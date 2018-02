Misterioso asalto a la jueza Servini: “La custodia brilló por su ausencia”

13:00 Ocurrió el sábado y denunció que le llevaron objetos por un valor de 25 mil pesos.

La jueza federal María Servini sufrió un robo el sábado pasado, cuando ladrones le abrieron la camioneta que estaba estacionada a las puertas de su casa, en el barrio porteño de Palermo, y se llevaron valiosos regalos, en un hecho que la magistrada consideró “extraño” y ejecutado de manera “demasiado profesional”.

La magistrada hizo la denuncia en la comisaría 21 y dijo que en el momento del robo no estaba el policía que habitualmente debe custodiarla. Servini dijo a DyN que había llegado a su casa alrededor de las 14, en la avenida Coronel Díaz casi Santa Fe, a media cuadra del shopping Alto Palermo, en la camioneta de una persona allegada suya donde, en el piso de la parte trasera y en el baúl, tenía regalos que le hicieron recientemente.

La jueza dijo que dejó los obsequios -zapatos, ropa, un GPS y algunos elementos electrónicos que había recibido por el Día de la Madre, por valor de, según calculó, por lo menos 25 mil pesos- en el vehículo y bajó a comer, pensando “qué me van a robar acá y a esta hora”.

Pero dijo que “la custodia brilló por su ausencia” y calculó que el robo se produjo “entre las 14.30 y las 16.30”.La magistrada se detuvo en varios detalles que le resultaron llamativos. Por un lado, que la camioneta tiene un cierre centralizado automático con la llave, con lo cual debieron abrirla de la misma manera y sin que sonara la alarma.

También que posee vidrios polarizados y que la cantidad de elementos que sustrajeron debieron haberla pasado a otro auto para poder llevarla. “Me extraña mucho realmente. La custodia no estaba. A las cuatro y media me dijo que estaba pero mentira. Al tipo antes no lo había visto”, contó a esta agencia Servini, quien afirmó que el atraco fue “muy, demasiado profesional”.

También negó que haya tenido en la camioneta carpetas con causas importantes. En ese sentido, aclaró que no saca los expedientes de su juzgado.La jueza añadió que se contactó con el jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro. Y reclamó que “busquen y encuentren” al o los ladrones. (Clarín)

