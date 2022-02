EL CPE CONDICIONÓ LA PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS, AL PLAN DE VACUNACIÓN, RESPETANDO LA DECICIÓN DE QUIENES DECIDAN NO VACUNARSE

La titular de la cartera educativa, María Cecilia Velázquez

El Consejo Provincial de Educación emitió un comunicado de Prensa, en el cual subraya la importancia del Plan de Vacunación para garantizar una presencialidad continua durante el Ciclo Lectivo 2022.

En la nota remarca que la vacunación no es obligatoria y destacó la importancia de las estrategias y protocolos que se implementarán para el inicio de clases.

En este contexto, señala el texto, la titular de la cartera educativa, María Cecilia Velázquez, mencionó que se dispusieron dos resoluciones destinadas a garantizar la Educación en la provincia preservando la salud tanto de docentes, auxiliares como de estudiantes y la comunidad educativa en general.

Las mismas se enmarcan en decretos, normativas y leyes nacionales y provinciales entre ellas la de Seguridad e Higiene. La Resolución 0146/22 dispone que los docentes que decidan no vacunarse, para poder dar clases en las instituciones educativas y estar al frente de los estudiantes, deberán presentar una declaración jurada y el test de hisopado con resultado negativo semanalmente.

Mientras que la Resolución 0147/22establece que los estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de Gestión Pública y Gestión Privada deberán contar con el inicio del esquema de vacunación contra el virus SARS-Co V-2, a partir del inicio del ciclo lectivo 2022.

Asimismo, indica que los estudiantes que no cuenten con este esquema de vacunación tendrán clases virtuales, aulas híbridas o bien se implementarán estrategias pedagógicas alternativas.

Por último, indica el parte de prensa, Velázquez reiteró que no están negando el derecho a la Educación ni obligando a vacunar, sino que “así como respetamos el derecho a no vacunarse se debe respetar el derecho de los que se vacunaron a no contagiarse, al estar con quiénes tienen un período de contagio de mayor de 10 días y una mayor virulencia”, resaltó.

Finalmente señala: “Ante la circulación de la variante Ómicron de gran contagiosidad y dado que es la que actualmente circula en la provincia, el CPE solicita a la comunidad educativa que cumpla de forma estricta cada uno de los protocolos, exigencias y sugerencias de las autoridades sanitarias y educativas para proteger la salud de los niños, niñas, adolescentes, grupos de familia, personal docente y auxiliares”.

De esta manera Santa Cruz pasa a ser la primera provincia donde se adecua una normativa combinada para no negar la educación por elección personal de no vacunarse, pero remite a la metodología virtual y burbujas, señalando que es obligación del Estado preservar la salud de aquellos que si han cumplidos con los pasos necesarios para evitar ser vectores de los contagios.(Agencia OPI Santa Cruz)