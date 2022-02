ADOSAC CONSIDERA DISCRIMINATORIA Y CONTRA EL DERECHO AL TRABAJO LAS RESOLUCIONES DEL CPE QUE EL GOBIERNO RATIFICÓ EN SU VIGENCIA

Luego que el gobierno provincial emitiera las Resoluciones 146/22 y 147/22, pautando la forma en que se iniciará el ciclo lectivo en Santa Cruz, tanto para el sector público como privado, ADOSAC (Asociación Docente de Santa Cruz) salió a rechazar la medida, por señalar a la misma como una obstaculización del trabajo docente y discriminadora en relación con los alumnos, al exigir la vacunación y/o un hisopado semanal negativo para el acceso al dictado de clases, considerando que dicha medida no asegura que no habrá contagios, dado que – alude ADOSAC- estos contagios pueden darse en otros ámbitos que no sea el escolar y a criterio del gremio “lo único que generan es la obstaculización en la igualdad de oportunidades entre los docentes y los alumnos, ya que la virtualidad y el nuevo eufemismo de

las aulas hibridas que se proponen como alternativa a la no vacunación, ante la falta de inversión e insumos se convierten en un inconveniente y no en una solución”, indica la ADOSAC.

El gremio asegura que las medidas implementadas por el CPE genera una evidente discriminación entre alumnos y docentes y apunta específicamente a las contradicciones generadas con las decisiones que se tomaron en el año 2021 oportunidad en la que desde el propio Estado se fomentó la presencialidad plena sin el esquema de vacunación completa ni la exigencia del hisopado que si se implementa en el inicio del ciclo lectivo 2022.

“Tanto los docentes como los alumnos mantienen una vida social activa fuera de la escuela, donde es imposible controlar y regular lo que se objeta en las resoluciones emitidas”, señala la ADOSAC en otro tramo de su comunicación, como forma de desacreditar la implementación de las medidas, bajo el argumento del cuidado, cuando en realidad en la escuela se sintetiza la presencia de gente de múltiples círculos sociales, que hace prácticamente imposible controlar, cayendo (con medidas como éstas) en la discriminación y complejizando aún más el sistema educativo, ya complejo.

Por su parte la presidente del Consejo de Educación, Cecilia Velázquez, ratificó las Resoluciones y señaló “respetamos el derecho de los que no quieren vacunar a sus hijos porque consideran que no es una alternativa, pero también respetamos el derecho de los que sí se han vacunado para garantizar la continuidad de los 190 días de clases y generar situaciones de aula seguras”. (Agencia OPI Santa Cruz)