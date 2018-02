Allanaron estudio del abogado Saldivia en la causa de Lázaro Báez

11:00 – Ayer martes 8 al mediodía se produjo un nuevo allanamiento en la ciudad de Río Gallegos, esta vez en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que le sigue el Juez Sebastián Casanello a Lázaro Báez.

El operativo se llevó a cabo en el estudio jurídico del abogado Roberto Saldivia, ubicado en calle Roca. Allí, fuerzas de la policía Federal Argentina, con funcionarios judiciales ingresaron a las 12:10hs en un marco de discreción que diferenció a este procedimiento de otros en los cuales el despliegue de la Fuerza, alertaba a los vecinos y a la prensa de su presencia.

Fuentes judiciales de nuestra Agencia, indicaron que el operativo duró alrededor de dos horas y estuvieron buscando puntualmente, documentación referida a la vinculación del abogado Roberto Saldivia con la empresa Austral Construcciones SA, de la cual era apoderado.

En el documento en video que publicó OPI el día lunes, Cristian Rodríguez, un ex sereno de Austral brinda su testimonio en primera persona y corrobora que Saldivia es quien lo echó de la empresa “El Dr Saldivia dice que él no pertenece a Austral Construcciones pero yo se que sí, porque él fue quien me echó y el que firma la carta documento que me envió despidiéndome”, expresó el ex trabajador de Báez, quien en el video cuenta de manera pormenorizada cómo, con quiénes y de qué forma se manejan Roberto Saldivia y la señora Zulma Medina, dos personas de confianza de los Báez que en este momento tienen la misión de lidiar con la empresa embargada por la justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)

