Marcelo Cépernic: “siento alivio que nuestro apellido no esté asociado a este emprendimiento corrupto”

Marcelo Cépernic: “siento alivio que nuestro apellido no esté asociado a este...



11:00 – En razón de la decisión tomada por el gobierno nacional de cambiarle el nombre a las represas sobre el río Santa Cruz y retornar su denominación a “Cóndor Cliff-La Barrancosa”, en alusión a las estancias donde estarán asentados los diques, el cual fue sustituido por el kirchnerismo por el de “Néstor Kirchner-Jorge Cépernic”, OPI entrevistó en su estancia de El Calafate a Marcelo Cépernic, hijo del ex gobernador, quien se manifestó en relación a la decisión tomada por “Cambiemos” y fue lapidario al manifestar “Es de alivio porque su nombre no está más asociado a un emprendimiento que nació corrupto desde el vamos”, comenzó diciendo Cépernic ante nuestra pregunta de qué sintió cuando se enteró de la novedad.

“Tengo sentimientos encontrados – remarcó el hijo del ex gobernador – fue muy doloroso para mí que en su momento le pusieran el nombre de mi padre quien era un hombre honesto y pasó por la función pública con el mismo capital que cuando entró” recordó y marcó la trayectoria familiar de trabajo, al indicar “mi padre (Jorge) vino de un inmigrante honesto, que tuvo un hijo honesto y nietos honestos; de manera que asociar el nombre de mi padre a ese monumento a la corrupción que es el proceso licitatorio donde Electroingeniería terminó ganando, para mi fue una cosa muy dolorosa y esta decisión del gobierno nacional me significa un alivio importante”.

A raíz del cambio que el kirchnerismo realizó en su momento, le preguntamos si en esa oportunidad él o su familia fue consultada “Nunca a mi ni a mi familia nos consultaron jamás, para nombrar a las represas como Cérpernic” dijo Marcelo, “tampoco lo hicieron cuando al hospital Samic de El calafate lo llamaron Kirchner-Cépernic. Estoy absolutamente convencido que en ambos casos utilizaron el nombre de mi viejo con fines políticos; fue un uso vergonzoso, lo pegaron al de mi papá para justificar el de Kirchner y que la gente no pudiera decir nada”, reconoció.

Si bien Marcelo Cépernic se mostró a favor de la obra en sí, por cuanto consideró que al modificársele la cota y disminuirse su potencia, habrá un cuidado muy importante del entorno, no tuvo la misma predisposición a la hora de juzgar a los actores involucrados en el negociado alrededor de este proyecto que nació y se desarrolló durante la era kirchnerista.

“Lo que firmó el gobierno nacional anterior con los chinos fue el doble del valor del megavatios” recordó Cépernic sobre aquellos contratos leoninos que se firmaron en su momento. “Estoy convencidos de que las van a hacer, porque hasta que no empiecen a generar, los chinos no cobran. Y los chinos no es que van a facturar hasta que recuperen la inversión, sino que tiene 20 años para hacerlo; demás está decir que si recuperan el capital en 5 años, les quedan 15 años más de ganancia neta”, ejemplificó el hombre que en la provincia es muy reconocido por el apellido de su padre, pero también por los mismos méritos propios que lo impulsaron a actuar en política y caminar hoy por las calles, logrando que todos lo saluden y reconozcan como un hombre de bien. (Agencia OPI Santa Cruz)

Comparte esto: Tweet







Me gusta: Me gusta Cargando...