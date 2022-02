EL GOBIERNO CONVOCÓ A PARITARIAS SIMULADAS PARA ESTABLECER (COMO SIEMPRE) SU VOLUNTAD CON LA COMPLICIDAD DE LOS GREMIOS AFINES

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno de Santa Cruz puso como fecha para las próximas paritarias docentes y de la Administración Pública provincial, el día 22 de febrero, a solo 10 días de iniciar las clases en la provincia y cuando aún se encuentra una parte de los empleados públicos de vacaciones.

De acuerdo a la realidad nacional el acumulado inflacionario del año 2021 fue del 56%. Los aumentos acumulados de salarios en la provincia en ese periodo no superó el 35/40% siendo muy auspicioso en los porcentajes, aunque en los últimos días desde ATE Santa Cruz hayan salido a explicar que hay categorías en la AP provincial donde el aumento en algunos códigos del recibo de haberes de empleados públicos ha superado el índice inflacionario llegando hasta el 60% en algunos casos, lo cual no lleva a pensar que previo a las paritarias, el gobierno “prepara el terreno” para volver a establecer porcentajes, no solo muy por debajo de la inflación estimada para el 2022, del 60% o más, sino que opera a través de sus tentáculos sindicales a fin de “concientizar” a los miles de trabajadores de la administración central, docentes y municipales de Santa Cruz, de que habrá un “techo” en el marco de la administración responsable que aplica Alicia Kirchner desde que asumió su primer mandato, cuando decidió que su gobierno nunca va a pactar aumentos salariales reales de acuerdo al índice de inflación ni de aumento de la canasta familiar.

Para tal fin el gobierno provincial cuenta con la colaboración siempre interesada de los gremios oficialistas: ATE, APAP y UPCN. Sus dirigencias, previo a la realización de las paritarias, abonan el terreno con una serie de consideraciones públicas a través de los medios locales, con proyecciones casi siempre auspiciosas y como en este caso, donde ATE deja entrever que el aumento de algunos conceptos ha llevado a los salarios a tener un aumento real, inclusive por sobre el acumulado anual de inflación, algo totalmente falaz por cuanto Santa Cruz figura entre las tres principales provincias donde gran parte de la masa de empleados públicos están por debajo de la línea de pobreza.

En la última medición cada habitante debe ganar $72.375 para no ser pobre. En Santa Cruz la mayoría de los empleados de la administración pública no llega a esta cifra y el día 22 el gobierno llevará a la mesa de acuerdo porcentajes que ya tiene estimados para el año en curso y están muy por debajo de la realidad inflacionaria. El argumento será el de proveer con responsabilidad el reparto de recursos, pero si repasamos la lectura de los sucesivos informes presupuestarios y de coparticipación realizados por OPI desde el 2015 a la fecha, advertimos que durante el gobierno de Mauricio Maccri, Santa Cruz duplicó los fondos que les enviaba Cristina Fernández en su último gobierno y desde que volvieron en el 2020 triplicó los fondos por coparticipación y recaudación propia.

Aquí aplicamos un link a los últimos 10 informes económicos realizados por OPI en el año 2021, donde en todos los casos se anuncian aumentos de coparticipación federal trimestre tras trimestre, lo que pone a la provincia en un óptimo nivel financiero, lo cual, sin embargo, no se refleja en los salarios de los empleados públicos.

Por este motivo, creemos que el 22 de este mes, excepto con ADOSAC/AMET, quienes seguramente discutirán más acaloradamente el porcentaje de aumento salarial, los demás gremios tratarán de adoptar la posición oficial y bajarán a sus bases un mensaje de optimismo, sobre los acuerdos realizados con la patronal, dejando para las paritarias del próximo trimestre/semestre nuevas expectativas de mejoramiento salarial. (Agencia OPI Santa Cruz)