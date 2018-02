Denuncian al hermano del juez Lijo por una cuenta en Suiza con 1,7 millones de dólares

10:30 Alfredo Lijo, un reconocido operador judicial, cedió bienes a un fideicomiso cuyos únicos beneficiarios son sus hijos; sus lazos comerciales con Freiler

Por: Iván Ruiz

Alfredo Damián Lijo, el hermano del juez federal Ariel Lijo, fue denunciado ante la Justicia por haber tenido 1,7 millones de dólares en una cuenta suiza en 2015, según consta en el expediente judicial en el que se tramita su divorcio. La información, a la que accedió LA NACION, fue provista a la jueza María del Carmen Bacigalupo de Girard por su ex mujer, Carla Lago, en medio de la disputa legal por los bienes de la sociedad conyugal.

Pero la cuenta suiza del Royal Bank of Canada no está a nombre de Alfredo Lijo, denunció su ex mujer. Su titular es The Settimo Trust, un fideicomiso con domicilio legal en 48 Emily Place, de Auckland, Nueva Zelanda . Todos los bienes incluidos en el fideicomiso, sin embargo, fueron cedidos por el hermano del juez (el fideicomitente). Y los beneficiarios del fideicomiso son los hijos de Alfredo Lijo, según consta en los documentos oficiales.

“Si yo, Alfredo Lijo, estuviera legalmente incapacitado, y durante el lapso de mi incapacidad el fiduciario autorizara la transferencia de fondos necesarios para cubrir mi mantenimiento mensual, dicha transferencia no será inferior a US$ 5000 por mes”, escribió el hermano del juez, en una “carta de deseos” firmada en enero de 2015. Alfredo Lijo fijó en esa carta, además, las reglas para transferir los activos de The Settimo Trust en caso de enfermedad o muerte.

La estructura de Alfredo Lijo para guardar sus bienes en el exterior se completa con Investa Trustee Ltd, otro fideicomiso que se dedica a administrar The Settimo Trust. Invertir en fideicomisos en Nueva Zelanda es una modalidad que es elegida frecuentemente en los últimos años por los amplios beneficios impositivos que ofrece ese país. Es, además, un instrumento cuestionado por los especialistas por su capacidad de ocultar, entre otras cosas, a los beneficiarios finales.

Alfredo Lijo, hermano del juez federal, es un hombre conocido en los pasillos de Comodoro Py, pero de extremo bajo perfil. Hasta hoy, la cara de este operador judicial no era conocida públicamente. “Fredy”, como todos lo conocen en Tribunales, es amigo de José María Olazagasti, un colaborador de Julio De Vido que pasó por la Secretaría de Inteligencia. Pero además, Lijo es una persona de aceitados vínculos con decenas de jueces federales, también camaristas, fiscales y agentes de inteligencia, según pudo reconstruir este diario.

En una entrevista con LA NACION, Alfredo Lijo desconoció la cuenta en Suiza y prefirió no referirse al fideicomiso en Nueva Zelanda, pero admitió que había ingresado en el blanqueo. “No sé si puedo responder sobre eso por temas legales e impositivos”, dijo. Por otro lado, este diario intentó contactarse con Carla Lago, pero no respondió las llamadas.

“Fredy” quedó bajo la lupa cuando apareció vinculado a dos sociedades del camarista Eduardo Freiler. Su ex mujer señaló que fue nombrada en la financiera Minning Pride a pedido de su marido y también apareció en unos mails que lo involucran a balnearios en Necochea, también como socio de Freiler.

El fideicomiso

The Settimo Trust nombró a María Alejandra Zizzias, con dirección en la calle Juncal, como la protectora del fondo. Designó, además, a Ritmur Company SA como la empresa asesora de inversiones del fideicomiso, y a Paul Martin, como el único representante de la firma.

“Teniendo en consideración la relevancia de la misma [en referencia a la cuenta suiza] y a los fines de determinar la capacidad económica y el nivel de vida alcanzado por el demandado [Alfredo Lijo] durante la vigencia del matrimonio, ello en contraposición a la situación económica y laboral que la suscripta enfrenta tras y a causa del divorcio acaecido”, escribió Lago en la denuncia.

Cuando puso en funcionamiento el fideicomiso en Nueva Zelanda, en 2015, Lijo participaba oficialmente de dos sociedades en la Argentina. Era integrante de Finaig Consultores SA (con el 95% del capital accionario) junto con Andrea Stochetti y Marcelo Hugo Rocchetti. También participó de Lumínico Investment SA con Ernesto Nicolás Chalabe y Marcela Liliana Conti. En diálogo con LA NACION, Lijo agregó que actualmente tiene “algunas acciones” en una compañía de seguro.

Como parte de la denuncia, su mujer pidió como medidas de prueba el envío de un exhorto a Nueva Zelanda para conseguir más información sobre The Settimo Trust y también pidió a la Justicia reclamar información en Islas Vírgenes Británicas ya que -sostiene- su marido fue director de una sociedad en ese paraíso fiscal. (La Nación)

