Alberto Fernández contra el fiscal: “Usted no me escuchó bien o tiene un problema de comprensión”

Según publica La Nación Al Presidente le recordaron viejas declaraciones sobre el manejo de la obra pública en el kirchnerismo; él defendió a Cristina Kirchner y habló de las diferencias que tuvieron “durante algún tiempo”.

El primer cruce de Alberto Fernández con el tribunal que juzga a Cristina Kirchner fue en términos muy respetuosos. El Presidente dijo que había “una fantasía” en la idea de los investigadores que impulsaron este juicio y de inmediato pidió: “Si me extralimito, dígamelo, señor juez”.

“Sí, le voy a pedir que se abstenga”, le contestó Jorge Gorini, presidente del tribunal, que frenó así las críticas de Fernández a la marcha de la causa penal que investiga a la vicepresidenta por irregularidades en el reparto de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez.

Con el fiscal del juicio, Diego Luciani, los cruces fueron más tensos. “Usted no me escuchó bien antes o tiene un problema de comprensión”, le recriminó Fernández ante una pregunta que le pareció redundante. Pero el peor momento fue cuando el fiscal le recordó unas viejas declaraciones de Fernández, que en 2016 dijo que él le había advertido a Cristina Kirchner sobre lo que estaba pasando con la obra pública en su gobierno. Ante la oposición de las defensas, el Presidente no debió contestar la pregunta. Dijo, no obstante, que su opinión sobre este juicio (crítica) era conocida por todos y que no iba a insistir. “Puede ser malinterpretado lo que yo he dicho y lo que digo”, sostuvo sin volver al pasado.

Llegó tarde y no encontraba el DNI

El Presidente llegó a los tribunales de Comodoro Py seis minutos después de la hora a la que estaba citado, en medio de un fuerte operativo policial. En el auto presidencial viajó, con él, el diputado nacional Eduardo Valdés, que acompañó a Fernández en su viaje a Rusia y a China, y también a Cristina Kirchner a Honduras. En un segundo auto llegó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Antes que Fernández había arribado a Comodoro Py el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Estuvo también con ellos Marcelo Martín, funcionario del área de Comunicación del Gobierno.

Fernández eludió a la prensa. No hizo declaraciones ni antes ni después de declarar. Entró a los tribunales federales por el subsuelo y, cuando tuvo que pasar a la sala de audiencias, no encontraba su documento, según reconstruyó LA NACION. Una vez que encontró su cédula, los funcionarios judiciales lo hicieron ingresar, solo, a la sala de juicio. Sus acompañantes siguieron la audiencia desde la sala de al lado.

Las tensiones entre Alberto Fernández y su vice son visibles, y hoy están exacerbadas por sus distintas posturas en relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el inicio de su declaración, en la que Fernández no hizo más que defender a su vicepresidenta, aludió a las diferencias con ella como algo del pasado.

En respuesta a las primeras preguntas del abogado Carlos Beraldi, el Presidente contó que primero conoció a Néstor Kirchner, durante los años ‘90, y que con él tejió “un vínculo político y de afecto que duró por el resto de los años”. Fue entonces cuando agregó: “A través de Néstor la conocí a Cristina, casi inmediatamente después, y con ella también tejimos un vínculo político y de buena relación más allá de diferencias que son públicas y que hemos tenido durante algún tiempo”. (La Nación)