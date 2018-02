Un embajador con raíces empresarias que pasó por las aulas de Harvard

16:00 Fernando Oris de Roa creo y condujo varias empresas. También tiene vinculaciones con el mundo académico.

Por: Gustavo Bazzan

El designado embajador en los Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, tiene una fuerte vinculación con el mundo empresario. En su carrera como ejecutivo presidió la cerealera Continental y a comienzos de los 90 tomó las riendas de la citrícola San Miguel, la empresa tucumana que en pocos años pasó de bordear la quiebra a ser la principal exportadora mundial de limones.

Casualmente, la diplomacia argentina concentró muchos esfuerzos en los últimos años (con todos los gobiernos) para lograr que Estados Unidos permita el ingreso de limones frescos a su mercado, algo que todavía no se logró.

Oris de Roa también fue socio fundador de la avícola Avex, luego vendida a la brasileña Brasil Foods. Siempre en el mundo de los negocios, aportó fondos como “angel investor” para el crecimiento de Office Net -la empresa fundada por el electo legislador Andy Freyre- y Patagon, creada por Wenceslao Casares.

Actualmente es director de las compañías PDA (Pequeña Destilería Argentina), Orocobre (ORE.AX), Expofrut S.A.

Entre marzo y noviembre de 2016 fue Subsecretario de Inversiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Además, fue miembro del Consejo Consultivo del David Rockefeller Center For Latin American Studies y del Consejo de administración en el Universidad de San Andres 96/2000.

También pasó por las aulas de Harvard, donde cursó un master en políticas públicas.

En su momento fue convocado por el abogado Luis Moreno Ocampo para que lo asesore en temas institucionales En un artículo publicado por Clarín en 2003, declaró: “Hoy sólo me interesan el fortalecimiento de las instituciones. Por eso mi objetivo es convertirme en un buen empleado público”.

Lo decía sentado en un despacho del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), donde trabajó como coordinador del consejo consultivo.

En el citado artículo, también dijo: “Como se dice usualmente, me estoy haciendo de abajo. Estoy recorriendo en mi auto pueblos del interior, me reúno con los intendentes, trato de identificar problemas, conductas. Quiero entender la base del sistema institucional. No me interesa entrevistarme con la cúpula del Gobierno. Yo ya sé lo que se dice en los despachos grandes. Quiero saber qué pasa abajo.” (Clarín)

