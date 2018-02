Concejal reparte terrenos ilegales, ve fantasmas, se cree San Martín y quiere fundar “El barrio de Dios”

11:45 – En Caleta Olivia hay un concejal que llegó con el intendente Facundo Prades, dentro del espacio “Cambiemos” y por disidencias con el jefe comunal formó un bloque unipersonal llamado “Integración Ciudadana”; se trata de Rubén Martínez, quien en los últimos meses tomó un fuerte protagonismo por ser el artífice de la entrega de tierras fiscales que se encuentran bajo litigio judicial en la reconocida causa “Salas y del Río”, donde la municipalidad denunció la venta irregular de terrenos por parte de los ex intendentes José Córdoba y Fernando Cotillo.

Martínez, unilateralmente, sin otro tipo de formalidad que su voluntarismo y “la necesidad de la gente” desafió al Ejecutivo municipal haciendo entrega de al menos 100 lotes en las afueras de Caleta y ya tiene prevista una nueva entrega a vecinos que hacen cola para recibir su terreno. Uno de los argumentos de Martínez es que la burocracia se contrapone con la necesidad de la gente, pero el Intendente Prades le advirtió que no es potestad de un Concejal de manera unilateral tomar esa decisión, competencia del Ejecutivo y la Comisión de Tierras, la única facultada para tal decisión y a la cual Martínez desconoce, a pesar de formar parte de la misma.

Esta acción de Martínez, ha puesto a todos sus pares y al propio intendente en su contra, lo han aislado virtualmente y el edil, aún así, sigue adelante, promoviendo una especie de “populismo” que algunos le achacan a su carácter confrontativo y chabacano y otros a la aspiración que tiene de seguir en política. Toda vez que ha sido advertido que está incurriendo en un acto ilegal, ha dicho que no le importa ir preso, si puede solucionar el problemas a 100 familias. Este argumento, claro está, no es refrendado por nadie del Consejo Deliberante y desde el Ejecutivo no descartan que Martínez pueda ser suspendido o expulsado del cuerpo.

Los detractores de Martínez, incluyendo el Secretario de Planificación del Ejecutivo Mauro Zacarías, aseguran que el concejal es presa de sus desmedidas promesas de campaña, cuando prometía tierras para todos y hoy se ve impulsado por los reclamos y pedidos que le hace la gente. Por su parte Martínez, asegura que hay demasiada burocracia, existen 240 Has para entregar a gente con necesidad de vivienda y todo ello se potenció, después del caso de venta irregular de tierras a los chinos, en la cual aparece el Intendente Facundo Prades recibiendo una mochila en una habitación de un hotel en Buenos Aires con supuesta suma de dinero en su interior.

Hombre particular

No fueron pocos quienes sea asombraron cuando Prades con la alianza “Cambiemos” llevó como candidato a Concejal a Rubén Martínez, una persona muy extrovertida, allegada al ARI y al Radicalismo que se dedicaba a denunciar a Fernando Cotillo y José Córdoba por todo tipo de delito, incluyendo el narcotráfico, sin las pruebas fácticas correspondientes que sostuvieran sus acusaciones.

Después de ganar la concejalía, Martínez comenzó a desarrollar su “plan” de acercamiento a la gente pero a su vez, comenzó a mostrar aspectos exóticos de comportamiento que lo hicieron llamativo, pero también debido a esto, algunos ediles comenzaron a dejarlo solo.

Trascendió más allá de los límites de Caleta, que a Martínez lo acompañan en su despacho una biblia y la foto del Che Guevara y un perro. Él se autodefine como “el concejal del Pueblo” y pretende crear en Caleta Olivia “El barrio de Dios”.

Hubo mucho revuelo hace unos meses cuando el propio concejal denunció ante la prensa que en el Concejo Deliberante había fantasmas. En varias apariciones en televisión, diarios y portales de zona norte, Martínez relató que al quedarse en su oficina hasta altas horas de la noche, pudo escuchar ruidos, sintió la presencia de espíritus o almas descarnadas que deambulan por los pasillos del HCD, en la planta baja y en el entretecho del edificio.

La última excentricidad de Martínez es un video distribuido por el Facebook del propio concejal, donde se muestra un fragmento de la película “Revolución, el cruce de los Andes”, cuyo audio fue doblado y sobrepuesto el de Martínez que promete tierra a los vecinos. (Agencia OPI Santa Cruz)

