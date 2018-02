El circuito negro de Austral Construcciones SA

15:45 – Austral Construcciones SA es hoy manejada por una serie de “apoderados” y “administradores” que forman un circuito de dinero en negro, con el cual pagan sueldos atrasados, echan gente (los pocos que aún quedan en el sector de seguridad) y facilitan una serie de manejos poco claros con el patrimonio de la empresa, que actualmente se encuentra embargado por la Justicia, pero aún así los responsables mueven máquinas, trasladas vehículos, los esconden y hay testimonios de desguaces y negocios realizados con algunos integrantes de la comunidad gitana.

Cristian Rodríguez es un ex sereno de la empresa que decidió contarle a OPI, documentación mediante y grabaciones de voz de varios actores, cómo y por qué dejaron de pagarle el sueldo los últimos 3 meses, le efectuaron el descuento, pero no hicieron el aporte de la cuota alimentaria con destino a sus hijos y relató que en su misma situación hay una gran cantidad de compañeros, 15 de los cuales, fueron echados la semana pasada de la misma manera y en iguales condiciones.

Pero todo se agrava por cuanto, además de la deuda, Rodríguez fue echado de la empresa sin ningún tipo de indemnización y mientras estaba con carpeta médica.

El ex sereno, contó con detalles quiénes son los involucrados en las maniobras de despidos, justificaciones y demora en los pagos de lo salarios, no solo en su caso sino de todos los serenos y vigiladores que aún quedan en Austral. En los últimos días, echaron otras quince personas y como Cristian; a ninguna de ellas les han pagado. En algunos casos, como es el del testimonio logrado, iniciaron acciones legales contra los responsables, pero aún hay un grupo de ex trabajadores que no han accionado.

Rodríguez hizo responsables directos de su despido al abogado Roberto Saldivia “ él me dijo no pertenecer a Austral Construcciones, pero la carta documento la firma él y fue el propio Saldivia quien me despidió”, señaló el ex sereno y a la señora Zulma Medina, apoderada de la constructora a quien señala como una persona muy allegada a Lázaro Báez, con pase libre a la empresa mientras su jefe estaba libre y quien, junto con otras personas entre administradores, jefes de personal, arquitectos, contadores e ingenieros, con la actividad que cada uno tenía cargo, eran “intocables” que entraban y salían de la base principal frente al aeropuerto o de los demás obradores que había en la provincia, sin que se los registrara, como ocurría con el resto del personal.

Cristian Rodríguez, por su actividad dentro de Austral Construcciones, tuvo contacto directo con todo el movimiento de personal, materiales, logística y hasta de dinero. Por este motivo, constituye un testigo privilegiado de lo que fue y lo que es hoy Austral Construcciones SA y ayuda a entender cómo se desenvuelve la familia del detenido en Ezeiza, luego de los embargos y los puentes de plata negra que han realizado para burlar el embargo judicial, sin que, al menos hasta el momento, hayan tenido consecuencias.

El testimonio de Rodríguez es fundamental para descubrir que los responsables administrativos de A.C. quienes andan con las valijas llenas de efectivo en su interior, pagando sueldos y quincenas al personal, en la inmobiliaria Aike de calle Roca y Perito Moreno, lugar donde fueron convocados para el pago más de una docena de vigiladores a quienes les debían salarios y otros que fueron despedidos la semana pasada “mis compañeros fueron llamados a esa inmobiliaria, un lugar que durante los allanamientos se llevó mucha documentación de Austral. Ahí llegaron con un maletín y les pagaron. Muchos de ellos firmaron en disconformidad, porque no estuvieron de acuerdo cuánto y cómo les pagaron”, remarcó el entrevistado.

En este mismo sentido, Rodríguez contó que en la base de Austral Construcciones frente al aeropuerto local, llegaban las señoritas Belén y Andrea Franchini, con maletas repletas de plata para pagarles los salarios y los mismos se realizaban en una mesa donde les abonaban en efectivo y con recibos truchos “los recibos por duplicado figuraban que nos habían depósito bancarios y eso era mentira, porque la justicia puede controlar mis cuentas y las de mis compañeros y van a ver que no pasó un solo peso por allí”, remarcó Cristian quien agregó “esos recibo, además estaban firmados por Claudio Bustos como apoderado, que en un tiempo lo fue pero ya no es más y sin embargo sigue apareciendo su firma en los recibos”.

El sereno, ha señalado que esos fondos los obtienen de manera no revelada, pero dejó entrever que hay cambio de divisas extranjeras en casas de cambio de Chile y venta de dólares a particulares a un valor mucho más bajo de plaza, a contactos y amigos cercanos al círculo rojo de la empresa.

Asimismo y referido a su situación laboral, que no es resuelta por los hijos de Lázaro Báez, responsables primarios del personal, Rodríguez posee en su poder la grabación que hizo de una conversación que mantuvo con el Jefe de seguridad de Austral Construcciones y quien tiene a su cargo atender a quienes van a reclamar su salario; se trata de Segundo Vidal. “Videla me dijo en una oportunidad que él iba a ser de intermediario para que Zulma Medina y Martín Báez me paguen”, remarcó el trabajador. En la grabación Videla culpa de que Rodríguez no cobre, al Jefe de Personal Esteban Jaimeson, le recomienda que haga las denuncias y dice que Martín Báez, anda en Buenos Aires “destrabando cuentas” para tratar de obtener fondos a fin de pagar las deudas.

También Rodríguez pintó un panorama general de cómo se construía la seguridad en Austral Construcciones y con un listado de todo el personal que tenía autorización para ingresar a la empresa, fue detallando uno por uno en sus funciones, señalando, por ejemplo al Ingeniero Julio Mendoza, Gerente de Austral de quien dijo “era alguien que entraba libremente y hablaba todo el tiempo con Báez; desde que se produjeron los allanamientos, no se lo vio nunca mas”, dijo.

El ex sereno trabajó en austral 3 años hasta el 5 de octubre de 2016 y a pesar de las cartas documentos enviadas por Rodríguez, no le hicieron efectivo la deuda razón por lo cual ha judicializado el reclamo.

De esta forma y con este testimonio en primera persona, por primera vez se abre una ventana a la realidad de una empresa donde el secreto ha sido un bien de familia. Este es el primer testimonio concreto de alguien que con documentación y pruebas concretas, expone la mecánica de trabajo, seguridad y el canal de fondos paralelos que se maneja dentro de Austral Construcciones, por parte de la familia de Lázaro Báez y quienes son los apoderados o quienes administran los bienes que están bajo la tutela judicial. En próximo documento, vamos a mostrar las acciones que llevaron adelante los responsables de la empresa, una vez caído en la cárcel Lázaro Báez y que la justicia ordenara el embargo de todos los bienes. (Agencia OPI Santa Cruz)

Comparte esto: Tweet







Me gusta: Me gusta Cargando...