTAN está moribunda y fuera de época pero no puede adoptar ese compromiso.

Por lo tanto, como presidente de la UE pero también próximo candidato presidencial francés, Macron busca imponer el debate sobre la seguridad europea, replanteada por Rusia con su avance en la frontera con Ucrania.

Macron va a plantear a Putin dos puntos, en su intento de desescalar la crisis: el respeto a la soberanía de Ucrania y la libertad de los estados europeos a elegir a sus alianzas.

Después de su escala en Moscú y Kiev mañana, Macron irá a Berlín para entrevistarse con el canciller Olaf Scholz y el presidente polaco Andrzej Duda, que es muy sensible a la amenaza rusa.

En una entrevista con el Journal du Dimanche, Macron dijo que el no espera “gestos unilaterales” de Putin. Pero que “la soberanía ucraniana o de otros estados europeos no pueden ser objeto de ningún compromiso”, aunque considera “legítimo” que Rusia plantee los problemas “de su propia seguridad”. Él comprende “el traumatismo de este gran pueblo y de esta gran nación” , según sus palabras.

Los países de Europa del Este no están contentos con la gira de Macron. Ellos sienten que más que un show en la frontera ucraniana, Putin puede hacer una incursión en los Balticos o Moldova. Pero Macron considera que la llave del conflicto está en Moscú y debe abordarlo. No cree en la invasión.

Las advertencias de Estados Unidos

La entrevista entre Putin y Macron se produce justo un día después de que la inteligencia estadounidense sugiriera que Moscú está intensificando los movimientos hacia una posible invasión a gran escala. Cuenta con el 70% de las fuerzas que necesitaría para tal ataque.

Funcionarios estadounidenses estimaron que un gran ataque podría tomar Kiev en dos días y dejar entre 25.000 y 50.000 civiles muertos, junto con entre 5.000 y 25.000 soldados ucranianos y entre 3.000 y 10.000 soldados rusos.

El presidente francés le dijo al Journal de Dimanche. “Es probable que la intensidad del diálogo que hemos tenido con Rusia y esta visita a Moscú eviten que ocurra [una operación militar]. Luego discutiremos los términos de la desescalada”.

“Siempre he estado en un diálogo profundo con el presidente Putin y nuestra responsabilidad es construir soluciones históricas”, aseguró.

Macron continuó sugiriendo que la decisión de Rusia de acumular 100.000 soldados en la frontera de Ucrania era simplemente parte de una estrategia más amplia para obtener concesiones de Occidente en materia de seguridad.

“El objetivo geopolítico de Rusia hoy claramente no es Ucrania, sino aclarar las reglas de convivencia con la OTAN y la UE”, dijo.

Es probable que sus comentarios alarmen a otros miembros de la OTAN, en particular a Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes han advertido que una invasión rusa a gran escala de Ucrania podría “ser inminente”. Ambos países sospechan que Putin podría estar usando la preocupación por la presencia y expansión de la OTAN en el este como pretexto para lanzar una invasión.

Kiev siempre ha tratado de minimizar los temores de una inminente incursión rusa mientras busca evitar daños a su economía. El presidente Volodymyr Zelensky instó a los aliados occidentales a no provocar el “pánico”. El domingo, la presidencia dijo que creía que “una solución diplomática era más probable que una escalada militar”.

“Las posibilidades de encontrar una solución diplomática para una desescalada son considerablemente superiores a la amenaza de una nueva escalada”, declaró Mykhailo Podololiak, consejero del jefe de la administración presidencial ucraniana, tras las advertencias de los servicios de inteligencia norteamericana sobre una invasión.

“Una concentración de tropas importantes rusas cerca de nuestras fronteras se mantiene desde la primavera última.Pero para efectuar una presión psicológica masiva. Rusia procede a rotaciones masivas de maniobras, de movimientos de armamentos“, explicó el funcionario.

Ucrania se prepara para todos los escenarios. Aunque los americanos sostienen que Rusia cuenta con un 70% de un dispositivo listo para una invasión a gran escala de Ucrania y 115.000 hombres.

Mientras tanto, el embajador adjunto de Moscú ante las Naciones Unidas, Dimitry Polyanskiy, desestimó los informes de Washington sobre una posible invasión como “locura y alarmismo”, sugiriendo que era tan probable como que Estados Unidos invadiera el Reino Unido. (Clarín)