La tela de la camiseta Rusia 2018 se fabrica en Trelew y la empresa está económicamente mal

(OPI Chubut) – La paradoja de un país como Argentina no dejan de aparecer en los momentos menos pensados. En Trelew (Chubut) la fábrica textil SEDAMIL, es la empresa que se encarga de producir el poliéster para la marca Adidas, con la que se ha confeccionado las camisetas que lucirá la selección nacional en Rusia 2018.

Sin embargo, Pablo Rojas, gerente de la sucursal de Trelew, dijo a Telam, que la fábrica está pasando por un momento económico muy difícil y hay decenas de trabajadores suspendidos, a pesar que en la planta se maneja tecnología de punta y se trabaja con altos índices de calidad; “El trabajo de hilandería y tintorería se hace en la planta Trelew de Sedamil con las directivas que nos da la empresa que confecciona y comercializa, que en este caso es Adidas”, remarcó el ejecutivo explicando que las prendas deportivas como en este caso, llevan un entramado fabricado por poliéster especial para contener la transpiración, lo cual insume un trabajo de alrededor de 3 mese desde que diseña la prenda, se prueba y luego se elabora.

Sin embargo, la realidad económica/financiera de la empresa SEDAMIL no es la mejor. En Ttrelew mantiene suspendido a decenas de trabajadores desde hace 3 meses del sector de hilandería y tintorería y esto se da por la imposibilidad de sostener un nivel sostenido de producción, pero también porque no se puede producir por encima de la demanda, debido a que la empresa no está en condiciones de invertir en stock por razones estrictamente económicas. (Agencia OPI Chubut)

