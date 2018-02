Blanqueo laboral: la propuesta incluye el perdón de la deuda, eliminar multas y el reconocimiento de 5 años de aportes

15:00 El borrador del Gobierno hace referencia a una condonación total de la deuda de capital e intereses para los privados que no registraron debidamente a sus trabajadores; algunos puntos son controvertidos

Por: Paula Urien

La semana pasada se distribuyó un borrador oficial a distintos sectores, entre ellos empresarios, gremiales y también a abogados laboralistas, sobre una extensa y también densa reforma laboral. “La están analizando nuestros equipos técnicos”, fue una respuesta común cuando se preguntaba a quienes tenían la reforma en sus manos. No se esperaban un proyecto con tantas aristas, y todas con su grado de compejidad.

Un capítulo importante es el de blanqueo laboral y conforma el primer paso de este proyecto. Llamado “Regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión en la seguridad social y la registración laboral”, incluye detalles de la propuesta para empleadores, que no deja de ser tentadora ya que si “blanquean” antes de los 180 días desde la sanción de la ley, no deberían pagar lo que dejaron de aportar al fisco, ni sus intereses, ni multas.

Los trabajadores por su parte podrán computar hasta cinco años de aportes, uno de los ítems controvertidos por lo que significa para un trabajador con mas años de empleo sin registrar. Una fuente del Ministerio de Trabajo respondió que la mayoría de los blanqueos reconoció un promedio de tres años. “La mayoría de los casos de personas que trabajan y que no están registradas, tienen menos de cincoaños de relación laboral con su empleador”, explicó.

¿Qué pasa con una persona que trabajó quizás 20 años sin que se le realizaran aportes? “Va a estar mejor que si no se le reconoce nada”, contestó. “En los blanqueos anteriores el 80% de quienes adhirieron tenían empleados con menos de tres años de trabajo. Si no se pone un límite, se puede dar que blanqueen más años de los que en realidad se trabajaron. La mayoría de las empresas que necesitan blanquear a sus trabajadores tienen menos de 20 años”

El proyecto tiene la intención de estimular que haya más empleo privado formal, una meta que también comparten los gremios ya que el trabajo no registrado, con una tasa del 33,7% según el último informe del Indec, hace que haya una gran cantidad de personas que no están incluídas en las organizaciones sindicales. “Veo el blanqueo positivo”, indicó Luis Hlebowicz de la Federación de Trabajadores Pasteleros. “No lo veo de fácil aplicación porque un blanqueo de trabajadores tiene que estar acompañado de un blanqueo de la economía en general”.

“Esta propuesta tiene puntos a favor y en contra. Tratar de blanquear a la gente es un gran comienzo. El blanqueo en sí es positivo”, sostuvo el vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Dodds.

Sí le sorprende “el hecho de que el empleador no tenga que pagar nada. En el blanqueo de 2008, que tuvo un buen alcance, se pagó con penalidades. No cobraron por los primeros 10 trabajadores (una forma de alentar el blanqueo en las pymes), y se establecieron cuotas e intereses”. Cree que “quizás debería haber una multa para el empleador que estuvo mucho tiempo sin registrar al trabajador para que el sistema no colapse”.

La contracara es que con un porcentaje tan alto de trabajadores no registrados, los beneficios deben ser altos para que los empleadores decidan comenzar a pagar las contribuciones y demás costos laborales que son todavía demasiado altos. “La misma CGT pidió blanqueo y no moratoria”, dicen desde el ministerio de trabajo. “Estuvimos de acuerdo porque era la medida mas efectiva para formalizar. Creemos que es lo que va a dar mejor resultado”.

Con respecto a los 5 años de aportes que se le reconocen al trabajador, será seguramente tema de debate en el Congreso, si es que directamente no se elimina del borrador.

También es complejo el artículo que se llama “deudas controvertidas”, que se incluyen en el blanqueo en caso de demanda, aunque el demandado tiene que liquidar los gastos del litigio. El beneficio no corre en caso de estar en la etapa de “ejecución fiscal”, o cuando hay una sentencia. Según los especialistas, si el proyecto se convirtiera el ley,en el marco de una demanda el empleador a través del blanqueo no debería pagar lo que debe a la seguridad social, pero ¿qué pasaría con el derecho del trabajador de que se le reconozcan todos sus años de aportes y no solo 5?

La extinción de la acción penal que plantea el Gobierno, o el hecho de cortar con los juicios aunque estén iniciados “es totalmente necesaria”, dicen desde la cartera laboral. “Los detalles van a quedar para la resolución”. Especialistas en derecho debaten si esta medida podría no ser constitucional.

Qué dice el proyecto

Sujetos comprendidos: quienes hayan iniciado una relación laboral previa a la sanción de la ley, en el sector privado. Hay que recordar que el sector público también tiene trabajadores registrados de manera irregular. No se incluye al Personal de Casas Particulares, que tiene un régimen especial

Condonacion de deuda por capital, intereses, multas y punitorios con cndiciones: del 100% si se regulariza la situación dentro de los primeros 180 días de la fecha de entrada en vigencia de la ley. Del 70% después de estos 180 días

Qué se puede “blanquear”: la fecha de inicio de la relación laboral, o la remuneración real (se dan muchos casos en que se paga una parte “en blanco”, y otra sin pagar aportes.

Se extinguen las acciones penales a los grandes empleadores (que evaden en un año mas de 400.000) y se liberan las infracciones, multas y sanciones.

Hay una baja del Registro de Empleadores con sanciones Laborales (REPSAL) “siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores…y se pague, de corresponden, la multa”.

Hay una condonación de deuda por capital e intereses por falta de pago de aportes y contribuciones destinados a: Sistema Integrado Previsional Argentino; Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; Régimen Nacional del Seguro de Sald, Fondo Nacional de Empleo; Régimen Nacional de Asignaciones Familiares; Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.

Mas adelante, el artículo 22 habla sobre el financiamiento, ya que una de las preocupaciones es cómo se va a financiar la seguridad social con estas condonación de deuda y también los 5 años que se reconocen a los trabajadores que no estaban registrados (aunque varios expertos opinan que se les debería reconocer aportes por todos sus años de trabajo). “El Poder Ejecutivo Nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trate”, dice este artículo, que por otro lado no explica el cómo.

• Los trabajadores van a poder computar hasta 60 meses de aportes (5 años)

• Hay un año para anotarse en el blanqueo

• Quienes tengan un monto que pagar, podrán tener plazos: un pago del 6% de la deuda, y después 60 cuotas mensuales con un interés del 0,75% mensual

• Hay un artículo que se llama “deudas controvertidas”, que se incluyen en el blanqueo., aunque el demandado tiene que liquidar los gastos por la demanda. El beneficio no corre en caso de estar en la etapa de “ejecución fiscal”, o cuando hay una sentencia (La Nación)

