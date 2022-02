CON LA MISMA OSCURIDAD, CERROJO INFORMATIVO Y OCULTAMIENTOS QUE SE SUSPENDIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REPRESAS, SE REABREN LOS TRABAJOS CON FONDOS CHINOS QUE NO SE DETALLAN NI EXPLICAN

China accedió a firmar una “adenda financiera” para que la obra de las represas sobre el río Santa Cruz, puedan continuar. Esto significa que, por fuera del convenio inicial, el país oriental aprobó un “agregado” donde establece una ampliación del crédito extendido a nuestro país, para continuar con las obras de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Pero claro, toda “adenda” no implica solamente financiamiento ampliado, genera una serie de compromisos y condicionamientos, que suelen ser muchos más duros que las condiciones originales del contrato principal.

Esta “adenda financiera” que firmó China con el gobierno nacional, es tan secreta que no ha trascendido un solo detalle de la misma. La información que volcó el gobierno nacional sobre el particular, a través de los medios amigos, es una suerte de información lavada, sin ninguna explicación técnica respecto de los motivos que llevaron a la UTE a cerrar el proyecto ni tampoco, cómo se logró esta “adenda milagrosa” que permite darle continuidad a la obra.

No se sabe por qué monto se hizo, con qué fin, para aplicar a qué trabajos y/o inversiones y mucho menos el gobierno, responsable de la UTE que administra la construcción de las represas, ha explicado el motivo por el cual los capitales iniciales no alcanzaron para la terminación de las obras planificadas hasta los porcentajes pactado y mucho menos aún, sabemos la verdad sobre el cierre de los obradores en el 2021, los verdaderos motivos de la suspensión de las obras, los motivos que apuraron la decisión de parar el proyecto y muchos menos aún existe la mínima información respecto de cómo se activó el restablecimiento de los trabajos, cuánto financiamiento se agregó al proyecto, plata que saldrá de los bolsillos de todos los argentinos, ni la forma en que será compensado el Estado chino, por esos miles de millones (no se saben cuántos) que ha decidido poner para darle continuidad al proyecto.

Lo que se sabe, es aquella información que OPI ha ido publicando en sucesivos informes, en los cuales hemos dado cuenta de las fallas en el terreno, la suspensión de los trabajos por fallas geológicas en Cóndor Cliff, el desastroso manejo de la pandemia dentro de los obradores, la corrupción explícita que denunciamos mediante los negociados en época de Covid-19 con la hotelería, el transporte y un sinnúmero de servicios donde existía una clara connivencia entre representantes de la UTE, empresarios y sindicatos, etc.

La vuelta y las dudas

Las fuentes consultadas en Represas aseguran que “no para de entrar gente todos los días” y dan por hecho de que la orden ha sido la de reiniciar las actividades, de hecho a pesar de que algunas empresas de servicios no han cobrado la totalidad de la deuda, recibieron promesas de pago y la UOCRA ya ha tomado el lugar preponderante que tiene dentro del proyecto y comenzó a seleccionar gente.

Respecto de Cóndor Cliff, las mismas fuentes dijeron “La obra está para atrás”, señalando que no se ha comunicado aún la forma en que se resolverán los problemas existentes y que dieron lugar a la suspensión de la obra; específicamente las fallas del terreno que impidieron el avance de los trabajos y adelantaron el cierre del obrador en el segundo semestre del 2021.

Uno de los trabajos que se están realizando en este momento en Cóndor Cliff, es el corte al medio que practican en un muro de tierra y cemento que estaban construyendo y tiene como propósito ser muro de contención del agua, tal como figura en la fotografía, donde se muestra a la derecha una pared lisa de hormigón construida con ese propósito y hoy es seccionada sin que los trabajadores sepan cuál es el propósito de los trabajos que se realizan allí.

“Los problemas de Cóndor Clif no se resolvieron en nada. La obra sigue parada aún cuando digan que se reinician los trabajos. No le encuentran solución a los problemas que aparecieron en el año 2018”, dijo la fuente la cual agregó “Los problemas desbordaron a la UTE y sigue estando igual. Todavía no saben si deben o no correr la represa, como Uds lo anunciaron a principio del año pasado; nada se conoce ni trasciende”, concluyó.

Recordemos que tras el cierre apresurado de los obradores en el año 2021, la UTE eliminó su departamento de Prensa y dejó de emitir comunicaciones y la información pública se hizo mediante el Instituto de Energía que nunca dio explicación alguna sobre lo ocurrido.

Por su parte la Justicia tiene jaqueada a la obra, debido a varios problemas legales, desde lo ambiental hasta por las grietas profundas descubiertas en Cóndor Cliff que hace tres años impiden su continuidad, todo en el marco de las nuevas variables puestas en discusión por la peligrosidad de la inestabilidad del suelo y la actividad sísmica en la región, que pone en peligro futuro a los diques sobre el río Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)