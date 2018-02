10:15 – (Por Rubén Lasagno) – Una niña de 12 años murió ayer de un disparo salido del arma empuñada por un delincuente impune, quien a esa hora tendría que estar preso y por culpa de un juez basura, estaba en la calle. El responsable de que esta alimaña deambulara entre la gente de bien y terminara con la vida de una inocente, es el juez basura de Ejecución Penal de La Plata José Nicolás Villafañe, a cuyo apellido me permití quitarle el título de “Doctor” por una razón de buen gusto, ya que este tipo ni siquiera podría utilizar el título de abogado para ser asistente de segunda en un juzgado de paz del más humilde pueblito rural.

José Nicolás Villafañe, defecó sobre los estudios previos y las estimaciones profesionales de técnicos, psicólogos y especialistas médicos que recomendaban no otorgarle beneficios a la alimaña. El juez basura, sintiéndose omnipotente, dueño de la vida y la muerte de todos nosotros, interpretando la ley de la manera más antojadiza y liviana, dejó a la fiera suelta. Al menos, si tanto dolor le causan los Derechos Humanos de estas bestias hambrientas, que en los días que le quedan como juez (y espero sean muy pocos), se los lleve a vivir a su casa, con su familia, junto a sus hijos; allí puede poner en práctica su vocación humanitaria con la delincuencia. Pero no; seguramente Villafañe debe tener custodia y está seguro que la escoria liberada con su apestoso criterio, nunca le va a golpear la puerta para matarlo.

El Juez basura, quien en entrevistas con medios de La Plata, ha sostenido la inviolabilidad de los derechos humanos de los presos y cree que está en su cargo para favorecer la “reinserción” de los delincuentes, debe ser destituido, se le debería seguir una causa por negligencia, mal desempeño e investigarlo para determinar si no tiene conexión y/o complicidad con el hampa. Habría que poner bajo la lupa su patrimonio y el de su familia y eyectarlo del Poder Judicial por las vías más ejecutivas posibles. ¿Dónde está el Consejo de la Magistratura? ¿Dónde está el Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde está la legislatura?.

Diputados y senadores son cómplices del estado de inseguridad que vive el país y el gobierno nacional inútil para combatirla. En La Plata se registran 5 homicidios por día. Es una vergüenza que “Las madres del dolor”, encabezadas por la señora Píparo, sean los mentores y cultores de leyes que protejan a la ciudadanía y los legisladores calienta sillas de todos los partidos, solo vivan pensando en sus dietas y en las roscas políticas que pueden armar de cara a las elecciones próximas.

Es hora que los medios demos nombres y mostremos las caras. Este juez basura, del que todos hablan y nadie muestra, tiene en esta humilde nota un lugar desde donde se puede conocer el rostro de la vergüenza y la impunidad. Por culpa de estos jueces energúmenos, matan gente a cada rato y en cualquier parte. Por culpa de José Nicolás Villafañe, ayer murió Abril, un ángel que cayó en manos de un mugriento, el cual debiera estar pudriéndose en una cárcel, si no fuera porque otra basura como él lo dejó libre para saciar su sed de sangre.

Hay que mencionarlos, hay que mostrarlos, como así también a diputados y senadores que traban leyes para hacerle más fácil la vida a los criminales, montados en argumentos vacuos y elementales, cuando en realidad solo buscan no comprometerse y muchos menos aparecer políticamente incorrectos.

Lamentablemente la justicia no solo está asolada por la corrupción de algunos jueces y fiscales sino por incompetentes, tránsfugas y abolicionistas. Personajes sin criterio y sin moral. No han llegado por capacidad sino por acomodo; nadie perdura por méritos propios, sino por la inercia de un sistema donde no triunfan los mejores, está lleno de abogados mediocres y peligrosos como éste, por lo cual hace necesario una urgente revisión de la Justicia que deje a salvo a la sociedad, ya no solo de la delincuencia en las calles calzadas con un revólver, sino de un arma mortal como una Parker en manos de estos jueces, con la que ponen en la calle a nuestros propios verdugos. (Agencia OPI Santa Cruz)

