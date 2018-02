La esposa de Julio De Vido, furiosa con Cristina Kirchner: “Ha tenido un gesto inhumano”

11:00 Alessandra Minnicelli se quejó por el trato de la ex presidenta hacia ella y su familia.

La esposa de Julio De Vido rompió el silencio, salió a defender al ex ministro de Planificación Federal y cuestionó duramente la actitud de Cristina Kirchner, quien previo a la detención dijo que “no ponía las manos en el fuego” por su ex funcionario.

Alessandra Minnicelli brindó un reportaje al programa Novaresio 910 por La Red, en el que contó que desde principios de octubre que no volvió a tener contacto con la ex presidenta.

“Yo siempre le tuve muchísimo respeto intelectual a Cristina y no pierdo el respeto; en estas circunstancias ha tenido un gesto inhumano hacia conmigo, hacia mi familia, somos muchos en la familia y nos conocemos de toda la vida con ellos”, afirmó la mujer.

En una de sus primeras cartas que escribió desde la cárcel, el diputado kirchnerista desaforado, envió un mensaje a los dirigentes kirchneristas acusándolos de “traición y cobardía”, aunque sin mencionar a la ex mandataria con quien, según comentó en su entorno, está enojado.

“Si le preguntan al conductor del espacio político qué piensa de Julio De Vido y en vez de decir: ‘Mirá lo están persiguiendo mediática y judicialmente como a mi’; dice: ‘Yo no pongo las manos en el fuego por nadie’, ¿qué hace todo el resto? Se repliega absolutamente por temor a que los señalen a ellos”, dijo al recordar la frase de la senadora electa durante la entrevista con Elizabeth Vernaci.

La mujer contó algunas intimidades de los días de prisión de De Vido, dijo que se encuentra bien de salud, padece de diabetes, aunque “no tiene a disposición los elementos de medición de glucosa y corrección con la insulina”.

“Dentro de todo ahora está en Marcos Paz haciendo ejercicio físico, cosa que no hacía en el Hospital de Ezeiza”, agregó.

Minnicelli también acusó a Elisa Carrió de ser parte de un supuesto “armado mediático” y un “desprestigio” desde que llegó de Santa Cruz a su ministerio en 2003.

“Laly” Minnicelli es investigada junto al ex ministro de Planificación por enriquecimiento ilícito. La causa se originó en 2008 y se cerró 2009, cuando la manejaba el entonces juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid. En 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que vuelvan a investigarlos. La causa está ahora en el juzgado Luis Rodríguez.

Minnicelli también se refirió a la inhibición de bienes de Nélida Caballero, la ex cocinera de De Vido, a quien el juez Luis Rodríguez le ordenó el embargo y secuestro de cinco vehículos y le prohibió salir del país.

“Mi cocinera no tiene ningún incremento de bienes, sólo tenía algunos emprendimientos comerciales y en vez de vender chanchos en negro habían puesto una carnicería”, expresó Minnicelli.

Al ser consultada por el crecimiento patrimonial de De Vido, su esposa salió al cruce: “A mi marido no le están imputando ninguna fortuna, no le están imputando ninguna fortuna, mi marido no es un hombre de fortuna”, expresó.

Y dijo que está revisando como sigue el tema del desafuero en la Cámara Baja, debido a que se quedó sin el ingreso que tenía como diputado nacional del Frente para la Victoria. “Me quedé sin un ingreso en mi familia, nosotros no somos personas de fortuna y nunca lo fuimos”, remarcó.

Claudio “Mono” Minnicelli, su hermano y cuñado de De Vido, también está detenido.

La mujer cultora de un perfil bajo, está a cargo de la consultora “Fonres”, dedicada a temas vinculados a la responsabilidad social de las empresas. “Laly”, como le dicen sus allegados, evita la exposición pública, algo que rompió hoy para hablar por primera vez de la detención de su marido.

La primer polémica fuerte la encontró como personaje central de una evidente incompatibilidad de funciones: la señora integraba la Sigen, organismo público que debía investigar, entre otros, a su pareja.

Respecto a este paso por la función pública, contó que su labor “nunca tuvieron absolutamente nada que ver con las áreas que tenía Julio como ministro de Planificación”.

La mujer también tuvo sus minutos en los medios cuando trascendió que “Fonres” tenía también entre sus integrantes a Marta Cascales, la esposa de Guillermo Moreno.

Otro de los temas de los que habló “Laly” Minnicelli fue del caso de José López, el ex secretario de Obras Públicas y mano derecha de De Vido en Planificación.

“La verdad que sentí muchísima tristeza la imagen que estaban transmitiendo los medios, porque nunca lo vi tirando bolsos”, señaló. Y puso énfasis en “de dónde salió ese dinero” que López tenía en su poder.

“Me pareció dantesco, me pareció terrible a todo el colectivo kirchnerista”, remató sobre el caso.

Finalmente, dejó una reflexión en torno a su pareja: “Yo le tengo confianza a Nelly, le tengo confianza a mi marido, cuando me fallen en la confianza entonces me voy a sentir defraudada, dolida. Yo le tengo confianza a la (ex) presidenta y en este momento me siento defraudada”, fue lo último que dijo la mujer en la entrevista. (Clarín)

