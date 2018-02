Eugenio Zaffaroni, el ex ministro de la Corte Suprema con la pensión más alta: cobra $ 362.000 por mes

Eugenio Zaffaroni, el ex ministro de la Corte Suprema con la pensión...



13:00 En total, 13 ex funcionarios o familiares reciben este beneficio por el que el Estado gasta más de tres millones mensuales

Por: Iván Ruiz y Romina Colman

Los ex presidentes no son los únicos beneficiarios de pensiones vitalicias. Ya retirados de la actividad como jueces, los ex ministros de la Corte Suprema perciben ingresos que llegan a duplicar al sueldo del presidente Mauricio Macri, según los datos a los que accedió LA NACION Data en primera instancia a través de un pedido de acceso a la información pública.

Eugenio Zaffaroni , con una pensión de $362.000 mensuales en mano, es el ex ministro que más dinero percibe, de acuerdo a los datos de septiembre. En total, son 13 los ex funcionarios o familiares que gozan del beneficio de la pensión vitalicia, que le cuesta al Estado $3.4 millones por mes. ¿Por qué? Porque quienes se desempeñaron en la Corte Suprema tienen un régimen de retiro que les permite cobrar el 100% de sus haberes de su último recibo de sueldo.

La pensión de Zaffaroni es de casi $385.000 en bruto, pero con los descuentos correspondientes, sus haberes se redondean en $362.000. Su pensión vitalicia equivale a 50 jubilaciones mínimas ($7200 por mes). Retirado del máximo tribunal, Zaffaroni continúa su carrera profesional como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como ocurre con los jueces en actividad, las pensiones de los ex ministros de la Corte tampoco pagan impuesto a las ganancias y cuentan con el beneficio de que sus pensiones se actualizan al mismo ritmo que el salario de los empleados judiciales. Por este motivo, los montos de las pensiones de aumentaron en más de $50.000 entre marzo y septiembre.

El beneficio está vigente para todos aquellos integrantes de la Corte que renunciaron, pero también está habilitado para aquellos familiares de ex ministros que fallecieron, como ocurre con la viuda del ex ministro Carlos Fayt.

El ex juez Augusto Belluscio, ministro de la Corte nombrado por Raúl Alfonsín, es el segundo ex funcionario que más dinero percibe de pensión vitalicia: $353.000 en mano.

Adolfo Vázquez, integrante de la Corte durante el menemismo, también está entre los que más cobra, con una pensión de $345.000 mensuales. En 2004, el Congreso había iniciado el juicio político para removerlo, pero el magistrado renunció. Esa decisión lo habilitó a reclamar la pensión que, en caso de ser destituido, no le hubiera correspondido. Algo similar ocurrió con el riojano Julio Nazareno, que renunció en 2003 después de que se aprobara el inicio de su juicio político, y ahora percibe $304.000 en mano por mes. Un tercer integrante de la “mayoría automática” menemista percibe también este beneficio: Gustavo Bossert, también nombrado por Menem (renunció en 2002) percibe $345.000.

Casi todas las pensiones vitalicias de los ex ministros de la Corte superan el salario actual de Mauricio Macri. El presidente percibe, desde agosto, un salario de $130.000 en mano, menos de la mitad de lo que percibe Zaffaroni, por ejemplo.

Como el régimen especial de pensiones vitalicias establece que en caso de fallecimiento la asignación puede extenderse a la viuda, en los datos oficiales a los que tuvo acceso LA NACION también figuran familiares de ex ministros de la Corte. Este es el caso de la esposa del ex juez Fayt que recibe mensualmente más de $305.000 o de la esposa de Jorge Bacqué, cuya asignación neta es de más de $246.000. (La Nación)

