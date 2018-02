Lo de Costa no es un acto heroico, es una obligación



10:15 – (Por Rubén Lasagno) – Hace días vengo leyendo en distintos medios, especialmente los proclives a repetir como loritos frases hechas de los políticos sin ningún tipo de cuestionamiento ni análisis, independientemente del sector del que provengan, la transcripción de un discurso pretendidamente “épico” de Eduardo Costa, quien, montado en este tsunami judicial que parece llegar con mucha espuma a las costas del kirchnerismo pero (hasta ahora) con ningún juicio oral en ciernes, ha salido a decir: “Cambiemos Santa Cruz aportó las pruebas para que a De Vido le pongan el casco y el chaleco y vaya preso”.

La pregunta que ningún periodista le ha hecho al hoy senador de Cambiemos, es si había otro camino, si cabía otra alternativa, si era posible que esto no sucediera?. Eduardo Costa se hace de un triunfalismo indebido (perdonando la homofonía con el denunciado en la causa) y se apropia de un triunfo que no es tal, porque su actitud es parte de la doble obligación que tiene, proveniente, por un lado, de una acción implícita en las funciones delegadas por el gobierno nacional a quien tiene la función de representarlo en Santa Cruz y por otro, de su función política propia, para lo cual fue elegido en las urnas.

Al decir que Cambiemos Santa Cruz “aportó las pruebas para que a de Vido lo metan preso”, Costa lo plantea como un silogismo y un reconocimiento de que lo hicieron (Costa y Zeidán) por mera voluntad y/o si no hubiesen querido, no lo habrían hecho y como resultado de su omisión, De Vido estaría libre.

El senador plantea un sofisma cuando enaltece su condición política partidaria, para reclamar cucardas por los logros de haber denunciado la corrupción en YCRT, porque de hecho, la obligación de Cambiemos en Santa Cruz, es esa, precisamente. No caben alternativas posibles al desempeño de, en este caso, el Interventor Omar Zeidán al frente de YCRT.

Si planteamos el argumento inverso, podríamos decir que de no haber aportado pruebas Cambiemos Santa Cruz, Julio De Vido hoy estaría libre. Ahora bien, si De Vido estuviera libre por no haber sido denunciado con las pruebas existentes en manos de los representantes de Cambiemos en Santa Cruz, estaríamos ante un hecho de flagrante complicidad, ocultamiento y/o encubrimiento, por lo tanto la frase que tan vehementemente disparó Costa a la opinión pública y los medios multiplican sin siquiera reflexionar sobre su contenido, no es exculpatoria, ni justificadora y muchos menos constituye una patriada o un acto heroico, sino más bien suena a la utilización política de la coyuntura para “facturar” ante la opinión pública y el gobierno nacional, su dedicación a destapar los nichos de corrupción existentes.

Está muy bien que tanto Zeidán como Costa hayan presentado todas las pruebas para que Julio de Vido sea detenido, pero debemos decir que es su obligación. No cabe otro tipo de razonamiento posible, excepto el de la complicidad, por lo tanto, cada vez que escuchemos esa frase, sería bueno preguntarle al referente de Cambiemos en la provincia si había otro camino y en ese caso, que lo explique.

Sin embargo, habría algo para reclamarle, tanto a Costa como a Zeidán y es la falta de mención u omisión en la denuncia por el tren fantasma de Río Turbio del estanciero/empresario Roberto “roby” Fernández, un hombre en cuyo campo se invirtieron 200 millones de pesos, se hicieron terraplenes, vías, estación, infraestructura de un tren trucho y los referentes de Cambiemos se han ocupado de poner expresamente a salvo de todo tipo de responsabilidad, cuando por lo menos, el dueño del campo en el cual se cometió el ilícito y sobre e cual hay sospechas de complicidad, debiera ser parte de la investigación para llevar claridad a los procedimientos.

En nuestra nota publicada el día 19 de octubre de este año, señalamos en un informe que Fernández, además de ser dueño de la Estancia Killik Aike, sobre la cual se construyó el tren ficticio “Eva Perón”, que se llevó 300 millones de pesos de la mano de Cristina, Alicia, Randazzo, De Vido y Cia, es quien le alquiló por años el mayor predio y cantera desde la cual Lázaro Báez operó con Austral Construcciones, es un amigo personal del testaferro K detenido en Ezeiza y Fernández, por declaración de un ex vigilador de la constructora, tenía acceso libre al predio y compartía largas conversaciones y almuerzos con Lázaro, en el comedor del importante obrador. Esta persona, es mencionado por Eduardo Costa en las redes sociales como su “compadre” con el que se sacó fotografías y los considera su mejor amigo.

No sabemos si todo esto tiene algo que ver, con que Roberto Fernández haya sido cuidadosa y quirúrgicamente extirpado de la denuncia del tren Eva Perón, aún cuando la AGN denunció que el estanciero les impidió el ingreso a su estancia para relevar el patrimonio ilícito que pusieron allí los denunciados y que fue parte de las 13 denuncias que realizó Omar Zeidán, en este caso ante el fiscal Stornelli.

Volvemos al principio: las denuncias por corrupción de parte de “Cambiemos” es una oblligación del trabajo que han tomado sus referentes en Santa Cruz. No hacerlo es ser cómplice y hacerlo selectivamente, también. (Agencia OPI Santa Cruz)

Comparte esto: Tweet







Me gusta: Me gusta Cargando...