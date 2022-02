Gerardo Morales: “Máximo cree que estamos en el Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas”￼

Según publica Clarín El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR aseguró que el oficialismo está fracturado pero adelantó que la oposición va a acompañar el acuerdo con el FMI.

La renuncia de Máximo Kirchner a la conducción del bloque oficialista en la Cámara de Diputados continúa despertando críticas. Este lunes, Gerardo Morales opinó que el hijo de Cristina Kirchner se comporta como si estuviera “en el Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas”.

“Lo que es grave para el Gobierno es que hay una fractura estructural planteada por La Cámpora, que ha demostrado ser una fuerza política testimonial. Máximo (Kirchner) cree que estamos en los trabajos prácticos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas”, opinó Morales con ironía.

En charla con radio Metro, el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical confirmó que “va a acompañar al Gobierno en el acuerdo con el FMI”, y remarcó que la oposición tiene que tener una “actitud responsable”.

“Hay unanimidad en Juntos por el Cambio en que hay que hacer todo lo posible para evitar el default, y que el tema tiene que ser tratado en el Congreso”, admitió Morales.

“Cuando el gobierno anuncia el principio de entendimiento con el Fondo Monetario, hay un documento de Juntos por el Cambio que dice que es positivo este principio de entendimiento porque evita el default. Como oposición tenemos que tener una actitud responsable, en un escenario en donde es el Gobierno el que maneja la situación”, aclaró.

En ese sentido, Morales no dudó: “Es un tema en el que hay que dar quórum, hay que debatir, hemos pedido el debate en el Congreso, al margen de las fracturas en el Frente de Todos”.

El dirigente radical sostuvo que el partido oficialista tuvo una actitud “muy irresponsables y rupturista” y que Juntos por el Cambio debe apartarse de las “internas” del Frente de Todos.

Alfredo Cornejo, también crítico

​Alfredo Cornejo mostró cierta sintonía con Morales, aunque advirtió que Juntos por el Cambio todavía “no tiene una posición tomada” acerca del principio de acuerdo entre el Gobierno y el FMI.

“Juntos no tiene una posición formal tomada porque el Frente de Todos no se puso de acuerdo. Segundo no estamos en condiciones de votar a favor o en contra sin tener los detalles de la letra chica”, criticó.

El senador por Mendoza habló con CNN Radio y se mostró muy crítico hacia Alberto Fernández por la gira emprendida hacia Rusia y China como destinos más importantes.

“Después de pedirle ayuda a Estados Unidos para un acuerdo con el FMI, no podés decir que debemos desprendernos de ellos. El problema es que a Alberto Fernández le interesa congraciar con Cristina Kirchner y por eso dijo eso en Rusia”, afirmó Cornejo.

Asimismo el dirigente radical relativizó las palabras del Presidente en Rusia: “No creo que las declaraciones influyan porque son países que tienen gobiernos serios. Sin embargo, el acuerdo no está cerrado”, advirtió.

“La improvisación de Alberto Fernández nos trae mayor distancia con los principales países del mundo, menos prestigio y credibilidad. Nos quita credibilidad como país”, culminó Cornejo, en sintonía con las críticas que ya había realizado el ex presidente Mauricio Macri. (Clarín)