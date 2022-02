ALEJANDRO GARZÓN DE ATE, PASA A SER EMPLEADO DE ALICIA KIRCHNER EN LA AGENCIA DE MEDIOS DE LA PROVINCIA

Alicia Kirchner junto a Alejandro Garzón – Foto: Twitter

La novedad de que el dirigente nacional de ATE Alejandro Garzón se desempeñará como Director de la Agencia de Medios de la provincia, fue disparada desde el diario “Noticias Las Heras”, quien encabezaba su nota señalando “A partir del próximo mes de marzo Alejandro Garzón (ATE) comenzaría a conducir la Agencia de Medios de la provincia de Santa Cruz. Un organismo estatal denunciado por diputados de la oposición por haber sido creado para silenciar voces y medios opositores”.

Para corroborar o desmentir esta información recurrimos a la fuente: le preguntamos vía Whatsapp al propio Garzón, quien nos confirmó el nombramiento, sin aportar ningún dato ampliatorio.

Con esta incorporación del mayor referente de ATE provincial al gobierno de Alicia Kirchner, queda absolutamente corroborada nuestra información del año 2015 y una ampliatoria del año 2021, donde anunciamos el viraje político, no solo de ATE a nivel nacional, sino del propio armador del sindicato en Santa Cruz: Alejandro Garzón, a las huestes K. Esto, obviamente, es el epílogo de las señales ineludibles que viene dando el gremio, desde la época del gobierno de JxC, donde todo lo fundaba en la oposición a Mauricio Macri, pero en realidad, se trataba de una alianza política con el kirchnerismo y la entrega de las banderas sindicales a esta facción política, a la cual dijeron combatir durante muchos años de enfrentamientos en las calles.

La llegada de Cristina y Alberto al poder en el 2019/20, consolidó internamente este pase de ATE al kirchnerismo más rancio o al menos lo visibilizó rápidamente en acciones puntualmente indiscutibles en la provincia como lo sucedido en ATE Río Turbio, donde Olga Reinoso denunció a más de 300 personas empleadas en el yacimiento por la intervención de Zeidán para que fueran echados, el pie que usó Aníbal Fernández para dejar 417 trabajadores en la calle de un plumazo, algo inédito en la cuenca y solo realizable con la íntima complicidad del gremio estatal más fuerte dentro de la empresa.

Otro de los indicativos más claros de este cruce de vereda ideológico y práctico del otrora gremio más combativo de Santa Cruz, junto con ADOSAC, Judiciales y Municipales, fue el retiro de las protestas en las calles, especialmente por la reivindicación salarial. Las últimas que se tengan menoría datan del año 2012/13 cuando el propio Alejandro Garzón al frente de sus afiliados se congregaba frente a Casa de Gobierno y les decía a los gobernadores (Peralta o Alicia) que no tenían solidaridad con los empleados públicos y que el 80% de ellos, estaban debajo de la línea de pobreza.

Hoy me reuní con la Gobernadora de #SantaCruz @aliciakirchner para hablar sobre la actualidad de la provincia y seguir coordinando esfuerzos en el fortalecimiento de las acciones de gobierno en beneficio de los trabajadores y el pueblo de Santa Cruz.#SantaCruzNosUne pic.twitter.com/EJFVRQoc6o — Alejandro Garzon (@GarznAlejandro) February 4, 2022

Hoy, el sector público está (salarialmente) en el nivel histórico más bajo de la relación salarios/inflación, los trabajadores no llegan a cubrir la canasta básica o mínima de la región patagónica y ATE hace año que no está en la calle y su máximo referente, el que fue reconocido públicamente desde el año 2004 como defensor de los empleados estatales, hoy pasa a ser un funcionario más del gobierno kirchnerista de la gobernadora Alicia.

Yo te lo dije…

El 16 de agosto del año 2015, desde OPI contamos cómo ya se visualizaba el pase incondicional de ATE nacional y provincial, al kirchnerismo, a través del hombre clave en todo esto, Edgardo De Petri, quien comenzó a alinear la tropa en YCRT Río Turbio y fue el primer síntoma de lo que luego se convalidaría en el CDP y el alineamiento político del propio De Gennaro con lo peorcito de la política nacional.

“El FPV en Santa Cruz va por todo y entre esa ofensiva están los sindicatos. Máximo, a instancias de personajes como Zannini, viene impulsando, dentro de su campaña, la cooptación de los distintos sectores más afines al kirchnerismo. Sabido es que la cuenca carbonífera y en especial Río Turbio, ha sido siempre un baluarte K, debido a las inversiones en YCRT y la termousina, lo cual fue acompañado del discurso tremendista que imparte el kirchnerismo como el de señalar “si nosotros no ganamos, acá se termina todo” y cosas por el estilo…”, escribíamos en aquel momento.

“En Río Turbio con Castillo de la Lista Azul de ATE, el kirchnerismo ha mantenido inquebrantable la vocación sindical de seguir al oficialismo donde vaya y en lo que emprenda o haga, pero para jugar a nivel provincial, les hace falta más y por eso, tomó cartas en el asunto Edgardo De Petri, un diputado todoterreno que en estos años se ocupó de dar trabajo a la militancia, en la estructura de YCRT…” y resaltábamos “Recientemente De Petri realizó en el club Ferro de Río Gallegos, un acto de campaña de ATE de la lista Verde y Blanca, que lleva como candidato a Juan Ortíz, hombre de Caleta Olivia que acompañó al destituido Raúl Gómez. Llamativamente, Ortíz, hace poco tiempo estuvo junto al gobernador Peralta cantando la marcha peronista y apoyando el espacio del PJ, que, como todos sabemos, corre por línea separada al FPV en esta provincia.

Por si quedaran dudas, Edgardo De Petri habló a una tribuna kirchnerista, donde se pudo ver a la acompañante de Máximo en la boleta para diputado nacional, la ex funcionaria de Peralta, Marisa Oliva dando apoyo explícito a la lista Verde y Blanca, que intenta posicionar el FPV en toda Santa Cruz”.

De Petri, después de alabar cada dos palabras las figuras de Néstor y Cristina, dijo “No queremos ser un sindicato oficialista, ni un sindicato opositor”, lo cual arrancó varias sonrisas en el auditorio, que ya palpitan el porvenir del sindicato si ellos ganan.

Desde entonces, ATE Santa Cruz comenzó a perder su identidad y abandonó la lucha real y concreta por sus afiliados.

El 17 de mayo de 2021, en una nota casi personal sobre la abdicación de Alejandro Garzón al kirchnerismo, lo cual ya visualizada desde el análisis político situacional de ese momento, escribí: “Con mi experiencia de vida y mi ojo aguzado para el análisis político, donde puedo leer con bastante anticipación las señales en los cambios posicionales de quienes militan en gremios o partidos políticos, a dos años del primer mandato de Alicia, vi en los medios locales una foto sonriente de Alejandro con la gobernadora y luego otra foto del titular de ATE con el kirchnerista Claudio Vidal. Y obviamente que no en tono de reproche, porque cada uno hace y se junta con quien sNo solo arriaron las banderas, ante lo peor de la política nacional y provincial que tan bien supieron combatir, sino que han pasado a conformar parte del cuerpo podrido de ese extracto más perverso y corrupto del espectro político nacional: el Frente Para la Victoria. le antoja, pero sintiéndome incómodo, si no se lo preguntaba, en una de las últimas veces que nos vimos personalmente, lo abordé por mi duda; le dije a Garzón lo que me parecía y me lo negó”.

Y sobre la entrega vergonzosa del sindicato y el espacio político “Unidad Popular”

En un párrafo apuntaba “Ahora ya no hay dudas, ATE es una parte del brazo sindical de Alicia Kirchner en Santa Cruz y a nivel nacional, el pie de apoyo en la pseudo-izquierda ideológica que lidera Cristina Fernández. De ambas (Alicia y CFK) Alejandro Garzón y Víctor De Genaro hablaban pestes”, escribíamos producto de un análisis del contexto político que nadie podía negar, excepto, ellos, los oficialistas y sus colaboradores sindicales. (Agencia OPI Santa Cruz)