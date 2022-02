Juntos por el Cambio y un guiño al acuerdo con el Fondo: “No vamos a empujar a la Argentina al default”

Según publica Clarín Lo aseguró Patricia Bullrich tras el encuentro de la Mesa Nacional. Pidieron ver la “letra chica” de la negociación y advirtieron que no acompañarán el aumento de impuestos.

Por: Martín Bravo

“No hay margen para votar en contra”, resumió uno de los referentes de Juntos por el Cambio la postura acordada en la reunión presencial de la mesa nacional. Al terminar los presidentes de los partidos salieron a considerar “positivo” el entendimiento con el FMI, más allá de que esperarán a conocer los detalles del acuerdo con el organismo. El radicalismo y la Coalición Cívica ya habían expresado esa postura y se plegó el PRO, un día después de que el bloque de diputados se pronunciara a favor de evitar el default y fijara condiciones para acompañar el proyecto en el Congreso.

De ese modo se diluyó la posición más dura de supeditar el aval al eventual acuerdo a que el Frente de Todos llegue unificado al debate en el Congreso. Luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados y las señales de su sector en los últimos días, un voto homogéneo del oficialismo asoma muy difícil. “Esa discusión está zanjada”, aseguró Gerardo Morales en el contacto con la prensa a la salida de La Escondida, el predio de Olivos en el que transcurrió la reunión durante toda la tarde.

“Hubo una demora que no se entiende. Pensamos que lo tienen que firmar lo antes posible. No vamos a empujar a la Argentina al default”, se sumó Patricia Bullrich a la posición favorable a avalar el acuerdo. La titular del PRO había puesto reparos por la división en el Frente de Todos. Uno de los puntos cuestionó la “irresponsabilidad” del oficialismo por no mostrar unidad, aunque no será un condicionamiento.

La posición definitiva de Juntos por el Cambio quedará confirmada una vez que llegue el proyecto al Congreso, y tampoco se descarta que la totalidad de los legisladores vote de la misma manera. Una de las exigencias, según insistieron, será que no incluya la creación o aumento de impuestos. También ratificaron el reclamo de un plan al Gobierno. “Vamos a dar quórum, después veremos el resto de la estrategia parlamentaria”, planteó uno de los presentes.

Miguel Pichetto fue el encargado de transmitir los tres ejes que había marcado durante la reunión Mauricio Macri, esta vez más activo de lo habitual de regreso de sus vacaciones en Villa La Angostura. “Hemos ratificado que vemos como positivo el principio de entendimiento que el Gobierno ha iniciado con el Fondo Monetario. Sostenemos el no al default. La Argentina tiene que honrar las deudas”, enumeró el ex senador y candidato a vicepresidente.

Con Macri y Bullrich a favor de “no obstaculizar” el eventual acuerdo con el FMI, Juntos por el Cambio dio una señal política en su conjunto. El radicalismo ya lo había expresado principalmente en la voz de Morales, y Elisa Carrió también se pronunció en ese sentido en un plenario de la Coalición Cívica.

La reunión del bloque de Diputados del PRO del miércoles había funcionado como un paso previo para alinearse con esa posición. Con la exposición de economistas del espacio como Hernán Lacunza y Luciano Laspina, hubo consenso en la necesidad de evitar las consecuencias de una cesación de pagos que consideraron sería más perjudicial y fijaron condiciones para apoyar las negociaciones.

Luego de los contrapuntos sobre el entendimiento con el FMI, en la mesa nacional acordaron que las posturas oficiales de la coalición quedarán definidas por los comunicados y que el resto serán opiniones personales. A Bullrich le habían cuestionado adelantar un posicionamiento y proponer la derogación de la ley que obliga a discutir en el Congreso el acuerdo por la deuda. Cristian Ritondo replicó que el radicalismo también se había expresado antes de debatirlo internamente.

Durante la primera parte de la reunión, los dirigentes de Juntos por el Cambio discutieron nuevas normas de funcionamiento. “Hemos dado un paso institucional histórico”, anunció Bullrich la conformación de una mesa federal integrada por los referentes del interior en el Congreso. Será convocada en dos semanas. También habrá un equipo de coordinación parlamentaria y las fundaciones de los partidos avanzarán con la elaboración de un plan de gobierno.

“Es importante consolidar nuestros bloques y la coherencia programática, sin adelantar escenarios para 2023”, sostuvo Maximiliano Ferarro, titular de la Coalición Cívica. Otro tramo lo dedicaron a las mesas provinciales. En los 12 distritos sin PASO, los dirigentes tendrán que presentar propuestas para definir las candidaturas.

En el predio frente al río coincidieron además Horacio Rodríguez Larreta, Humberto Schiavoni por el PRO, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Mario Negri y Maximiliano Abad por el radicalismo y Juan López y Maricel Etchecoin por la Coalición Cívica. Hubo dos invitados: Ernesto Sanz, cada vez más activo; y Ramón Puerta, que pidió apuntar al kirchnerismo y no al peronismo en los cuestionamientos.

Sobre el final, Morales anunció que armarán un seminario sobre narcotráfico y presentarán un proyecto para declarar la emergencia y luego habrá propuestas y encuentros sobre educación, violencia de género, política internacional, cambio climático y economías regionales, con el propósito de armar una agenda legislativa antes del 1° de marzo. (Clarín)