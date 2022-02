Congreso: la interna oficialista y la pelea por las comisiones ponen en riesgo las sesiones extraordinarias

Según publica Clarín En el Senado ya dan por descartado que haya sesión este mes. En Diputados hay conversaciones.

Por: Jazmín Bullorini

Entre las tensiones internas dentro del Frente de Todos y con la oposición, la posibilidad de que haya extraordinarias está cada vez más lejos de concretarse. En el Senado -donde deben tratar la reforma al Consejo de la Magistratura y el consenso fiscal- ya dan por descartado que se llegue a tener una sesión en febrero, más allá de la preparatoria que manda el reglamento para la elección de autoridades.

Mientras que en Diputados se retomaron las negociaciones para conformar las comisiones, pero también hay ruidos, los tiempos apremian y clima político no acompaña. Este miércoles podría haber una reunión, informal, de jefes de bloques de Juntos por el Cambio con Sergio Massa. “Si se llega a conseguir sesionar será a fin de mes”, reconocen en el oficialismo.

El presidente Alberto Fernández propuso 18 temas para tratar en 28 días. Ya pasó la primera semana y no hubo novedades. La situación es producto de una seguidilla de hechos. El primero fue la demora del Ejecutivo para hacer la convocatoria y definir el temario, que a su vez quedó compuesto por una mayoría de temas poco urgentes y atractivos.

A eso se sumó el portazo de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FdT -que abrió aguas dentro de la coalición de gobierno- y la pelea por la composición de las comisiones.

Como contó Clarín, en la Cámara Alta, el oficialismo conducido por Cristina Kirchner está dispuesto a presionar y quedarse con la presidencia de todas las comisiones. Si eso ocurre, la oposición pondrá el grito en el cielo.

Pero en estos días ni habrá movimiento. Hay apenas un puñado de senadores en Buenos Aires y recién la próxima semana puede haber encuentros. El antecedente no es bueno. La única comisión que se conformó, en diciembre, fue la de Presupuesto. Y terminó con un reclamo judicial de Juntos por el Cambio, que exige mayor paridad en la composición.

Las comisiones se arman en base proporcional a la cantidad de legisladores que tiene cada fuerza. Tras la última elección, el FdT se redujo de 41 a 35 miembros y JxC creció de 29 a 33 senadores. Sin embargo, en acuerdo con aliados, el oficialismo puede conseguir la mayoría suficiente para imponer sus presidentes.

La argumentación discursiva para esa maniobra parte de lo ocurrido en la última sesión, en la que tras conocerse el caso positivo de Covid de un senador del oficialismo, JxC no dio quórum y la sesión estuvo al borde de caer.

Más tensión

“Rompieron su palabra porque habíamos hecho una reunión de Labor Parlamentaria acordando los temas de esa sesión y ellos especularon con que fracasáramos y no fueron. Si presiden comisiones no van a convocarlas nunca, no nos van a votar nada y no podemos permitir que se frene toda la actividad”, señala un senador oficialista.

“Si hacen eso se pudre todo”, apunta un opositor y aclara que todavía no fueron contactados. “La iniciativa debe ser del oficialismo. Pero incluso si hubieran acuerdos, la semana que viene ya pasamos la mitad de mes, y una vez armada las comisiones hay que dar los debates para tener dictamen. Y el 24 es la preparatoria. No hay tiempo. Si sesionamos es después del 1° de marzo”, agrega.

En Diputados, por su parte, el cimbronazo que provocó la salida de Máximo dilató las reuniones previstas para la semana pasada. Este martes finalmente hubo un encuentro de secretarias parlamentarias – Silvia Lospennato de JxC y Paula Penacca del FdT- por el armado de comisiones y hay tratativas para concretar, el miércoles, una reunión informal entre presidentes de bloque de JxC y el Frente de Todos.

“Con el tema Fondo, droga y seguridad, más la interna que tienen ellos, el clima para acordar temas y sesionar está complicado”, reconoce un opositor.

El oficialismo quedó con 118 diputados y Juntos por el Cambio con 116. Esa paridad es la que, exigen en la oposición, se respete en el armado aplicando el sistema D’Hont por interbloques, como ya se hizo cuando se constituyó Presupuesto. Incluso apuntan a recuperar algunas presidencias perdidas, como podría ser la de Agricultura. Para el temario de extraordinarias deberían armarse 9 comisiones más. “Esperamos que se respeten los acuerdos dispuestos para avanzar”, señaló a Clarín la radical Dolores Martínez.

“Perdieron la elección y la composición diferente de la Cámara exige actualización en las comisiones también. No pueden pretender seguir con el mismo esquema. Pero entiendo que el principal problema para definir comisiones lo tiene el oficialismo puertas adentro, más que afuera”, apunta el diputado PRO, Omar De Marchi, en referencia a las distintas “trincheras” dentro de la coalición gobernante.

Ahora que dejó el bloque, se espera que Máximo Kirchner presida una comisión.

La dificultad de la nueva composición es que los sectores minoritarios, como los liberales, que tienen bloques de dos, no llegan a entrar a ninguna. La discusión siguiente es cómo se organizan para cederles participación en alguna.

Pero incluso una vez resueltas las comisiones deberían fijar prioridad de temas. En ese punto, el proyecto de HIV y Cannabis medicinal -que ya se habían logrado dictaminar el año pasado pican en punta, porque hay una base de consenso para el nuevo debate. (Clarín)