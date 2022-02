La nueva regla que Mark Zuckerberg impuso en el metaverso para evitar “violaciones virtuales”

Según publica Clarín Los avatares ya no se podrán acercar demasiado a otros. Cómo será el sistema.

Mark Zuckerberg está invirtiendo una gran cantidad de dinero para que su metaverso sea un punto de encuentro donde pasarlo bien sin tener que pensar en cualquier tipo de violencia o abuso. Sin embargo, luego de una denuncia de una usuaria que dijo que la “violaron virtualmente”, el panorama se puso sombrío. Y el fundador de Facebook tomó medidas.

El universo virtual de Meta ya se ha visto en más de una polémica de este tipo, que se unen a la gran cantidad de acusaciones sobre la falta de seguridad vertidas sobre la empresa. Para que esto no ocurra y el metaverso sea un espacio limpio se implantará una nueva metodología.

Meta ha decidido introducir una distancia obligatoria entre los avatares que interactúen en el metaverso. Será como mantener la distancia de seguridad, pero no para prevenir el coronavirus como sucede en la realidad, sino para que no se cometan abusos de ningún tipo.

Esta nueva herramienta de seguridad se implementa meses después de que una usuaria denunciara haber sido víctima de acoso sexual en el metaverso. Según su versión, un avatar se habría propasado con el suyo y lo habría manoseado sin permiso. Más recientemente se habría producido una violación.

La compañía que dirige Mark Zuckerberg empezó a tomarse en serio estas interacciones no consentida. Desde Meta condenaron el manoseo y la violación y ahora cambiaron ciertas políticas.

Las nuevas medidas

La primera víctima propuso una especie de burbuja y, finalmente, llegará esta nueva capa de protección al metaverso.

Pero lo cierto es que se introducirá un nuevo límite entre avatares en Horizon Worlds, donde las personas pueden conocer a otros usuarios de realidad virtual y diseñar su propio mundo, y Horizon Venues, donde se organizan todo tipo de espectáculos y conciertos.

Es en estos espacios donde más acumulación de usuarios hay y, por lo tanto, donde más probabilidades se acabe cometiendo cualquier tipo de abuso.

La distancia entre avatares será de cuatro pies de distancia dentro del mundo virtual. No será demasiada, pero se espera que ayude a prevenir estos comportamientos censurables. “Un límite personal evita que nadie invada el espacio personal de tu avatar. Si alguien intenta ingresar a su límite personal, el sistema detendrá su movimiento hacia adelante cuando llegue al límite”, ha anunciado la compañía.

Esta solamente es una primera piedra para prevenir los abusos en el metaverso. Meta ya ha avisado que más adelante podría incrementar estas medidas e incluso llegar a permitir que los usuarios puedan configurar sus propias normas. Lo que está claro es que ningún usuario podrá esquivar esta medida de seguridad.

El caso de la polémica

“A los 60 segundos de conectarme fui acosada verbal y sexualmente”. Así es como cuenta Nina Jane Patel, una investigadora británica de 43 años, su corta experiencia dentro del metaverso de Facebook.

En un post de Medium, Patel reflexionó sobre los límites de la realidad virtual y explicó lo vivido como una “pesadilla”.

“Tres o cuatro avatares masculinos, con voces de hombre, violaron virtualmente a mi avatar y sacaron fotos”, explicó. Añadió que cuando intentaba escapar de dicha situación de acoso y vejación le gritaron frases como: “No hagas como que no te ha gustado” o “vete a tocarte con la foto”.

Patel entró al metaverso de Facebook “Horizon Worlds” como parte del proceso de investigación sobre el tema que está realizando para ‘Kabuni Ventures’, una compañía dedicada a la tecnología inmersiva. Reconoce que su experiencia fue chocante y más propia de las conductas que imperaban en los 90 que en la actualidad.

Agregó que los comentarios a su denuncia no se quedaron atrás y que recibió una plétora de acusaciones y recriminaciones que fueron desde el “la solución es que no te pongas un avatar femenino” a “no seas estúpida, eso no es real”.

Y precisamente sobre la frontera entre la realidad y la ficción en metaversos como el de Facebook reflexiona Patel en su post. Tiene en cuenta conceptos clave sobre los que gira cualquier experiencia de realidad virtual como la inmersión y el concepto de encarnación. En definitiva, cómo la tecnología puede llegar a confundir la diferencia entre el cuerpo y personalidad físicas con las virtuales. (Clarín)