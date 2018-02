A Maillo se lo llevó la inseguridad, producto de un Estado ausente

16:00 (Por Rubén Lasagno) – Río Gallegos transita por estas horas, la tragedia. Uno de sus vecinos más antiguos, más reconocido, comerciante de años cuyo padre fundó el primer bazar y hacía el deleite de los curiosos que buscaban la novedad; hombre amigable, buen vendedor, excelente vecino del tradicional comercio que llevaba su nombre y el de Dona Ana (su madre), fue acuchillado ayer a la madrugada, cuando al ingresar con su esposa a la vivienda de calle Corrientes, dos delincuentes los abordaron y por defender a la mujer, recibió dos heridas mortales de arma blanca, aplicadas impunemente por una de estas lacras que, claro está, aún la policía no tiene la menor idea de quién/quiénes se trata.

El hecho fáctico, la noticia pura, la triste realidad descrita es la que precede. La nota emotiva, el sentimiento generalizado, circula desde ayer por las calles céntricas de esta capital, donde don Vicente cosechaba amigos de tantos años y hacía nuevos, cada vez que cualquiera se acercaba a sus pintorescos negocios, para curiosear las novedades que había traído esa semana.

Todos los que lo conocieron lloran a don Vicente, los que no lo conocieron en profundidad como quien esto escribe, recuerda vagamente a un hombre atento, siempre dispuesto a someterse al destrato de algunos clientes disconformes, pero esforzándose por dar respuestas y allanar dudas. Un hombre de bien, que progresaba junto a su familia; un ciudadano honesto.

Del otro lado hay dos basuras que le quitaron la vida; seguramente si algún día logran detenerlos, se descubrirán kilómetros de antecedentes en sus fichajes policiales, habrá jueces que los habrán liberado, tendrán entrada y salida por la puerta giratoria y también es posible que hayan llegado de otras latitudes a cometer delitos en una ciudad sin ley, donde la seguridad no existe y los crímenes son cada vez más aberrantes, los asaltos a mano armada han crecido exponencialmente y los asesinatos comenzaron a ser pan de cada día. Pero, claro, como el kirchnerismo anula las estadísticas pretendiendo que la ignorancia es la base del bienestar, nunca nos enteraremos oficialmente de las cifras, solo el ciudadano, como en el caso de Vicente, lo vivió con su muerte.

Es lógico que ello ocurra ante la inacción de un gobierno zoombie, preocupado en cosas elementales pero que no les permiten pensar ni tomar decisiones; o tal vez porque su incapacidad no admita la posibilidad de pensar en términos de políticas públicas y estudiar racionalmente cómo bajar la delincuencia y darle a los escasos 320 mil habitantes de este inmenso territorio, un poco de tranquilidad.

Por otro lado tenemos un gobierno nacional con mucha apariencia de ser proactivo en materia de legislación y combate de la narcocriminalidad, pero falla sensiblemente en el combate de la delincuencia día a día. Pero, tiene entre sus ropajes heredados, políticas como “el desarme social”, una falacia inventada por el kirchnerismo, que pretende cazar en el zoológico, persiguiendo a los legítimos usuarios y permitiendo que los delincuentes anden calzados con grandes calibres, armas de todo tipo y hasta granadas de mano, sacadas de los cuarteles militares.

Don Vicente era un hombre de bien, de paz, un ciudadano optimista, que tal vez nunca se le habría ocurrido tener un arma en la casa, vaya a saber… y tal vez, si pudiéramos rebobinar el tiempo, si solo pudiéramos revivirlo unos minutos y mostrarle su destino, es posible que ese ciudadano honesto y de paz, hubiera elegido protegerse él y su familia. Tal vez no vio la impudicia con que este gobierno trata el tema de la inseguridad y se habría dado una oportunidad más; quizás hubiera decidido protegerse con un arma y matar, antes que caer muerto.

Pero todo esto es contrafáctico. Don Vicente no tuvo opción; tampoco tuvo dos o tres personas de seguridad que los rodearan, como tienen los ministros, la gobernadora o el Secretario de Seguridad de la provincia, un anónimo personaje que puede parase al lado nuestro en una verdulería que no lo reconoceríamos.

Seguramente a ninguno de ellos, les pasará lo que le sucedió a Don Vicente. Nadie osará realizar una entradera en la casa de Alicia Kirchner, de Pablo González, Fernando Basanta o Lisandro de la Torre, por ejemplo, porque saben que un abrir y cerrar de ojos, tendrán sobre ellos una lluvia de plomo de los custodios celosos de la salud de sus funcionarios.

Pero los “ciudadanos de a pie” ergo, el hombre común, no tiene esos privilegios y su seguridad está arrojada a los perros, que no siempre tienen colmillos y cola, lucen con capuchas, suelen ser menores, reincidentes, no laburan, usan el delito como medio de vida, están amparados por jueces, fiscales y entidades de DDHH y no dudan en matar a cualquiera con tal de robarle las zapatillas. Tampoco el hombre común goza de esos beneficios que tienen los chorros y criminales: la impunidad.

¿Vale ser bueno en una sociedad de caníbales?, buena pregunta que nos debemos plantear a la sombra de lo que fue don Vicente Maillo y tantos como él que día a día mueren víctima de la basura social, la escoria pública y los gobiernos corruptos, retrasados y bartoleros, como el que tenemos en Santa Cruz.

Río Gallegos y Santa Cruz en general, se ha convertido en una cueva de criminales en los últimos 10 años. Muchos llegan escapados de otras provincias, Saben que acá hay inacción, incapacidad y no existe ni un solo mecanismo de investigación seria que los haga temer por su libertad. Santa Cruz es récord en crímenes impunes y precisamente, para evitar mostrar esa cara perversa de la falta de políticas en materia de seguridad, no se inscriben estadísticas, ni se cuentan las muertes y muchos menos los casos irresueltos.

Ayer fue Vicente Maillo, hoy, mañana, podremos ser cualquiera de nosotros. Nos tiraron dentro de una gran tómbola, solo debemos esperar que para nuestra desgracia, salga nuestro número. Ellos, en el gobierno, son solo espectadores de una realidad que está lejos de preocuparlos. (Agencia OPI Santa Cruz)

