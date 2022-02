Alberto Fernández: “Vivimos en un país que debe mucha plata y que se ha comprometido peligrosamente”

Según publica Clarín El Presidente habló frente a rectores de universidades públicas en un acto en el Museo del Bicentenario.

Prácticamente al mismo tiempo que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio calificó del “irresponsable” al oficialismo por las internas desatadas tras el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández habló frente a rectores de universidades públicas y se refirió a la deuda externa: “Vivimos en un país que debe mucha plata y que se ha comprometido peligrosamente”.

En el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el Presidente encabezó el acto de la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que contempla la realización de 75 nuevas obras en universidades las 24 jurisdicciones del país, se refirió al acuerdo con el FMI, repitió que no habrá ajuste y criticó a la oposición por no tener Presupuesto 2022.

“Estamos poniendo en marcha 75 obras, que suman un total 167 que son desarrolladas en 50 de las 56 universidades públicas que tiene el país, y hay además cinco centros de formación profesional. Estamos facilitando la tarea del que enseña y del que aprende”, dijo Fernández, flanqueado por los ministros de Educación, Jaime Perczyk y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Y continuó: “Son esos momentos donde uno se siente satisfecho, este es el camino y estamos recorriendo el camino correcto. Vivimos en un país que debe mucha plata y que se ha comprometido peligrosamente con un organismo internacional de crédito”.

“Cuando llega el momento de ver cómo hacer frente a las obligaciones que otros tomaron, lo que siempre dijimos nosotros es que esto no es a costa de ajuste sobre sobre la gente, no es a costa de ajuste sobre la salud pública, no es a costa de ajuste sobre la obra pública, no es a costa de ajuste sobre la educación y menos sobre la ciencia y la tecnología”, agregó.

En otro pasaje de su breve discurso le pegó a la oposición por la falta de Presupuesto para este año. “Más allá de que no tengamos el presupuesto, lo que tenemos es la decisión política. Nos dejaron sin presupuesto, lo que no nos dejaron es sin decisión política”, insistió en la idea.

“Nuestra decisión política es que las universidades sigan creciendo, que tengan mejores condiciones de infraestructura para poder cumplir con su cometido y hacer todo lo posible por que los jóvenes sigan accediendo al estudio universitario. A esos jóvenes le estamos dando un futuro dándoles conocimiento”, destacó el Presidente, que fue aplaudido por los rectores de universidades nacionales públicas.

Defensa de las universidades del conurbano

Alberto Fernández anuncio de la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que contempla una inversión de 33.274 millones de pesos, que benefician a 1,5 millones de estudiantes y docentes.

Las obras se ejecutan con fondos de Obras Públicas en articulación con la Secretaría de Políticas Universitarias y recibe un financiamiento mixto con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Tesoro Nacional, y en ese marco el Presidente defendió las universidades del conurbano.

“Soy hijo de la Universidad de Buenos Aires, pondero mucho a la universidad pública. Cuando algunos me dicen: ‘Para de crear universidades en el interior, no hacen falta’. Recuerdo cómo nació la UBA, los porteños afincados en Buenos Aires no querían mandar a sus hijos a estudiar a Chuquisaca, Córdoba o Europa. Querían que pudieran estudiar en el lugar donde vivían y así se hizo la UBA”, dijo Fernández.

“Es la misma lógica que han tenido cada una de las universidades que se crearon en el conurbano o en las distintas ciudades o provincias del interior de la patria. El Estado debe llevar la universidad a la gente porque no siempre la gente puede ir a la universidad. No es lo mismo estudiar en Río Gallegos, que tener que cruzar toda la Patagonia, para llegar a Buenos Aires, La Plata, Córdoba”, concluyó. (Clarín)