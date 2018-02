Raúl Cantín a indagatoria y Grasso en la mira. La justicia que no hay acá, viene de afuera

10:00 – El día 4 de octubre de este año informábamos que la Planta de Residuos Sólidos Urbanos era un nuevo nicho de corrupción K y en aquella nota adelantábamos lo siguiente: “Fuentes judiciales consultadas, indican que luego de la indagatoria a los tres funcionarios nacionales, la justicia cargaría contra los responsables locales de este acto de corrupción explícito: los dos intendentes Raúl Cantín y Pablo Grasso, en primer lugar y sus respetivos jefes de obras públicas, como así también aquellos que les hayan enviado los fondos para su aplicación en gastos inexistentes”. Pues bien, el momento llegó.

La causa no se abrió en la justicia de Santa Cruz donde parece no haber fiscales y jueces alertas a las maniobras de corrupción política (de hechos en la única provincia donde no hay ningún procesado por esos delito), sino que vino de afuera.

Todo partió del llamado a indagatoria por parte del Juez Claudio Bonadío de los tres últimos jefes de gabinete de Cristina Fernández: Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández. Ellos están investigados por el envío de 600 millones de pesos transferidos a todos los municipios “del palo”, que están siendo investigados por sobreprecios y desvío de fondos, como así también porque, como es el caso de la Municipalidad de Río Gallegos, la plata entró y se esfumó en los bolsillos de los responsables políticos de la intendencia, ellos fueron Raúl Cantín y Pablo Grasso, por cuanto las obras nunca se llevaron a cabo, pero en los discursos de campaña estuvo presente su construcción.

En el 2015 le giraron a Raul Cantín $ 25.176.903,60 justificó $ 25.409.735, pero antes de tener la aprobación de los números pidió $ 59.455.148 más. Desde la Secretaría de Ambiente le transfirieron $ 34.278.245 y los fondos se perdieron en vaya a saber qué bolsillos, porque la obra sigue ahí, inconclusa y nadie sabe nada; hasta hoy.

Raúl Cantín fue un intendente K funcional al proyecto de acopio de fondos públicos, de hecho la otra gran causa que lo tiene en vilo es el natatorio municipal, denuncia que también proviene de afuera. Lo sucedió por expulsión del cargo de parte de su mismo partido, Pablo Grasso, que continuó, no solo con la gestión hasta su final, sino con los nichos de corrupción abiertos por Cantín.

Pablo Grasso, hoy presidente del IDUV, hizo su campaña al municipio sobre la base de la construcción de la planta de Residuos, que solo fue una excusa para robar fondos del Estado. De la obra solo hay un cartel, la plata nunca apareció. Por este motivo y como adelantamos en octubre, la denuncia de la SIGEN escaló sobre los máximos responsables a nivel nacional y ahora baja a los intendentes y sus cómplices, entre ellos los Secretarios de Obras Públicas y las empresas involucradas, que junto con Cantín y Grasso hicieron movimientos de suelos por 8 millones de pesos y esfumaron casi 40 millones más que nunca nadie se ocupó ni preocupó en explicar ni rendir, porque el kirchnerismo estaba organizado para robar y nunca pensó que en el 2015 iban a perder las elecciones y por ende, toda la estructura de corrupción se les iba a venir sobre sus cabezas.

Raúl Cantín, después de ser expulsado por sus propios pares del FPV, virtualmente desapareció de la política provincial y debido a los cargos que sobre él pesan, es imposible que vuelva a ser parte de cualquier otro proyecto político porque la opinión pública lo reprobaría y es un excelente “piantavotos” para cualquier fórmula.

Pablo Grasso, pretende ser el “refundador” del PJ en la provincia, quiere tener futuro político, ha mantenido varias reuniones, entre ellas con Daniel Peralta y pretende llevar sobre sus hombros la responsabilidad de un armado que compita en las elecciones del año 2019 contra Eduardo Costa.

Pero ni Cantín ni Grasso llegarán “sanos” judicialmente al 2019. Si bien en Santa Cruz están a salvo de la justicia, por el amparo kirchneristas que poseen, un Tribunal de Cuentas que no tracciona, fiscales que no existen y un gobierno provincial que los ampara, los rebotes de tanta corrupción vienen del nivel nacional. Allí hay causas cuyas consecuencias comienzan a mover los cimientos de varios personajes intocables en Santa Cruz, entre ellos Cantín, Grasso y también Matías Mazú y Pérez Ozuna.

Como a nivel nacional los Panamá Pappers, los Pradise Pappers y la corrupción de la AFA, son causas seguidas en EEUU que desnudaron los cómplices ocultos en nuestro país que la justicia “no podía encontrar”, en Santa Cruz a los corruptos los descubren jueces nacionales, con lo cual ya no están tan seguros de que la impunidad esté garantizada ni que puedan ser cubiertos por el silencio de la justicia K. (Agencia OPI Santa Cruz)

