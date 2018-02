Con la Banelco Dorada, Eduardo Costa busca doblar la mano a concejales propios y ajenos

12.40 – Los dos principales municipio de Santa Cruz, Río Gallegos y Caleta Olivia, están en manos de “Cambiemos” y se encuentran desfinanciados, ninguno de ellos puede siquiera pagar salarios sin ayuda nacional y ambos tienen intendentes con su salud comprometida. Por otro lado, ambos son claves para sostener la campaña a gobernador de cara al 2019 y ambos intendentes no responden al Presidente de la UCR, Eduardo Costa; especialmente el de Caleta.

En Caleta Olivia, el Intendente Facundo Prades enfrenta una situación de salud muy delicada, se encuentra en Buenos Aires haciendo un tratamiento oncológico y en Río Gallegos, el Intendente Roberto Giubetich está pasando por un trance personal delicado que lo muestra visiblemente desmejorado en sus apariciones públicas.

Coincidentemente ambos municipios no son de la “línea” política de Eduardo Costa y menos aún lo es Facundo Prades (Caleta Olivia), por lo tanto hasta el momento los esfuerzos por “articular” con Nación las ayudas que permitieran sobrellevar la crisis, no es un problema que haya desvelado al hoy diputado nacional y senador (también) de Cambiemos; es decir, que Costa no ha tenido mayor injerencia en las decisiones políticas de ambos intendentes. Pero los planetas se han alineado para el empresario.

En Caleta quien se hizo cargo de la intendencia es el presidente del HCD, Javier Aybar, quien se encargó de “limpiar” a varios funcionarios que llegaron con Prades, entre ellos el Secretario de Gobierno Jorge Lacrouts, entendiendo que el intendente aún va a estar por un buen tiempo fuera de juego y se “hace necesario” una reestructuración; de hecho se indica que médicamente le han aconsejado a Prades que deje la función pública, si quiere conservar las chances de cuidar su salud. Pero nada de esto se llevaría a cabo antes del 10 de diciembre, porque en ese caso se tendría que convocar a elecciones municipales.

En esta circunstancias, Eduardo Costa no perdió tiempo y rápidamente buscó una reunión con Aybar, con quien tiene mayor ascendencia que con Prades y lo reunió con el Viceministro de Interior Sebastián de Luca, para hablar de la crisis financiera que atraviesa Caleta Olivia y destrabar ayudas a nivel nacional para permitirle a Aybar llevar adelante la gestión de “Cambiemos” sin sobresaltos, tratando de “pacificar” los ánimos exaltados de los municipales que no cobran, ante la posibilidad de un licenciamiento de Prades por razones de salud.

“Operación manos sucias”

Pero el mayor desafío de Eduardo Costa lo tiene en el municipio de Río Gallegos, donde su colaborador, hoy intendente, otrora armador y operador político, Roberto Giubetich, ha recibido una advertencia médica que lo pone en una elección de vida. Esto aceleró algunas decisiones que se han tomado en absoluta reserva, pero que OPI y News van a revelar, con el fin de adelantarle a la opinión pública la maniobra política que se está gestando con el fin de que “Cambiemos” siga teniendo el control del municipio, Eduardo Costa pase a tener decisión directa sobre su administración y bajo esa premisa, el empresario le aseguraría (vía nación) los fondos nacionales necesarios para evitar los sobresaltos.

Pero para llegar a esta instancia hace falta una ingeniería política, que se urdió esta semana en la casa particular de Eduardo Costa en Río Gallegos, donde se reunió con el mismo intendente Roberto Giubetich, el diputado nacional Héctor Roquel, su hijo el concejal Daniel Roquel y otros funcionarios radicales del municipio.

El plan que han trazado es el siguiente: Giubetich, por una cuestión médica debe dar un paso al costado, pero no se hará antes del 10 de diciembre, por cuanto como en Caleta se presenta el mismo problema de incumplir el tiempo mínimo y deberían llamar a elecciones.

Tentativamente Giubetich podría irse en marzo del año que viene, pero el problema es que la línea de Costa, debe dejar “en la gatera” a un hombre “del palo” y hoy en el Concejo Deliberante de esta capital, conformado por 4 ediles de la UCR y tres del FPV se encuentra como presidente Evaristo Ruiz, un radical que no cumple con los requisitos exigidos para la sustitución que tienen pensada desde el ala costista. Pero los primeros días de diciembre se produce la elección del nuevo presidente del Cuerpo y entonces, allí está centrado el gran esfuerzo del diputado/senador por Cambiemos, que proyectó la maniobra.

Por este motivo y no por otro, Costa los juntó a sus colaboradores y les dijo que quien debe quedar como Presidente del Concejo Deliberante de Río gallegos en diciembre, es Daniel Roquel. Este concejal, ya estuvo en la presidencia del Cuerpo y se ganó más enemigos que adeptos; de hecho entre sus compañeros del recinto, tanto de su banca como del FPV, no lo quieren más en la presidencia.

Este obstáculo fue derribado por el propio Eduardo Costa, quien en la reunión, según indicaron las fuentes, fue directo y no anduvo con eufemismos “Hay que comprar las manos cueste lo que cueste, no importa cuánto o el monto”, disparó el empresario entre sus interlocutores, quienes quedaron ciertamente perplejos y pusieron en duda la posibilidad de “comprar todas las manos”, como quiere Eduardo Costa.

Sin embargo, el diputado y senador de Cambiemos puso énfasis en sus palabras y recalcó que “hay plata para comprar todas las manos que hagan falta”. Dicho así, los presentes entendieron que solo resta reunirse con cada uno de los concejales y hacerles un ofrecimiento monetario a cambio del voto favorable de Daniel Roquel en el mes de diciembre y si se ponen “duros”, en todo caso blandir la pregunta que solía hacer Néstor Kirchner en sus buenos tiempos, donde la flaqueza financiera no se notaba en su gobierno y preguntarle: “Decime cuánto y cerramos”.

El sueño de tenerlo todo

Nuestras siempre bien informadas fuentes, confirmaron que Eduardo Costa se encuentra muy entusiasmado con la idea de que bajo su órbita queden los dos municipios más difíciles y grandes de la provincia. El problema de Costa es que no confía en nadie. Solo Roquel le asegura obediencia debida, pero este joven político tiene en contra un pasaje muy resistido por la presidencia del cuerpo y nuestro “garganta profunda” consideró que “le va a costar muy caro a Eduardo” si quiere “doblar” al menos a tres concejales que son los más “reticentes” a convalidar este tipo de maniobras, teniendo en cuenta que si todo sale a la luz quedarán expuestos, como pasó hace algunos años cuando OPI publicó que para facilitar la radicación de un segundo casino de Cristóbal López en la ría de esta capital, había un emisario del zar del juego que andaba con una valija llena de dólares ofreciendo dinero a cambio del voto afirmativo para aprobar la Ordenanza. Los concejales de entonces desistieron de dar su aprobación, porque era cuestión de minutos para que trascendiera en nombre de cada uno de quienes hubieran aceptado la coima.

Nuestro infidente fue más allá y nos confesó un secreto muy bien guardado: el origen de los fondos con que Costa pretende manejar la “Banelco dorada” santacruceña.

De acuerdo a esta fuente, el dinero lo aportaría el gobierno nacional a través de Enrique Braun, funcionario nacional de quien ya dimos cuenta el 27 de junio cuando publicamos un audio obtenido de una conversación realizada con el Radical Italo Bringas de Río Gallegos, Braun le dice claramente “Si vos vas por fuera de Cambiemos, no conseguís un ATN más en tu puta vida”, refiriéndose a una orden de Macri, para que antes de las elecciones se armara una sola lista y que ningún intendente se cortara solo de la alianza “Cambiemos”.

De esta manera, entonces, Eduardo Costa pretende presionar al Concejo Deliberante de Río Gallegos comprando sus manos y que en diciembre voten a Daniel Roquel, lo cual como presidente del HCD lo pone en la línea sucesoria del intendente Giubetich que podría apartarse del cargo en el mes de marzo del próximo año.

La lupa

Obviamente, quienes pasarán ahora a revistar con mayor protagonismo en esta historia, son los concejales de Río Gallegos. Ellos son:

Por parte de la UCR/Cambiemos: Evaristo Ruiz, Juan Manuel Kingma, Fabián Leguizamón, Daniel Alberto Roquel; y por el FPV: Eloy Echazú, Martín Medvedosky, Osvaldo Scippo.

Daniel Roquel, a quien Eduardo Costa quiere dejar como nuevo presidente del HCD de Río Gallegos y en el orden sucesorio del intendente, fue el primer Presidente del Cuerpo en diciembre del 2015, no fue reelecto en diciembre de 2016 en el cargo e inclusive sus propios pares del partido, como fue el caso del concejal Leguizamón, dijo públicamente que no le renovaría el mandato porque Roquel “no estaba a la altura del cargo”, oportunamente lo acusó de dividir el bloque de la UCR, de no aportar al consenso y al diálogo y de despedir a 11de sus colaboradores, solo por cuestiones políticas.

En diciembre de 2016, Roquel fue eyectado con el voto de sus pares de la presidencia del Cuerpo que cayó en manos de Evaristo Ruiz (UCR/Cambiemos) y cuando dejó su silla, arreciaron las críticas de sus pares, dejando la sensación de que no lo volverían a votar y lo acusaron de haber llegado en la presidencia por influencia de su padre Héctor Roquel, un peso pesado dentro de la UCR provincial y de la línea de Eduardo Costa.

De acuerdo a los dichos del propio Costa “hay que comprar las manos cueste lo que cueste”, dejó en claro que el dinero no es problema. Dicho esto, el diputado/senador da por hecho que a los del Frente para la Victoria los va a poder “convencer” fácilmente. El frente interno Costa lo va a tratar de disciplinar con fondos pero también con presiones políticas y ofrecimientos de distinto tipo como se verá más adelante. Ahora la decisión está en los concejales del bloque oficialista y de la oposición. En total son siete; para posicionar a Roquel en la presidencia se necesita el voto de cuatro de ellos, indistintamente si son del FPV o del radicalismo.



“Convencidos” y “a convencer”

Eduardo Costa está trabajando fuertemente y con anticipación en el armado de la estrategia para posicionar a Roquel y con la billetera nacional abierta por Braun, ha empezado a “tantear” el espectro interno del Concejo Deliberante. OPI y News, accedieron a los detalles de cómo se está armando la operación y hasta el momento, la compra de voluntades se estaría encaminando de la siguiente manera:

De acuerdo a la información que poseemos, los concejales del Frente para la Victoria Osvaldo Scippo y Martín Merdvedosky “ya están en la bolsa”, indicó nuestro infidente, para indicar que han pactado un arreglo político con el operador de Costa para aportar su voto a Roquel, en diciembre.

Eloy Echazú (FPV) “es un duro”, aliado de Pablo Grasso, indicaron las fuentes, que no quiere ceder la presidencia a Roquel, está muy enfrentado con esa decisión y hasta el momento no habrían logrado “convencerlo” de votar a favor del radical. Otro difícil de conseguir y “convencer” sería Fabián Leguizamón (UCR), un concejal que estuvo enfrentado con Daniel Roquel y por lógica, no daría su voto para reponerlo en el cargo. Y el propio Roquel (UCR), que es el interesado en reasumir la presidencia.

Juan Manuel Kingma (UCR), estaría “disponible”, según las fuentes y el actual presidente del Consejo Deliberante de Río Gallegos, Evaristo Ruiz (UCR) no era una carta segura para Costa, quien para contar con su voto positivo, le prometió ponerlo como “Vicepresidente”, detrás de Daniel Roquel, de manera que, cuando se produzca el enroque (Roquel por Giubetich) Ruiz avanzaría un casillero y volverá a quedar como presidente del Consejo Deliberante.

Las dudas

¿Eduardo Costa con el apoyo de Braun, logrará su objetivo? ¿Algún concejal se animará a levantar la mano para posicionar a Roquel quien ya estuvo y lo sacaron con el cartel colgado de “nunca más”? ¿Algunos de los ediles (oficialistas y opositores) que eventualmente voten por reponer en la presidencia a Roquel, lo explicarán, posteriormente, de manera convincente? ¿Podrán sacarse de encima la sospecha de que la Banelco Dorada corrió por las bancas, como aquella famosa valija que Cristóbal López mandó con su operador político en los buenos tiempos donde soñaba con instalar otro casino en esta capital?.

Solo hay que esperar un mes para develar la incógnita; lo que no vamos a hacer, es olvidar el tema y que nos sorprendan los hechos. Ya advertimos por dónde va “Cambiemos”, que a la luz de los acontecimientos revelados y otros que se han sumado en este tiempo, procedimentalmente no se aparta demasiado del comportamiento que ha tenido el FPV/PJ en todos estos años en los que han usufructuado el poder. (Agencia OPI Santa Cruz)

