PASE SANITARIO: MIENTRA A LOS ALUMNOS SE LO EXIGEN EN EL COLEGIO PARA LA PRESENCIALIDAD, EN LA FIESTA DEL LAGO CON MILES DE PERSONAS JUNTAS, NO ES EXIGIBLE

A partir de los dos Resoluciones (Nº 146 y 147) generados por el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud y el CPE, que establece las condiciones sanitarias para abrir el ciclo lectivo en Santa Cruz, cundió la confusión por los reclamos que se han generado contra el Consejo Provincial de Educación (CPE), ya sea por parte de la ADOSAC, de la oposición política y de un sector de padres que han conformado grupos en redes sociales exigiéndole a la gobernadora que deroge las Resoluciones que exigen un pase sanitario para los alumnos, con lo cual, expresan los padres, aquellos de sus hijos que no estén vacunados no puede estar presencialmente en las clases y deben optar por el sistema virtual.

Tanto desde el gremio docente como desde la comunidad educativa, han surgido fuertes acusaciones de discriminación en la actitud de las autoridades y esto se ha visto potenciado por el reclamo generado tanto en medios locales y provinciales, como en redes sociales y radios de Río Gallegos y hasta con presencia en el izamiento dominical de la bandera en pleno centro de la capital, en la intersección de Gral Roca y Av San Martín.

“Estás resoluciones vulneran el normal acceso al derecho a la educación, impidiendo el dictado de clases en las instituciones del período especial y con proyección en la problemática se extenderá a las escuelas del período común” señaló la ADOSAC quien no dudó en calificar a la actitud del gobierno como “practicas segregacionistas” al separar a los alumnos vacunados de los no vacunados y exigirle a los docentes un hisopado semanal, para aquellos que hayan decidido no vacunarse.

En el juzgado del Dr Carlos Narvarte en El Calafate, unos 60 o 70 padres de la EPP Nº 59 de El Chaltén hicieron una presentación para que la justicia falle contra las resoluciones del CPE las cuales impiden que aquellos alumnos sin el programa de vacunación correspondiente, no puedan asistir a las clases presenciales. El juez aún no se expidió.

Ante la presión mediática, el gobierno decidió que los alumnos no vacunados podrán asistir a las clases presenciales pero en contraturnos y con jornada reducida, quedando, en la práctica, aislados de sus otros compañeros. Los padres por su parte, no están conformes con esta resolución, pues insisten que las autoridades siguen faltando a la tarea de integración y por el contrario, en otros términos sigue abonando la tarea discriminatoria con aquellos chicos que no poseen vacunas o incompleto el plan de vacunación.

Precisamente en El Calafate, en Chaltén y Río Gallegos, surgen fuertes cuestionamientos hacia el gobierno provincial, por cuanto en estos momentos en la villa turística se lleva a cabo la Fiesta Nacional del Lago y en los conciertos y eventos multitudinarios que concentran a miles de personas sin distanciamiento, no se exige el pase sanitario. “Cuando la cuestión pasa por recaudar dinero, el Covid no es un problema, por eso el intendente Pablo Grasso no tuvo límites en los festejos de la ciudad y (Javier) Belloni en El Calafate puede hacer una fiesta con noches de festivales, joda, bailes, deportes, sin distanciamiento ni barbijo y está todo bien, ahí no exigen el “pase sanitario”. Ahora si, los chicos a la escuela no pueden ir por los riesgos de contagio”, señaló una de las madres ofuscadas, luego de realizar la presentación judicial a través de una abogada local. (Agencia OPI Santa Cruz)