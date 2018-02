Pablo González reconoció la falta de información y negó la enfermedad de Alicia Kirchner

16:15 – El Vicegobernador Pablo González habló a micrófono abierto con la prensa aliada, canales normales que utiliza el gobierno para no dar la cara y evitar enfrentar la requisitoria periodística, algo netamente atinente al kirchnerismo en su mejor forma.

Sin mencionarnos (porque está prohibido en esta provincia) catalogó la información sobre la gobernadora Alicia Kirchner como “rumores mal intencionados”, reconoció que el gobierno es responsable por la falta de comunicación de la licencia de la gobernadora y negó tibiamente los problemas de salud que padece la mandataria; “la gobernadora Alicia Kirchner no tiene ningún problema de salud”, dijo lacónicamente, lo cual en boca de ellos, es una afirmación rotunda del buen origen que tiene nuestra información.

“El trabajo que hacemos con la gobernadora es alternado, que uno queda a cargo del despacho de la gobernación no es una situación extraordinaria porque la gobernadora viaja mucho a Buenos Aires a hacer gestiones para la provincia y cuando yo no estoy en la provincia queda a cargo el Vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados (José Bodlovic) y eso es todo, no hay problemas de salud ni nada”, explicó González, como si con esto pudiera cerrar la enorme duda que ha dejado en todos, no solo el motivo del viaje de la gobernadora, sino el destino, que en ningún momento se informó.

En OPI estamos acostumbrado a lo largo de estos 13 años de periodismo, que cuando el gobierno sale a negar algo, es cierto. Que cuando nos adjudican mala intención o nos sindican como “la cadena del desánimo”, es porque dimos en el clavo. Así, al menos, nos muestran todas y cada una de las informaciones, análisis e investigaciones que hemos realizado en relación con el poder. Desde los viejos informes en los que desentrañábamos la corrupción en YCRT, en la obra pública, las mentiras de la usina termoeléctrica, los convenios truchos con la UTN, el ocultamiento de la minería y cientos de cuestiones que revelamos a lo largo de estos años, sistemáticamente hemos recibido a través de los medios pagos por el gobierno, una réplica negativa que ha sido la mejor afirmación de lo que después el tiempo, demostró que teníamos absoluta razón y los datos aportados eran absolutamente veraces y valorables.

En esta oportunidad el gobierno fue sorprendido por una información que no esperaba: demostramos que la gobernadora viajó de incógnito, sin cumplir las formas protocolares ni la ley, se ausentó al exterior, hecho que tampoco fue informado, remarcamos que se había ido a Europa cuando aún no se sabía adónde, luego demostramos que embarcó para España y luego de allí a Viena.

Dijimos entonces que los motivos, nunca aclarados, respondían a dos hipótesis: o razones de salud, por la enfermedad que la aqueja o la tramitación de asuntos familiares, para lo cual habría viajado con un poder con objetivos que nunca fueron aclarados. Las posibilidades de que Kirchner haya viajado a Suiza, entre otros destinos, encendió una luz amarilla en algún fiscal que tienen a la familia bajo investigación de lavado de dinero.

Nótese que (como siempre ocurre en estos casos) Pablo González salió a desmentir la información pero no la aclaró. En ningún momento esgrimió argumentos que respondan a los supuestos “rumores mal intencionados”; solo se encargó de negarlo. Cuando dice “reconocer el erro de no haber informado”, elude decir los motivos por los cuales se omitió una obligación institucional de tal calibre y en ese caso quién es el responsable y la explicación de cómo rotan con la gobernadora, es sencillamente de relleno o distractiva, por cuanto no tiene nada que ver un reemplazo circunstancial del mandatario en caso de un viaje oficial, a una licencia de 20 días con viaje a europa con todo lo que ello implica.

Concluyendo: el gobierno, a pesar de haber salido a hacerse cargo no explicó nada. Por el contrario, dejó abierta más dudas que certezas. Solo los medios alternativos y libre que podemos averiguar e informar datos fehacientes de cómo, cuándo y dónde suceden las cosas, es el único seguro que tiene la opinión pública para conocer la verdad de todo lo que oculta el gobierno de cara a la sociedad a quien les debe explicaciones que no les da. (Agencia OPI Santa Cruz)

