Macri: “La mejor manera de seguir batallando es continuar nuestras vidas porque lo que quiere esta gente es que entremos en pánico”

14:00 El Presidente se encuentra en Estados Unidos, participó de un homenaje a los cinco amigos rosarinos que murieron en un ataque terrorista la semana pasada.

El Presidente Mauricio Macri participo del acto en el lugar donde perdieron la vida los cinco ciudadanos argentinos la semana pasada: “esto ha sido claramente una tragedia la que hemos vivido los argentinos acá desde la distancia, las familias y los que estaban acá, ante un nuevo ataque cobarde como nos tiene acostumbrados el terrorismo. Los argentinos hacemos un culto de la amistad, querido intendente, y ellos estaban acá como usted dijo festejando 30 años de recibirse en el mismo colegio, de compartir vidas, de compartir sueños y de ver que habían podido crecer, desarrollarse, formar sus familias, y lamentablemente cinco familias han quedado destrozadas por este hecho, pero esto nos tiene que unir más, esto nos tiene que hacer confirmar y resaltar nuestra convicción por la paz, nuestro compromiso por la paz”. Señaló

“La mejor manera de seguir batallando es continuar nuestras vidas porque lo que quiere esta gente es que entremos en pánico, que nos paralicemos, que no sigamos adelante, y nosotros le vamos a demostrar desde el amor y desde el hacer que hay otra forma de encarar la vida, pero también tenemos que entender que esta agresión permanente que vivimos en el siglo XXI no puede ser abordada con herramientas del siglo XX, tenemos que poner inteligencia, trabajo con cada día mayor coordinación en todos los países porque el terrorismo no distingue ni límites, ni países, ni nacionalidades. Por eso estamos reunidos en esta tragedia, así que lo que espero es que todos juntos y los argentinos nos confirmamos que queremos ser parte de esta batalla que queremos dar todos en este mundo por una convivencia en paz y con amor entre todos habitantes. Lamentamos mucho que hoy nos reunamos por esta circunstancia pero contento de que también esto nos da una oportunidad de fortalecer el amor y el trabajo en conjunto”. Finalizó. (Agencia OPI Santa Cruz)

