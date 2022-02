Por qué el kirchnerismo al final accederá a un préstamo ‘excepcional’ como Macri en 2018

Según publica Clarín El ala más dura de los K había dicho que el FMI había violado los estatutos pero ahora sucede igual.

Por: Ezequiel Burgo

El kirchnerismo acusó al gobierno de Mauricio Macri y al FMI de haber violado los estatutos del organismo porque en 2018 el país recibió plata prestada por un monto superior al que le correspondía por cuota. Pero ahora el FMI hará lo mismo con el Gobierno de Alberto Fernández. Aprobará un préstamo por encima de la cuota que le corresponde (187%).

En junio de 2018 el FMI otorgó un préstamo que fue de US$ 50.000 millones equivalentes 1.100% de la cuota del país. Eso luego fue incrementado en septiembre a US$ 57.000 millones (1.227% de la cuota).

Aquel préstamo fue el más grande de la historia del FMI pero no el que más superó la cuota (Grecia, Irlanda, Portugal, entre otros, recibieron ayudas superiores bajo ese criterio).

El FMI permite y contempla en sus normas prestarle a un país por encima de la cuota. Se llama ‘criterio excepcional’. Para hacerlo el Directorio debe reunirse y evaluar que el país supera cuatro pruebas, entre ellas, que la deuda es sostenible y que tiene apoyo político. Así pasó con Macri y pasó igual ayer con Fernández. Esas condiciones que evalúa el organismo son: 1- el país debe atravesar presiones en el mercado cambiario que lo obliguen a acudir al FMI y pedir por encima de su cuota.

2- que la deuda sea sostenible pero sin una alta probabilidad.

3- que el staff considere que con el programa del FMI el país recupere el acceso al mercado dentro de un tiempo prudencial.

4- que el staff evalúe que el programa tiene probabilidades de éxito e implementación en el ajuste.

En 2018 Argentina firmó un acuerdo a cuatro años con una política de tasas que el kirchnerismo buscó cambiar pero no logró. Concretamente operan sobre el préstamo de 2018 dos sobrecargos: i) uno de 200 puntos básicos por el hecho de que la deuda de Argentina superó el 187,5% del monto de la cuota y ii) otro de 100 puntos básicos por permanecer dicha exposición excepcional por un lapso mayor a 36 meses.

Por el préstamo otorgado en 2018, la Argentina ya le lleva pagados al FMI U$S 4.401 millones en intereses, cargos y sobretasa.

De esos US$ 4.401 millones, un total de U$S 1.381 millones fueron pagados durante el Gobierno de Mauricio Macri y US$ 3.020 millones por el actual Gobierno.

Pero hay otro desglose más que polémico: de los US$ 4.401 millones pagados, US$ 1.421 millones corresponden a la tasa de interés general que el FMI cobra por esos préstamos. Y U$S 2.980 millones se pagaron por los cargos y sobretasa.

La deuda con el FMI hoy es de US$ 40.252 millones. El organismo lo que hace con los países que no pueden pagar es volver a prestar para que les cancelen los vencimientos y evitar atrasos. Eso es refinanciar. Es lo mismo que negociaba Macri a principios de 2019. Conclusión: tres años después Argentina negocia lo mismo, la refinanciación de su deuda con el Fondo. (Clarín)