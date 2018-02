Presos emblemáticos: el Pata Medina, Julio de Vido ¿y ahora Cristóbal López?

10:30 En el Gobierno aseguran que la situación del empresario es muy complicada por sus deudas millonarias. Los emisarios del Zar del Juego. El efecto Tinelli.

Por: Eduardo Paladini

A principios de marzo de 2014, el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli decidió viajar a Chubut para combinar sus dos pasiones de entonces: el fútbol y la candidatura presidencial. La visita, contaría un ofuscado sindicalista petrolero, la había pagado el Grupo Indalo, o sea Cristóbal López. Y más: el Zar del Juego, viejo socio de los Kirchner, aparecía en una imagen fotografiándolo al “Pichichi”, vestido de La Ñata, casi como un fan. En algún modo, lo era. López hizo honor a su ADN y apostó fuerte por una victoria sciolista en 2015. Perdieron ambos. El ex gobernador pena hoy entre una paternidad incómoda y la tranquilidad de sus fueros como flamante diputado. El empresario está peor: acorralado por la AFIP, en el Gobierno le ven posible destino carcelario.

“Es un genio. Debe más de 10.000 millones, no paga y no quiere ir preso”, ironizaban ayer en una importante oficina de la Casa Rosada. Parte de la relación reciente de López con Mauricio Macri es conocida. Cuando se confirmó el triunfo de Cambiemos en el balotaje, el empresario fue a visitarlo para plantear una nueva convivencia. Hasta ahora no lo logró.

“El manda diferentes emisarios a diferentes oficinas, todo el tiempo. Pero el que marca la pauta de la relación es la AFIP”, aseguran en Gobierno. El ente recaudador es querellante contra López y tiene hasta ahora una posición rígida en la Justicia. Como contó Clarín, entre otras cosas se opuso a la venta del Grupo Indalo, el salvavidas que busca el empresario para seguir libre.

Curioso el destino del Zar del Juego. Fue gracias a la AFIP que pudo evadir durante años una tasa a los combustibles, por la que recaudó unos 8.000 millones, pero en lugar de pagárselos al Estado lo usó para formar su emporio de medios y hacer de coro del Gobierno de Cristina Kirchner. Era la AFIP de Ricardo Echegaray. Con el cambio de timón, con Alberto Abad al frente y sin venia presidencial, el organismo empezó a acorralarlo.

Pícaros, en el Gobierno aseguran estar tratándolo como a cualquier empresario de medios: “Cuando arrancamos le dijimos que le íbamos a dar la pauta publicitaria que correspondiera y así lo hicimos. No tenemos animosidad contra él”. Eso sí: en esa relación que juzgan “aséptica”, desechan los gestos que le adjudican a López.

“Se pensó que por echar a (Roberto) Navarro (periodista de C5N) íbamos a cambiar. O invitan a Marcos (Peña) a un programa no tan opositor del canal, mientras en otros dicen que es un ‘chorro’. Están locos…”, agregan en la Rosada.

Como distintas fuentes del sector, incluso kirchneristas, en el Gobierno le ven un futuro negro a los medios de López. Con gente en la calle y fuentes de empleo cerradas. Mal, muy mal, sobre todo en una industria en crisis, que hace improbable una absorción (al menos masiva) de otros jugadores del rubro.

Distinto es el caso de otros negocios del Zar del Juego, que en el Gobierno miran con mayor atención y sí creen que pueden ser comprados por competidores. Ponen como ejemplo el petróleo.

– “¿Si va preso López, Macri va a tener por fin a un empresario símbolo de la era K detenido, como pasó con el Pata Medina en el sindicalismo y con Julio de Vido como ex funcionario?”, preguntó Clarín.

– “Si ocurre, puede ser. Ya está preso Lázaro Báez, aunque son distintos. Y en realidad, los empresarios presos del kirchnerismo son De Vido, Baratta… Ellos tenían acciones de las empresas”, responde un funcionario.

Un socio de López con mejor reputación pero también muy complicado es Marcelo Tinelli. Una noticia chimentera desnudó en las últimas horas el presente negro del conductor: por un tema de costos, este año no habrá acquadance en su Bailando por un Sueño. El conductor ya había pedido que se impida la venta de Indalo: asegura que los pretendidos compradores no quieren pagarle las deudas.

Presos emblemáticos: el Pata Medina, Julio de Vido ¿y ahora Cristóbal López?

Daniel Scioli, Karina Rabolini y Marcelo Tinelli, en octubre de 2015. sobre el filo de la veda, el ex gobernador cerraba su campaña en Bailando por un Sueño.

“Está muy jodido el tema. Y Marcelo está muy preocupado, dedicado a full a eso. Tiene problemas en el programa y en lo personal. Tiene cheques rechazados por un paquete de guita. Y no se sabe si sigue el programa, a ese nivel es el quilombo”, cuentan cerca del conductor.

¿Cómo ven esto en el Gobierno? Con satisfacción contenida. Creen que la influencia de Tinelli en la opinión pública está menguada, le adjudican excesiva ambición en sus decisiones de negocios y, sobre todo, recuerdan un dato que lo vuelve a pegar a Cristóbal López. El también apostaba por un triunfo de Scioli. Y perdió. (Clarín)

