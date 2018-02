Causa Hotesur: Cristina Kirchner se negó a declarar y presentó un escrito

12:00 La ex presidente estuvo en los tribunales federales ante el juez Julián Ercolini durante apenas 25 minutos. Está acusada del delito de lavado de dinero

La ex presidente Cristina Kirchner estuvo apenas unos 25 minutos en los Tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini por la causa Hotesur. Sin embargo, se negó a declarar y entregó al magistrado un escrito en el que pidió su sobreseimiento.

En una visita exprés, la ex mandataria se presentó en los tribunales para brindar su testimonio en el caso donde es investigada por supuesto lavado de dinero. La mira está puesta en supuestos falsos alquileres de plazas hoteleras a la familia presidencial.

En un primer momento, se esperaba que CFK llegara a los tribunales a las diez de la mañana. Sin embargo, su abogado Carlos Beraldi solicitó el adelantamiento de una hora del testimonio debido a compromisos posteriores en el resto de la jornada. La ex mandataria arribó a las 8:50 de la mañana y abandonó el lugar a las 9:15.

Cristina Kirchner escuchó la imputación en su contra. Según pudo averiguar Infobae, la ex presidente hizo una breve exposición oral, entregó un escrito mediante su abogado y se negó a contestar preguntas, tal como hizo en Tribunales en causas anteriores.

“Todo esto no tiene demasiado sentido, los hechos que se describen ya fueron juzgados. Son los mismos que fueron juzgados en siete causas con sobreseimientos firmes. Todo esto no es más que un inmenso disparate jurídico del cual no pienso formar parte. No me pienso prestar a esta ficción de jueces que leen tus derechos pero que luego no los aplican, lo mismo para los fiscales. No hay estado de derecho en la Argentina y quiero dejar constancia de esto en esta causa”, fue lo que la ex presidente le dijo al juez en la indagatoria.

En el escrito, Cristina Kirchner también alegó que ya había sido anteriormente sobreseída por los delitos que se le imputan en esta causa y volvió a denunciar una persecución política.

“Indudablemente, ningún razonamiento puede explicar semejante incoherencia, la cual solo resulta entendible en el marco de una inédita y grotesca campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes similares, al menos en tiempos democráticos”, afirmó en el texto.

La ex presidente está acusada de lavar dinero procedente de supuestos sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario Lázaro Báez, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la empresa Hotesur.

Cristina Kirchner sostuvo en el escrito que todas las operaciones comerciales que realizaron los hoteles fueron “absolutamente legales”.

La ex jefa de Estado nombró a Mauricio Macri en su escrito: “soy consciente de que las explicaciones que serán brindadas por mi parte en esta causa no serán siquiera mínimamente consideradas y que la suerte de esta instrucción ya ha sido decidida hace mucho tiempo. Así ha ocurrido con todas las presentaciones y reclamos judiciales formulados en las múltiples causas armadas, iniciadas y promovidas en mi contra desde que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, asumió la titularidad del Poder Ejecutivo”.

También comparó la situación de su hija Florencia, imputada en la causa, con la del hermano del presidente Macri. “Se ha llegado a la desmesura de afirmar que mi hija Florencia debe responder por supuestos actos de lavado de activos que, imaginariamente, habrían tenido lugar cuando ella tenía apenas quince años. Al propio tiempo, nada se imputa ni se cuestiona respecto del hermano del Presidente Mauricio Macri, quien acaba de blanquear una suma de casi cuarenta millones de dólares de procedencia ilícita (algo así como diez veces el valor del hotel Alto Calafate), quebrantándose una ley sancionada por el Congreso de la Nación”, sostuvo.

En el final del escrito, Cristina Kirchner le pidió al juez Ercolini que la sobresea “con expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afecta mi buen nombre y honor”.

En las afueras de Comodoro Py ya se armó un fuerte operativo de seguridad ante el eventual acompañamiento de militantes de diversas agrupaciones políticas. La propia Cristina Kirchner pidió a través de las redes sociales que hoy no la acompañaran. Por eso, no hubo presencia de agrupaciones de apoyo.

El único de momento de tensión se vivió a la salida de Cristina Kirchner de los Tribunales, cuando un hombre traspasó la valla perimetral y se acercó a la ex presidente para entregarle un Oscar de plástico. El sujeto quedó demorado en los mismos tribunales.

En tanto, se espera que su hijo Máximo Kirchner también se presente a declarar en la causa el próximo lunes, mientras que Florencia lo hará dos días después.

Además de Cristina Kirchner y sus hijos, fueron citados a indagatoria otros 20 imputados, entre los que figuran el empresario Lázaro Báez, su hijo Martín y el contador histórico de los Kirchner, Víctor Manzanares.

La propia ex mandataria se pronunció el miércoles con un extenso escrito publicado en las redes en el que comunicó la citación y en el que denunció al presidente Mauricio Macri y al actual gobierno de estar protagonizando una persecución política a los opositores.

También acusó al actual Estado de querer montar un show mediático con las detenciones para intentar “tapar” un inminente “saqueo” del bolsillo de los argentinos. (Infobae)

Comparte esto: Tweet







Me gusta: Me gusta Cargando...