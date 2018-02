Confirmado: Alicia Kirchner viajó a España

23:45 – El viaje de la gobernadora de Santa Cruz fue develado a partir del seguimiento de datos recabados por OPI, en virtud del sospechoso silencio que oficialmente se ha hecho desde casa de gobierno, en torno a la ausencia de Alicia Kirchner, quien está con 20 días de licencia pero hasta hoy nada se informó, como así tampoco se sabe el lugar al que viajó o si se encuentra en el país o no.

OPI pudo corroborar con sus fuentes en el sector aerocomercial, que la gobernadora salió de Buenos Aires con fecha 01 de noviembre de 2017 a las 23:55 hs en el vuelo AR-1132 de Aerolíneas Argentinas con destino a España. Para ser más temático el vuelo, la gobernadora voló en una máquina Airbus 343 de AA cuyas siglas de identificación son LVFPV.

OPI está ahora en la tarea de reconstruir el itinerario de la gobernadora y saber si desde entonces permanece en España o desde ese país europeo la mandataria voló a otro destino. Esto, tiene que ver con nuestra nota de esta tarde, en la cual dábamos cuenta que entre los motivos del viaje de Alicia Kirchner podrían estar dos opciones: viaje por razones de salud o como portadora de un poder de parte de su cuñada Cristina Fernández, para realizar en algún país, trámites familiares, que por cuestiones de restricción judicial la ex presidenta no puede realizar personalmente o bien por cuestiones de discreción prefiere no hacerlo, dado el impacto mediático que tiene su presencia fuera de la Argentina, encendiéndose inmediatamente las suspicacias en torno a las supuestas cuentas off shore que posee la familia Kirchner. (Agencia OPI Santa Cruz)



Comparte esto: Tweet







Me gusta: Me gusta Cargando...