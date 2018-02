Caso Río Turbio: procesaron a De Vido por la presunta estafa que lo llevó a la cárcel

10:30 Continuará detenido y le trabaron un embargo por $ 250 millones

Por: Paz Rodríguez Niell

Julio De Vido seguirá preso. El juez federal Luis Rodríguez lo procesó ayer con prisión preventiva por un presunto fraude al Estado vinculado con la reactivación de la minera Río Turbio.

Es la causa por la que De Vido, ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, fue detenido hace tres semanas. Cuando lo arrestaron no había sido siquiera indagado. Ahora está procesado, con un embargo ordenado ayer sobre sus bienes de $ 250 millones.

Según Rodríguez, De Vido es responsable de una estafa al Estado estimada en $ 176.074.000. Esa cifra la aportó la Sindicatura General de la Nación (Sigen). A pesar de las críticas de la defensa, Rodríguez sostuvo que el cálculo es “coherente” para la precisión que se necesita en esta etapa del proceso.

El fiscal del caso, Carlos Stornelli, había acusado a De Vido de una estafa aun mayor. Cuando pidió la indagatoria, el desafuero y la detención, el fiscal le imputó un fraude de al menos $ 264 millones y advirtió que podría ser incluso mayor, de acuerdo con las operaciones sospechadas. Entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas $ 26.000 millones destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón). El tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas, advirtió entonces Stornelli.

Rodríguez coincidió con el fiscal en que De Vido fue responsable de desvíos que se concretaron gracias a una “construcción jurídica y administrativa” montada, usando una fundación con el objetivo de eludir las reglas para las contrataciones públicas y permitir un “manejo discrecional”. Según el juez, De Vido “no podía desconocer los hechos que se le imputan”. Rodríguez sostuvo que hay pruebas de ello y que no se trata de una mera “asignación objetiva de responsabilidad por el cargo que detentaba” como ministro.

Como argumentos, afirmó que los “directos colaboradores” de De Vido intervinieron en las maniobras, que el ministerio comprometió recursos en el proyecto del tren turístico, y que hay “otros nexos” entre él y las “entidades investigadas”. Todo esto, “valorado en su conjunto” -afirmó Rodríguez-, demuestra que no podía desconocer” lo que pasaba.

Uno de los “nexos” que el juez citó fue un convenio firmado entre la fundación y la Asociación Música y Futuro, que presidía Fabiana Minnicelli, cuñada de De Vido. Ella cobró $ 20.000 de la cuenta de la fundación. Otro es que Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, disertó en la fundación sobre “responsabilidad social empresaria”. Como tercer elemento, Rodríguez citó el voto del camarista Leopoldo Bruglia en otra causa contra De Vido, en la que dijo que “la no intervención” de De Vido en las obras investigadas no implicaba “su ajenidad”. En ese fallo, Bruglia había enumerado distintos datos que, según él, le impedían al ex ministro “aducir lejanía o desconocimiento de los hechos”. En esa lista incluyó el cargo que detentaba, la envergadura de la maniobra, la reiteración de los hechos y las facultades de De Vido de darles órdenes a sus subalternos y controlarlos.

La defensa de De Vido informó ayer que había denunciado por ilegal la detención del ex ministro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU. (La Nación)

