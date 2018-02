Sin noticias de la gobernadora, arrecian los rumores de apartamiento del cargo

14:35 – La Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se ausentó del cargo por 20 días (se dice extraoficialmente) y en uso de licencia, sin que oficialmente el gobierno haya informado a la opinión pública ni a la Cámara de Diputados de la provincia.

La mandataria dejó a cargo al Vicegobernador Pablo González, quien asistirá a la reunión con el gobierno nacional en los próximos días y tuvo a cargo la firma del contrato con Pan American Energy por la concesión del yacimiento Cerón chico, actividades exclusivas y atinentes a la gobernadora, de quien no se tiene conocimiento dónde está, por cuánto tiempo se fue y a dónde viajó.

Debido al silencio oficial que hay en el gobierno de la provincia, han arreciado los rumores de que la mandataria habría viajado al exterior; en este sentido algunos alientan la posibilidad de que haya ido con un poder de Cristina Fernández a realizar trámites familiares, debido a la dificultad para salir del país que tiene la ex presidenta y otros, que es un viaje para distenderse y descansar para cuidar su salud.

A raíz de la conflictiva situación social por la que atraviesa Santa Cruz, los problemas que no se pueden resolver y el horizonte futuro, el cual no tiene nada de promisorio, fuentes muy cercanas al gobierno provincial, le confiaron a OPI que existe un plan alternativo para que la gobernadora se aparte del cargo por razones de salud, pero no antes del 10 de diciembre, ya que si esto ocurriera previo a esa fecha, la Constitución obliga a realizar una nueva elección de gobernador.

Este plan de apartamiento, OPI lo adelantó el año pasado cuando se proyectaba un plan “a futuro” para sacar a Alicia del foco de la tormenta. Ese “futuro” prácticamente ha llegado y esta ausencia oculta a la opinión pública de la gobernadora, alimenta cada vez más aquella información que nació como versión o rumor político.

En esa oportunidad indicamos que Alicia Kirchner esperaba cumplir los dos años de mandato y luego tomaría licencia por razones de salud y posteriormente dejaría el gobierno en manos del Vicegobernador Pablo González, que podría abrir una línea más “blanda” con el gobierno nacional para la obtención de fondos necesarios que ayude a sostener el déficit. Por la última información obtenida extraoficialmente por OPI de fuentes médicas, todo indicaría que la mandataria provincial sufriría un incipiente Alzheimer del cual es tratada desde hace un tiempo, información que (obviamente) se encuentra bajo siete llaves en su entorno y los esfuerzos por ratificar esta especie han sido en vano. Si esto se confirma ya a la luz de las circunstancias que se están dando tal lo previsto, el plan para alejarse del cargo de Alicia, después del 10 de diciembre, está en marcha.(Agencia OPI Santa Cruz)

