Diputados del FPV enojados por el nombre de las represas

12:15 (Por Rubén Lasagno) – Luego que el gobierno nacional decidiera devolverle a las represas sobre el río Santa Cruz su nombre original “Cóndor Cliff-La Barrancosa”, por medio del Decreto 882/17 el bloque de diputados provinciales del FPV, firmó un comunicado donde ataca al gobierno nacional y básicamente en su texto repudia la decisión de cambiar de denominación a la obra y advierte que se han tomado una decisión que “lesiona gravemente las posibilidades de desarrollo de nuestra provincia, hipotecando el futuro de los pueblos, con una medida de neto corte neoliberal”, dice el documento en una de sus partes.

Habla allí del inicio de un camino de privatización del sistema energético “estratégico para el desarrollo del país”, indican los legisladores, sin explicar por qué durante 12 años el kirchnerismo solo hizo negocios y no procuró alcanzar esos objetivos (tal vez pienses que necesitan otros 12 años más) y destaca como “medida neoliberal” un curioso planteo populista que, precisamente, nos ha llevado al país a estar hoy como estamos. Dicen los diputados K “…su futuro (el de los emprendimientos energéticos) quedará sujeto a la suerte de la ley de mercado: si no es rentable, no se compra, y si no se compra, no se construye. Gasoductos o tendidos de interconectado, quedarán también sujetos a estas normas neoliberales”.

El concepto que desgranan los diputados kirchnerista es al menos curioso. De todas maneras desnuda la práctica que llevó a cabo, en materia de “inversiones” durante la década pasada: metían todo dentro de la órbita del Estado, aún cuando diera pérdida, bajo el vago concepto de que la plata de todos no es de nadie. Y así, por ejemplo, teníamos Aerolíneas que perdía 3 millones de dólares por día, las usinas todas deficitarias, YCRT que hasta el día de hoy insume más de 4 mil millones de pesos anuales y no produce nada, la megausina sin terminar, sin destino y sin objetivos claros; los ferrocarriles destruidos y canibalizados etc etc.

El kirchnerismo está concebido en una ideología pseudo-izquiredosa, donde el Estado es un ente paternalista que todo lo regula, decide, controla y administra. No importa si pierde o no (así estamos), aunque eso le cueste a la población más impuestos, más pobreza, más retrasos. De paso, al tener el dominio completo de todo, en el caso argentino hasta de la máquina de hacer dinero, los negocios fluyen, las billeteras de los ladriprogresistas se llenan y al final, queda el “modelo Santa Cruz”: un Estado quebrado, con mayoría de empleo público, las cajas desfinanciadas, no puede pagar sueldos ni hacer obras, se esfumaron los recursos y al habernos cerrado al mundo, ya nadie nos presta un solo centavo y pasamos a vivir de mendigar mes a mes, la ayuda financiera de terceros.

Pero el verdadero leit motiv del comunicado oficialista, es la profunda molestia que les ha causado el renombramiento de las represas sobre el río Santa Cruz, considerando este “…un nuevo avasallamiento a la Constitución Nacional y al pueblo santacruceño, innecesario, cuando miles de personas están aún a la espera de las fuentes de trabajo que generará su proceso de construcción y en el mejoramiento de su calidad de vida con la posterior incorporación de energía limpia al sistema argentino eléctrico, es un claro hostigamiento al legado de dos santacruceños que defendieron estas obras, sino que además, apropiándose de las mismas, le bajó la cantidad de energía a generar, imposibilitando que una vez que sean puestas en marcha, ese excedente pueda aportar al desarrollo de Santa Cruz”, indican los diputados.

Ya sabemos que a los diputados kirchneristas no les tiemblan las manos cuando firman cualquier cosa, pero convengamos que después de 10 años de tener la construcción de las represas en un limbo, incumplir con el EIA, lo cual permitió que plantaran un Amparo que aún hoy traba su ejecución, robarse los fondos públicos asignados y facilitar que las empresas amigas, entre ellos Austral Construcciones SA (abortada por el escándalo mediático del 2013) o Electroingeniería, otro bastión K, generaran toda una movida financiera de oscura procedencia y más oscuro destino, hoy los mismos que aprobaron todo y no criticaron nada en la década perdidda, esperan “las fuentes de trabajo”, dicen “defender las obra” y acusa al gobierno nacional de “apropiarse de las mismas”, como si las represas alguna vez hubieran sido de Santa Cruz.

El error conceptual en el que incurren los diputados, es resabio de aquel sentido de apropiación que imperó desde el 2003 al 2015 en el kirchnerismo, donde Néstor primero y Cristina después, incentivaron, impusieron y practicaron la toma de poder en todos los aspectos y las cosas, confundiendo los bienes del Estado, sus fondos y el patrimonio social, con el de ellos propio.

Es decir, las obras que hacían (o decían que harían), las hacían “ellos”, los aviones presidenciales los usaban como querían porque eran “de ellos”; así la plata, la justicia, las licitaciones y cuanto se moviera en territorio nacional era de su propiedad o al menos de su absoluto manejo y disposición. Todo era de ellos y por supuesto, las represas sobre el río Santa Cruz “es, fue y serás de ellos”, pues no advierten, aún, que en el 2015 la sociedad los echó con el voto y la carroza se les transformó en calabaza y lo que “era de ellos”, ya no lo es más.

Por lo tanto, este razonamiento inductivo los lleva a pensar que “ellos” siguen siendo dueños de la obra, porque siempre han creído que el proyecto fue de su propiedad. Nunca pensaron en función del servicio que supuestamente debían cumplir como parte de un gobierno. Para suavizar el reclamo absolutamente partidario, hoy los diputados del FPV “colectivizan” o “socializan” de alguna manera el reclamo, metiendo todo en nombre de la sociedad de Santa Cruz, pero en realidad pretenden hacer una empatía que nunca sintieron cuando el proyecto y las obras le servían para hacer negocios.

Hoy, el gran dolor, es que han quedado afuera de esos negocios y (parece ser) el kiosco cambió de mano. “Cambiemos” que tiene poco de ideas renovadoras, tomó la posta y aplica su poder político, rescatando para el gobierno nacional una obra que, confusamente, se le hizo creer a los santacruceños, por parte del kirchnerismo que mezcló todo (lo provincial y lo nacional) que era de la provincia.

Para fundamentar un argumento realmente insolvente y frágil, aluden que la reforma constitucional del 94 establece que los recursos naturales existentes en la provincia, es de dominio de los santacruceños y advierte que el avance privatizador del gobierno nacional pone en riesgo el futuro de la central térmica de Río Turbio, que, infiere, podría ser producto de la misma privatización.

Yo le diría a los diputados provinciales del Frente para la Victoria: bienvenidos a la realidad. Bienvenidos a este despertar del sopor populista y centralista que los invadió por más de una década, generando en ellos el falso sentimiento de que todo les pertenecía y lo peor: que nunca iban a perder el poder nacional. Para decepción de los legisladores del oficialismo, las represas, como la usina térmica, como YCRT o las zonas francas, están bajo jurisdicción, influjo y decisión del nuevo gobierno nacional y en ese marco, ellos, como legisladores, podrán oponerse, discutir, advertir o protestar, pero no tienen ninguna decisión fáctica sobre todas ellas, dado que ya no están en el poder.

Y como le gustaba decir a Cristina Fernández, enrostrándole a la oposición y los medios críticos el 54% que obtuvo en las urnas en el 2011, deben formar un partido, presentarse en las urnas en el 2019 y ganar. Así y solo así, volverán a tener en sus manos el poder de cambiar lo que en el 2015 perdieron: la decisión de hacer las cosas a su antojo, de manera arbitraria, inconsulta y autoritaria, como la desplegaron durante los 12 años, sin pensar que algún día, todo ese poder se los iban a quitar. (Agencia OPI Santa Cruz)

Comparte esto: Tweet







Me gusta: Me gusta Cargando...